مشفى حلب الجامعي... "سباق مع العدوى" بين المرض وقلة النظافة

تكثر في أروقة مشفى حلب الجامعي شكاوى المرضى وذويهم من سوء نظافة الأقسام الطبية ودورات المياه، حتى باتت العدوى الخفية هاجساً لا يقل خطراً عن المرض نفسه. ومع ضعف الرقابة وتراجع الخدمات تحوّلت النظافة إلى ترف مفقود في المشفى الأكبر في المدينة، حتى إن الأيدي التي تمتد لتقديم علاج باتت تخشى من لمس أدوات ملوثة هي فعلياً بؤر محتملة لانتشار الأمراض.

يقول محمد أبو جمعة الذي يتحدث عن مرافقته لابنه إلى قسم الجراحة بمشفى حلب الجامعي، لـ"العربي الجديد": "يفتقر المشهد داخل الأروقة إلى أبسط معايير النظافة، وتخنق الروائح المنبعثة من الممرات الأنفاس، في حين تظل الغرف على حالها أياماً من دون تنظيف حقيقي، إذ يكتفي عاملو النظافة أحياناً بمسح الأرضيات بالماء فقط، من دون أي مواد معقمة، وتتراكم القمامة في زوايا غرف المرضى وممرات الأقسام، وكثير من دورات المياه غير صالحة للاستخدام".

ويشير إلى أن "المرافقين يخشون لمس أي شيء داخل الغرف، أو استخدام أدوات المرضى خوفاً من العدوى، خاصة أن بعض المرضى أصيبوا بالتهابات بعد أيام قليلة من دخولهم المشفى. يُفترض أن يأتي المريض إلى المستشفى كي يُشفى لكنه يجد نفسه محاصراً بالبكتيريا من كل جانب. النظافة غائبة تماماً، ولا أحد يكترث".

وتصف وئام الخالد التي رافقت زوجها المريض نحو أسبوعين في مشفى حلب الجامعي، واقع النظافة داخل المشفى بأنه "كارثي بكل معنى الكلمة"، وتقول لـ"العربي الجديد": "هناك إهمال تام، فالأرضيات متسخة، وتتراكم النفايات في الزوايا، وينتشر الذباب داخل الأقسام بلا رقابة أو متابعة". تضيف: "تقدم وجبات الطعام في علب بلاستيكية متسخة أحياناً من دون مراعاة شروط التعقيم أو حفظ الأطعمة، ويضطر بعض المرافقين إلى إحضار معقمات ووسائل تنظيف ومناديل من منازلهم لتنظيف الأسرة والطاولات بأنفسهم. نخاف على مرضانا أكثر مما نخاف على أنفسنا. المريض الذي يُفترض أن يستعيد صحته هنا قد يخرج بعد أيام وهو يعاني التهابات أو حمى، والسبب غياب التعقيم المنتظم وتكدّس المرضى في غرف ضيّقة، في وقت يُعاني المشفى من فوضى واضحة في النظافة، ولا يُتابع أي مسؤول الأمور أو يتفقد الغرف والمرافق. كأن المرضى تُركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم داخل غرف تفتقر إلى أبسط شروط السلامة. وواضح أن الجهود الفردية لا تكفي لضبط بيئة المشفى، والمطلوب توفير دعم إداري ومواد تنظيف وتعقيم كافية كي لا تبقى العدوى مشكلة متكررة تهدد المرضى ومرافقيهم".

من جهته، لا ينكر أحد عمال النظافة في مشفى حلب الجامعي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن واقع الخدمات يواجه نقصاً حاداً في مواد التنظيف وأدوات التعقيم، وأن فرق النظافة تعمل يومياً بإمكانيات محدودة للغاية لا تكفي لتغطية حجم الأقسام، ويقول: "يعاني المشفى من عجز كبير في عدد عمال النظافة، ما يضطر البعض إلى تنظيف أكثر من طابق أو قسم في اليوم الواحد، وغالباً باستخدام الماء فقط، من دون أي مواد مطهرة، لأن مخزون المعقمات نفد منذ فترة طويلة، والمشكلة أكبر من قدرة عمال النظافة رغم أنهم يبذلون ما في وسعهم".

