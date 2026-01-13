- لقي شخصان مصرعهما في حي الزيتون ببلدة عناتا، شرقي القدس، نتيجة تجمع مياه الأمطار الغزيرة وغرق المنازل، حيث توفيت نجاح مرار (55 عاماً) بسبب ارتفاع منسوب المياه، وخليل فؤاد غيث (67 عاماً) إثر جلطة قلبية. - تعرضت تسعة منازل للغرق الكامل، مما استدعى إخلاء السكان وفتح مسارات بديلة لتصريف المياه، مع توقع تحسن الأوضاع قريباً، وفقاً للجنة الطوارئ في محافظة القدس. - تعامل الدفاع المدني الفلسطيني مع 65 حادث إطفاء وإنقاذ بسبب الأحوال الجوية، مؤكداً جاهزية طواقمه وداعياً المواطنين لتوخي الحيطة واتباع إرشادات السلامة.

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، جرّاء تداعيات تجمع مياه الأمطار الغزيرة وغرق عدد من المنازل في حي الزيتون ببلدة عناتا، شرقي القدس المحتلة. وبحسب بيان لمحافظة القدس، فقد توفيت الفلسطينية نجاح مرار (55 عاماً) إثر اندفاع المياه إلى داخل منزلها إذ وصل منسوب المياه فيه إلى نحو 150 سنتيمتراً، فيما توفي جارها المسن خليل فؤاد غيث (67 عاماً) جراء إصابته بجلطة قلبية نتيجة هول المشهد.

وأفادت لجنة الطوارئ في محافظة القدس الموجودة في المكان بأن نحو تسعة منازل تعرّضت للغرق الكامل، الأمر الذي استدعى إخلاء السكان، في وقت لم تفلح فيه محاولات فتح العبارات، قبل أن يجري فتح مسارات بديلة لتصريف المياه للحدّ من الأضرار، مع توقع تحسّن الأوضاع خلال الفترة القريبة.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني الفلسطيني، نائل العزة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحالة التي شهدتها بلدة عناتا نتجت عن غزارة مياه الأمطار، ما أدى إلى انهيار جدار استنادي وتدفق السيول إلى داخل تسعة منازل، كان أحدها تقيم فيه المرأة التي توفيت بعدما سقطت عليها قطعة أثاث بفعل قوة المياه. وأوضح العزة أن هذا الحادث يُعد استثنائياً ولا يعكس خطورة عامة ناجمة عن المنخفض الجوي بحد ذاته، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث تندرج ضمن المشكلات الموضعية التي قد تنتج عن الغزارة المفاجئة للأمطار، وأكد أن طواقم الدفاع المدني تمتلك جاهزية كاملة، مبيناً أنها تعاملت مع 65 حالة إنقاذ وتدخل منذ بدء تأثير المنخفض الحالي.

وفي بيان لاحق، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأنّ طواقمه استجابت، منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لـ65 حادث إطفاء وإنقاذ في مختلف المحافظات، نتيجة الأحوال الجوية السائدة. وأوضح البيان أن الحوادث توزعت بواقع 55 حادث إنقاذ و10 حوادث إطفاء؛ إذ شملت الحرائق منزلين، أحدهما في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، وأسفر عن إصابة مسنّة بحالة اختناق، إضافة إلى حريق في ساحة لشطب المركبات بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

أما حوادث الإنقاذ، فتضمنت تصريف مياه الأمطار من داخل المنازل، وإزالة لوحات إعلانية وأشجار متضرّرة شكّلت خطراً على سلامة المواطنين، إلى جانب إزالة عوائق عن الطرق. وأكد الدفاع المدني استمرار جاهزية طواقمه للعمل على مدار الساعة، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة.