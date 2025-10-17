مشرّدو أميركا... عيش على هامش الحياة في لوس أنجليس

- حي "سكيد رو" في لوس أنجليس يضم بين ثمانية آلاف إلى خمسة عشر ألف مشرد، ويعاني من تحديات اجتماعية معقدة مثل الفقر والإدمان والأمراض النفسية، مع نقص الدعم الحكومي الفعال. - التوترات السياسية والاجتماعية تتفاقم بسبب سياسات الهجرة المتشددة، مما يؤدي إلى اشتباكات واحتجاجات، بينما تظل الجهود الحكومية غير كافية لحل مشاكل المشردين. - الحياة في "سكيد رو" تتسم بالصراع مع المعاناة، حيث يحاول السكان التأقلم وخلق مجتمع متضامن، لكن الحاجة إلى برامج شاملة تظل ضرورية لتحسين الأوضاع.

في حيّ "سكيد رو" بمدينة لوس أنجليس الأميركية، ثمّة واقع مغاير لحيّ هوليوود الذي لا يبعد كثيراً عن تلك البقعة المأزومة. هذا ما رصده "العربي الجديد" بجولة هناك.

في قلب مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة الأميركية، يقع ذلك الحيّ المعروف باسم "سكيد رو"، الذي يضمّ أحد أكبر تجمّعات المشرّدين في البلاد، علماً أنّ التقديرات المتعلقة بعدد شاغليه تتراوح بين ثمانية آلاف نسمة و15 ألفاً. ويروي هذا الحيّ، الذي يُطلَق عليه رسمياً اسم "سنترال سيتي إيست"، حكاية مأساة إنسانية، على مقربة من "أحلام هوليوود" في الولاية التي يتجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات دولار أميركي في ربع عام، والذي من الممكن تصنيفه رابعاً على مستوى العالم، ما لو كان يعود لدولة مستقلة، بعد الولايات المتحدة الأميركية بحدّ ذاتها ثمّ الصين وألمانيا. وفي محاولة لاستطلاع الواقع عن قرب، توجّهنا في "العربي الجديد" إلى هذا الحيّ، حيث نُصبت مئات الخيام فيما ناطحات السحاب تمثّل خلفية المشهد، على بعد مئات الأمتار فقط.

وساد القلق جولتنا الميدانية، ولا سيّما أنّ سلوكاً يمكن وصفه بالعدائي طالعنا في اللحظات الأولى، ما اضطرنا إلى إغلاق كاميرا الهاتف الجوّال وإكمال مسيرنا وسط صراخ وسباب. ولعلّ أوّل ما لفت أنظارنا هو الحمامات المتنقّلة التي وضعتها إدارة الولاية على رصيف الشارع، في حين فتح مغسل للثياب أبوابه في الجانب الآخر من الشارع في تجاهل واضح لقوانين الولاية التي تمنع إشغال حيّز الطريق. هناك، كان أحدهم يتعاطى المخدرات على مرأى من الجميع، في حين يتسامر آخرون على مقربة منه، ويبدّل آخرون ملابسهم في داخل خيامهم المشرّعة.

الصورة من واقع العيش على الهامش في حيّ "سكيد رو" بمدينة لوس أنجليس الأميركية، أكتوبر 2025

ويمكن التأكيد أنّ جولتنا في حيّ "سكيد رو" بمدينة لوس أنجليس لم تكن مجرّد استكشاف لشوارع وخيام يسكن فيها آلاف المشردّين، من بينهم مواطنون أميركيون، بل أتت أشبه بغوص عميق في واقع اجتماعي معقّد، يعكس تحديات الفقر والهجرة والأمراض البدنية كما النفسية والإهمال المؤسسي. وهكذا، استطعنا لمس قصص الناس وصراعاتهم اليومية في مواجهة نظام رأسمالي قاسٍ يبدو غافلاً عن احتياجاتهم في بعض الأحيان، في حين أنّهم يغفلون أنفسهم ومستقبلهم في أحيان أخرى؛ فمن بين هؤلاء مَن اختار حياة الشارع بدلاً من مواجهة الواقع ومتطلباته وتعقيداته، فيما اختطفت الاضطرابات النفسية آخرين.

ويبدو من السهل أن يتحوّل مواطن أميركي في حياة مستقرّة في البلاد إلى التشرّد. يكفي أن يبدأ الأمر بفقدان للوظيفة، فيدخل المرء في دائرة مفرغة؛ يتخلّف عن سداد أقساط شقّته وسيارته وتأمينه الصحي وبطاقة الائتمان وفواتير هاتفه وغير ذلك. وتنقلب حياته رأساً على عقب في أشهر معدودة، فيصير في الجحيم ويطارده الدائنون. وفي خلال التشرّد المحقّق، قد يصل إلى هذه المنطقة من لوس أنجليس، حيث الطقس المشمس في معظم الأحيان يرحّب بهؤلاء الذين تحوّلت حياتهم إلى كابوس بسبب أزمة مالية أو أخرى نفسية أو ثالثة صحية بدنية أو غيرها من الأزمات، فتكون بالتالي محطّ رحاله.

