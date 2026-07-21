مصرع العشرات في فيضانات تضرب أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان في شمال شرق أفغانستان إلى 50 قتيلا. وقالت الهيئة الوطنية الأفغانية للاستعداد ومكافحة الكوارث، في بيان الثلاثاء، إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المناطق المتضررة، في وقت لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين. وحذرت الهيئة، استنادًا إلى توقعات مديرية الأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل والطيران المدني الأفغانية، من احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة مثيرة للغبار والعواصف الرعدية، ومما قد ينجم عنها من سيول في عدد من الولايات.

ودعت الهيئة، وفقا لـ"قنا"، السكان إلى تجنب الاقتراب من ضفاف الأنهار والمناطق المعرضة لخطر الفيضانات، والالتزام بتعليمات اللجان الولائية للاستعداد لمواجهة الكوارث واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وتصنّف الأمم المتحدة أفغانستان وباكستان المجاورة ضمن البلدان الأكثر عرضة للظواهر الجوية المتطرفة وتغير المناخ. وتشهد أفغانستان، ​المحاطة بالجبال الوعرة، ​زلازل متكررة. وأودت ⁠الأمطار الغزيرة بحياة ما لا يقل عن 148 شخصا في إبريل الماضي، و17 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، في ​إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني في مارس الماضي. ​وجرفت السيول طرقاً في إقليم بلوشستان المجاور. وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/ تشرين ⁠الثاني، ​أن الزلازل والفيضانات والجفاف دمرت ​نحو ثمانية آلاف منزل في أفغانستان، ووضعت الخدمات العامة "تحت ضغط يفوق طاقتها" ​خلال 2025.