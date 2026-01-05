- تعاني الأسر الفلسطينية في مستشفى ناصر بخانيونس من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يضطر الأهالي لاستخدام الألعاب والبالونات لتخفيف معاناة أطفالهم المرضى، في ظل حصار يعيق دخول المساعدات وسفر المرضى للعلاج بالخارج. - قسم الأطفال في المستشفى مكتظ بأطفال مصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان ومتلازمة فانكوني، مع نقص في العلاجات الضرورية، مما يزيد من قلق الأهالي على حياة أطفالهم. - تستمر الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مما يفاقم تدهور المنظومة الصحية في غزة ويهدد حياة آلاف المرضى الذين ينتظرون العلاج بالخارج.

في أروقة قسم الأطفال بمستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة تحاول أسر فلسطينية، عبر ألعاب بسيطة وبالونات ملوّنة، التخفيف من وطأة الألم عن أطفال يواجهون أمراضاً وإصابات تنهك أجسادهم الصغيرة. وأمام أسرّة متقاربة، يراقب الأهل بقلق جهود الأبناء للتحسّن والنجاة، على الرغم من حالة الاكتظاظ الشديد في القسم، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويأتي هذا المشهد في ظلّ التداعيات الكارثية التي خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرّت لعامين، إلى جانب استمرار الحصار الذي قيّد إدخال المساعدات الطبية، وأعاق سفر آلاف المرضى، بينهم أطفال، إلى الخارج، من أجل الحصول على فرصة علاج مناسبة ومتكاملة. وعلى الرغم من توقف الحرب مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلّا أن ملامح الأزمة الإنسانية لم تشهد تحسناً ملحوظاً. ويعود ذلك إلى تنصّل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصّ عليها الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بفتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية، والإغاثية، والطبية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة في غزة، تقليص دخول الشاحنات الطبية للقطاع إلى ما دون 30% من الاحتياج الشهري، ما فاقم تدهور توفر الأدوية بعجز بلغ 52%، والمستهلكات الطبية بنسبة نقص وصلت إلى 71%.

وتظهر ملامح الأزمة الصحية بوضوح داخل قسم الأطفال المكتظ، حيث يرقد مرضى السرطان وآخرون مصابون بأمراض مزمنة، وإلى جانبهم أطفال مصابون بجروح خطيرة. يمضي الأهالي في هذا القسم ساعات طويلة لمتابعة الأوضاع الصحية لأطفالهم، وسط ضغط متزايد على المستشفى وإمكانات محدودة.

الفلسطيني أيسر أبو هداف، أحد هؤلاء الأهالي، الذين ينتظرون إلى جانب أطفالهم بعيون مليئة بالقلق، خشية تعرّضهم لمضاعفات صحية بسبب نقص العلاجات. ويقول أبو هداف، إنّ طفلته إيلين (5 أعوام)، فقدت والدتها وشقيقتها سها (عامان)، في 23 أغسطس/ آب 2025، باستهداف إسرائيلي وقع على مقربة منها، إذ كانت شاهدة على هذه الجريمة، ما تسبّب لها بصدمة نفسية حادة ما زالت آثارها قائمة.

وبعد هذا الاستهداف، اكتشف الأطباء إصابة إيلين بسرطان في الكليتين، وكتلة ضاغطة على الشريان الأورطي وأخرى في الصدر، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً تمثل في تركيب أنبوبَين لتخفيف الضغط على الكليتَين، وفق قول والدها، الذي أكد أن حالة ابنته تتطلب علاجاً تخصصياً غير متوفر داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن العائلة تنتظر الموافقة على سفرها لتلقي العلاج في الخارج، ويقول: "لا توجد أي إمكانات لعلاج إيلين داخل مستشفيات القطاع، وننتظر السماح بخروجها لإنقاذ حياتها".

وفي زاوية أخرى بالقسم، تجلس الفلسطينية هديل زعرب أمام طفلتها لانا، تنظر بحرقة إليها وهي تعاني أعراض متلازمة فانكوني؛ وهو مرض يصيب الكلى، وتحديداً الأنابيب الدقيقة المسؤولة عن إعادة امتصاص المواد الأساسية في الجسم. وتقول زعرب، إنّ طفلتها كانت "موهوبة، وحيوية، وتلعب كغيرها من الأطفال"، لكن وضعها الصحي تدهور كثيراً مع اندلاع الإبادة وانقطاع العلاجات اللازمة. وتشير إلى أنّها فقدت ابنها الذي كان مصاباً بذات المتلازمة، خلال أشهر الحرب، نتيجة سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية، التي تزامنت مع نقص الأدوية بسبب الحصار.