الصورة علم فلسطين وسط خيام مشرّدي حيّ "سكيد رو" في مدينة لوس أنجليس الأميركية، أكتوبر 2025

بعد التوتّر، شعرنا بشيء من الهدوء، إذ لمحنا علم فلسطين عند إحدى الخيام وعلم اليمن عند خيمة أخرى. بحذرٍ، توجّهنا إلى مجموعة من الأشخاص هناك، وسألنا أحدهم عن سبب رفع العلمَين. أجاب: "هما علما فلسطين واليمن، ونرفعهما للتضامن مع غزة". وبعد محاولات عديدة مع هذه المجموعة، وافق راشان، أحد أفرادها، على مرافقتنا أو بالأحرى اصطحابنا في جولتنا بـ"سكيد رو" أو "محميّة هوليوود الزرقاء"، بحسب إحدى التسميات التي تُطلَق على هذا الحيّ.

وبدأنا جولتنا في حيّ "سكيد رو" بمدينة لوس أنجليس حيث الخيام نُصبت بالمئات لتؤلّف مجتمعات مؤقتة. ولا تُعَدّ هذه الخيام مجرّد مأوى للمشرّدين، إنّما هي محاولة "من أجل البقاء"، بحسب ما وصفها راشان الذي أكد أنّ "الناس هنا يعيشون بطريقة قاسية. ويتأقلمون. يتقبّلون الواقع إذ لا خيار آخر"، فالناس بمعظمهم يجدون أنفسهم عاجزين عن سداد بدلات الإيجار الباهظة، ويركنون إلى هذا الحيّ.

على بعد مئات الأمتار من المكان حيث كنّا، على امتداد الشارع نفسه، يقع مقرّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية الذي سبق أن شهد اشتباكات وأعمال عنف شملت إحراق مركبات الشرطة في يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إرسال الحرس الوطني والقوات المسلحة إلى المدينة. وبالتالي، تحوّل حيّ "سكيد رو" إلى مسرح لتوتّرات إضافية نتيجة سياسات ترامب المتشدّدة بخصوص الهجرة التي بدأ تطبيقها منذ تسلّمه ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025.

وروى راشان لـ"العربي الجديد" تفاصيل ما حصل في عدد من المداهمات التي استهدفت مهاجرين، قائلاً: "كانوا يسحبون الناس من مساكنهم مباشرة... يدخلون إلى المباني، ويأخذون الناس، ويضعون الأصفاد في أيديهم، ويقفزون إلى السيارات ويسحبون الناس منها مباشرة". أضاف أنّ هذه المداهمات شملت مستودعات ومتاجر وحتى مدارس، وأنّها تركت كثيرين، خصوصواً من المجتمعات اللاتينية، خائفين من مغادرة مآويهم أو التوجّه إلى أعمالهم، خشية ترحيلهم.

الصورة خيام عشوائية تؤوي مشرّدي حيّ "سكيد رو" بمدينة لوس أنجليس الأميركية، أكتوبر 2025

وفي إحدى المرّات، بحسب ما حكى راشان، اندلعت احتجاجات في وسط لوس أنجليس عندما حاول مهاجرون ومؤيّدون لهم التعبير عن آرائهم ضدّ ما عدّوه ظلماً في حقّهم. وأوضح: "كانوا يرسمون غرافيتي في محاولة لإيصال رسالة: نحن هنا بحثاً عن ملجأ وهرباً من العنف. لكنّ هذه الاحتجاجات قوبلت أحياناً بردات فعل عنيفة من قبل الشرطة والحرس الوطني، ما أدّى إلى تصعيد التوتّرات". وتابع: "كان الأمر يشبه الشغب، لكنّ الناس كانوا يحاولون الدفاع عن حقوقهم فحسب".

وفي إطار شرحه، بيّن راشان، الذي مضى على وجوده في حيّ "سكيد رو" بمدينة لوس أنجليس نحو ثلاثة أعوام، أنّ الناس الذين يسكنون في الخيام هم بمعظمهم مشرّدون يعانون من الإدمان أو من أمراض نفسية وعقلية أو من ضائقة مادية. وأكّد أنّ هؤلاء "غير قادرين مادياً على تحمّل تكاليف سكن (خارج الحيّ)، إذ لا تتوفّر برامج كفاية لذلك، ولا تتوفّر برامج للصحة النفسية، ولا تتوفّر مرافق إعادة تأهيل حقيقية تؤوي هؤلاء الأشخاص لأشهر فتساعدهم على التخلّص من المخدرات من أجل إعادة بناء حياتهم".