أبسط معايير النظافة مفقودة داخل مشفى حلب الجامعي، يناير 2026 (العربي الجديد)

من جهتها، تتحدث ممرضة في قسم الإسعاف بمشفى حلب الجامعي، لـ"العربي الجديد"، عن أن "تراجع مستوى النظافة في بعض الأقسام لا يرتبط فقط بالإهمال، بل بالضغط الهائل الذي يواجهه الكادر الطبي والخدماتي في ظل استقبال المشفى يومياً مئات الحالات من مختلف مناطق حلب وريفها، ما يجعله في حالة ازدحام دائم تفوق قدرته على الاستيعاب". وتلفت إلى أن "أقسام الإسعاف والعناية المشددة تعمل على مدار الساعة من دون فترات راحة كافية للكوادر أو فرص لتنظيف وتعقيم الغرف بشكل منتظم، وعدد عمال النظافة لا يكفي لتغطية الأقسام الواسعة، إذ يعمل بعضهم على تنظيف أكثر من طابق أو قسم في اليوم الواحد".

وتشير أيضاً إلى أن "انخفاض رواتب العمال والممرضين فاقم المشكلة، خاصة أن كثيرين يعملون برواتب زهيدة جداً لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية، ما يدفع بعضهم إلى ترك العمل أو البحث عن فرص أخرى. وعموماً يعاني الكادر الطبي من إرهاق شديد نتيجة الضغط المستمر وقلّة الموارد، ما يؤثر حتماً في جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ويجعل الحفاظ على معايير النظافة والتعقيم أيضاً أمراً شبه مستحيل في ظل هذه الظروف. فعلياً يبذل الكادر الطبي جهداً كبيراً رغم ضعف الإمكانيات، لكن المشكلة هيكلية وتحتاج إلى دعم فعلي للقطاع الصحي وتقدير جهود العاملين الذين يواجهون الأزمة بموارد شحيحة ورواتب لا تتناسب مع حجم المخاطر والمسؤوليات".

في السياق، يوضح مدير مشفى حلب الجامعي علي عثمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "المشفى أكبر منشأة طبية في شمال سورية، ويستقبل يومياً أكثر من ثلاثة آلاف مراجع من مختلف المحافظات، وهذا رقم يفوق بكثير طاقته الاستيعابية". يتابع: "يفرض الازدحام الشديد ضغطاً متزايداً على الكوادر الطبية والفنية والإدارية ينعكس على مستوى النظافة العامة داخل الأقسام، لا سيما في أوقات الذروة التي تشهد اكتظاظاً غير مسبوق في أقسام الإسعاف والعناية المشددة والعيادات الخارجية، والضغط الكبير للمراجعين يصعّب تنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم بشكل متواصل على مدار الساعة، حيث تضطر الفرق الخدماتية إلى تأجيل أعمال النظافة إلى فترات تشهد انخفاض عدد المرضى نسبياً، من أجل ضمان عدم تعطيل سير العمل الطبي أو إعاقة حركة المرضى والمرافقين".

ويعزو عثمان جزءاً من التراجع في مستوى النظافة إلى عدم تولي شركة متخصصة أعمال التنظيف والتعقيم. يشرح: "يعتمد المشفى حالياً على كوادر داخلية ذات عدد محدود وخبرات وإمكانات قليلة، ما يشكل تحدياً يومياً للإدارة في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة ضمن الإمكانيات المتاحة، ونعمل حالياً لإبرام عقود رسمية جديدة مع شركات متخصصة في التنظيف والتعقيم، من خلال مناقصات وعروض أسعار قيد الدراسة، يتوقع أن تحسم خلال أسابيع قليلة، لضمان تحسين واقع النظافة، ورفع معايير السلامة داخل مختلف أقسام المشفى".

ويختم بالقول إن "إدارة المشفى تعتمد حتى استكمال إجراءات التعاقد الجديدة على الكوادر الموجودة لتغطية الاحتياجات العاجلة ومعالجة الملاحظات اليومية، بهدف تأمين الحدّ الأدنى من معايير النظافة العامة والسلامة الصحية".

وعموماً تعتبر معاناة المرضى في مشفى حلب الجامعي مرآة لأزمة أوسع تضرب جسد القطاع الصحي السوري، حيث تتقاطع قلّة الموارد مع ضعف الإدارة وتراجع الرقابة، وتنتج واقعاً يهدد حق المريض في أبسط أشكال الرعاية الصحية. وما يحدث داخل هذا المشفى لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثة فردية أو مشكلة محصورة، فهو انعكاس مباشر لسنوات طويلة من التدهور البنيوي في المنظومة الصحية التي عانت من الحرب، ونقص التمويل، وهجرة الكوادر الطبية، وأيضاً من غياب آليات المتابعة والمحاسبة.

ومع غياب الحلول الملموسة، أو الخطط الحقيقية للإصلاح، تتحوّل المستشفيات الحكومية في سورية إلى مساحات تعكس هشاشة النظام الصحي، ويبقى علاج المريض في الأقسام أشبه برحلة متاهة من الفوضى والإهمال لا يعرف نهايتها إلا من جربها بنفسه.