وتوضح أن لانا ترقد في المستشفى منذ نحو شهرين ونصف الشهر، بعد أن وصلت حالتها إلى مرحلة حرجة نتيجة نقص الأكسجين، ما استدعى إخضاعها لمتابعة طبية مستمرة. وتلفت إلى أن الطفلة تمتلك تحويلة طبية للعلاج خارج غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، لكنها لم تتلقَّ أي رد (دون توضيح الجهة)، في ظل إغلاق إسرائيل للمعابر. وتناشد زعرب بالفتح العاجل للمعابر، معربةً عن خشيتها من فقدان لانا كما فقدت ابنها سابقاً، في ظل استمرار تعثر فرص العلاج داخل القطاع.

الصورة يخسر أهالي غزة فلذات أكبادهم جرّاء انهيار المنظومة الصحية، خانيونس، 31 ديسمبر 2025 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)

وتخضع الطفلة جنان أبو عمرة (4 أعوام) للعلاج إثر إصابة خطيرة برصاص إسرائيلي في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أثناء جلوسها أمام خيمتها في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس.

وارتكبت إسرائيل منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نحو ألف خرق بالقصف وإطلاق الرصاص والتوغل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وعن يوم الإصابة، يفيد والدها تامر بأنّ سلاح البحرية الإسرائيلي أطلق نيرانه العشوائية خلال ساعات العصر في محيط المكان الذي تقع فيه خيمتهم. ويشير إلى أنه طلب من أطفاله الانبطاح أرضاً في حينه، قبل أن يسمع صراخ جنان إثر إصابتها في الظهر، التي تسبّبت على الفور بنزيف حول القلب والرئتين، وفق ما كشف عنه الفحص الأولي بمستشفى ميداني، إذ جرى نقلها لاحقاً إلى مستشفى ناصر.

ويلفت تامر إلى أن طفلته دخلت "العناية المركّزة فور وصولها إلى المستشفى، كما خضعت لفحوصات تصوير مقطعي أظهرت وجود كسور في الفقرتين السابعة والثامنة، إضافة إلى قطع في الحبل الشوكي"، موضحاً أن الأطباء أبلغوه بخطورة حالتها الصحية، وإذ يؤكّد أن علاج ابنته يتطلب إمكانات طبية غير متوفرة داخل القطاع، يطالب بتوفير تحويلة طبية من أجل استكمال علاجها في الخارج، حيث المعدات والتقنيات الطبية المتقدمة، ويختم بالقول: "أُصيبت ابنتي خلال فترة هدنة، وفي منطقة قِيل إنها آمنة"، متسائلاً عن ذنب طفلة في هذا العمر أن تتعرّض لإصابة تهدد حياتها ومستقبلها.

وفي بيانات سابقة، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، إنّ 19 ألفاً و989 مريضاً مسجلين على قوائم الانتظار لدى الوزارة، للسفر للعلاج خارج القطاع، بينهم 4 آلاف و300 طفل. وأضاف أنّ منظمة الصحة العالمية اعتمدت 18 ألفاً و500 حالة، بينها 3 آلاف و788 حالة مُصنّفة على أنّها حرجة جداً وتحتاج إلى السفر الفوري، وفق تصنيف الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه منذ إغلاق إسرائيل لمعبر رفح الحدودي (جنوب) في مايو/ أيار 2024، ومع تعقيد إجراءات الحصول على الموافقات، توفي 1,156 مريضاً أثناء انتظارهم السفر لتلقي العلاج.

ويتخوف آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة على حياة ذويهم من المرضى والجرحى، جراء تعذر سفرهم للخارج لتلقي العلاج في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها المنظومة الصحية.

وخلال عامَي الإبادة، تعمّد الجيش الإسرائيلي استهداف المنظومة الصحية في القطاع، بقصف المستشفيات والمرافق الطبية ومخازن الأدوية، والطواقم العاملة في هذا المجال واعتقال عدد منها، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حاولت وزارة الصحة بغزة إعادة الحياة لجزء من منظومتها عبر ترميم بعض المباني في عدد من المستشفيات، لكن حجم الأضرار حال دون عودة العمل فيها بصورة طبيعية. ويترافق ذلك مع النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء القيود الإسرائيلية المشدّدة والمتواصلة على المعابر.

(الأناضول)