وعلى الرغم من الوعود الحكومية والخطط المعلنة لتحسين أوضاع هؤلاء المشرّدين بقلب مدينة لوس أنجليس التي تتمايز عن سواها من المدن الأميركية، فإنّ سكان الخيام يرون أنّ الموارد المخصّصة لدعمهم في "سكيد رو" لا تبلغ أهدافها. ورأى راشان أنّ هذا "مخطط لكسب المليارات"، مشيراً إلى أنّ الأموال التي تدّعي إدارة ترامب استثمارها في برامج التشرّد تُهدَر في الغالب أو لا تصل إلى من يحتاج إليها، وأنّ برامج إعادة التأهيل والصحة النفسية نادرة، وأن المرافق المتاحة لا تستوعب احتياجات الأفراد المعقّدة. ولفت راشان إلى أنّ برامج جديدة راحت تظهر في الأعوام الأخيرة، من قبيل "ريفريش لوت" الذي يقدّم حمامات وخدمات غسل الملابس وتوزيع الطعام والملابس الداخلية على المشرّدين. لكنّه أكد أنّ المبادرات ما زالت غير كافية، شارحاً أنّ "آلاف الأشخاص ينتظرون برامج الإسكان"، مع العلم أنّه بنفسه على قائمة انتظار للحصول على سكن. وأكمل أنّه "حتى المباني الجديدة ذات البدلات المنخفضة، التي شُيّدت للتخفيف من أزمة السكن، تتطلّب من الأفراد تأهيلاً عبر برامج معقدة، الأمر الذي يصعب على كثيرين تحقيقه".

وعند السؤال عن كيفية تأمين هؤلاء المشرّدين في "سكيد رو" احتياجاتهم الأساسية، أجاب راشان أنّهم "يتأقلمون فقط"، مشيراً إلى أنّ المدينة توفّر في بعض الأحيان المرافق، لكنّ الناس يشكون من أنّها لا تستوعب مَن يعاني من اضطرابات نفسية ولا الأشخاص ذوي الإعاقة. واسترسل قائلاً: "يأخذونك إلى تلك الأماكن، فتدخل إليها، لكنّهم لا يستوعبون احتياجاتك. لذا قد يكون لك مكان، لكنّك لا تحصل على مساعدة في ما يخصّ مشكلتك الخاصة، الأمر الذي يؤدّي إلى عودتك إلى الشارع مرّة أخرى". بالنسبة إليه، فإنّ الحكومة تعالج مشكلة واحدة وليس مشكلات الشخص بحدّ ذاته، مضيفاً أنّهم يقولون "سوف نضعك في وحدة، لكنّه عليك أن تكتشف كيف تحصل على حلّ لمشكلة صحتك النفسية".

الصورة حياة موازية في حيّ "سكيد رو" بمدينة لوس أنجليس الأميركية، 25 يونيو 2025

وفيما أشار بيده إلى مبنى جديد مرتفع، أردف راشان "يبنون مزيداً من وحدات الإسكان ذات البدلات المنخفضة، لكن حتى التقديم للاستفادة منها يستوجب دخول الأشخاص برامج خاصة ومعقّدة للتأهيل، مع العلم أنّ معظم الناس، الآلاف، لا يتأهّلون لهذه البرامج. الناس يعيشون بطريقة قاسية جداً". على الرغم من ذلك، لفت إلى أنّ الحكومة تحاول تقديم برامج عديدة تشمل على سبيل المثال الإسكان والطعام والضروريات الأساسية، لكنّ المشكلة التي يجري إغفالها هي أنّ الناس الموجودين هنا، بمعظمهم، في حاجة إلى إعادة تأهيل وإلى مساعدة صحية نفسية وبدنية، وهذا أمر مكلف جداً". وتساءل: "كيف تتعامل مع مشكلاتك سواء أكانت اضطراباً ثنائي القطب أو إدمان مخدّرات أو غير ذلك؟ قد يكون لديك منزل وطعام وملابس، لكنّك في حاجة إلى أن تكون قادراً على إعادة بناء حياتك والبدء من جديد، وهذا ما لا يتحقّق هنا".

في سياق متصل، في خلال جولة "العربي الجديد" في حيّ "سكيد رو"، لم يكن من الممكن تفويت النفايات المنتشرة في كلّ مكان، وهو أمر بالنسبة إلى راشان "دليل على نقص الموارد. كذلك ثمّة أزمة تتعلّق بالمرافق الأساسية، مثل الحمامات، فعددها محدود جداً". ولا تُعَدّ الحياة في حيّ "سكيد رو" وسط مدينة لوس أنجليس الأميركية، في مكان غير بعيد عن حيّ هوليوود الشهير، مجرّد تحدّ اقتصادي، إنّما هي صراع مع المعاناة والشارع والألم ومع لقب "مشرّد". وقد رأى راشان أنّ "غياب الدعم الكافي يجعل الخروج من هذه الدوامة أمراً مستحيلاً"، مؤكداً أنّه "بمجرّد دخولك إلى هذا المكان يصير الخروج منه صعباً جداً". وعلى الرغم من ذلك، يسعى الذين اتّخذوا من هذا الحيّ مقرّاً لهم، وإن مؤقتاً، إلى خلق روحهم الخاصة وعالمهم الخاص وإلى تعزيز التضامن في ما بينهم. وأفاد راشان بأنّ مجموعة مجتمعية أُنشئت، "فنحن نروّج للوحدة ولا نسمح بالتمييز نهائياً". ويبقى أنّه إلى حين استحداث برامج شاملة تركّز على الصحة النفسية وإعادة التأهيل والإسكان المستدام، سوف يظلّ حيّ "سكيد رو" شاهداً على المعاناة والألم والقسوة.