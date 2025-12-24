مسير لدعم عمّال النظافة وتقديرهم في قطر

- مبادرة مسير النظافة العامة في قطر: شهد درب لوسيل مسيرة بمشاركة 600 عامل و32 آلية، لتسليط الضوء على جهود عمال النظافة ودورهم في تعزيز الصحة العامة والمظهر الحضري، تحت شعار "مسير واحد.. مدينة أنظف". - مشاريع النظافة الذكية: دشنت وزارة البلدية مشروع "النظافة الذكية" باستخدام حساسات في حاويات النفايات، مما قلل زمن الرحلات والانبعاثات الكربونية، مع خطط لتحديث الأسطول وتعزيز الاستدامة البيئية. - استراتيجية النفايات الصلبة: تهدف إلى رفع معدل التدوير من 10-15% إلى 70% بحلول 2030، عبر مشاريع إعادة التدوير وبرامج فصل النفايات، لدعم الاقتصاد الدائري وتقليل الاعتماد على المكبات.

شهد درب لوسيل قرب العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، مسير النظافة العامة، بمشاركة مسؤولين حكوميين ونحو 600 عامل من مختلف الجهات العامة والخاصة و32 آلية متخصصة، وذلك بهدف إبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها عمّال النظافة، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز المظهر الحضري في البلاد، تجسيداً لشعار "مسير واحد.. مدينة أنظف".

وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية القطرية، عبد الله أحمد الكراني، في تصريحات، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تقديم الدعم والتقدير والاحترام لعمّال النظافة، لافتاً إلى أن وزارة البلدية تحرص من خلال هذه الفعاليات على إيصال رسالة شكر إليهم، إلى جانب حثّ المجتمع على تقدير أعمالهم والتعاون معهم بما يسهم في تسهيل مهامهم اليومية.

وأوضح أن المسير يعكس صورة حقيقية لأهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص، بما يعزز الجهود المبذولة في قطاع النظافة ويجسد العمل المشترك على أرض الواقع. وأفاد الكراني، أن الوزارة دشّنت العام الماضي مشروع "النظافة الذكية"، عبر حساسات في حاويات النفايات في بلدية الوكرة (جنوب)، مما قلل زمن الرحلات والانبعاثات الكربونية، مع خطط للتعميم وتحديث الأسطول، وتشمل الآليات الحديثة مركبات مزودة بحساسات لقراءة النفايات خاصة على الشواطئ، تعزز كفاءة العمليات وتدعم الاستدامة البيئية في قطر.

بدوره، شدّد مدير إدارة النظافة العامة، مقبل مضهور الشمري، على أن النسخة الثانية للمسير تستكمل نجاح السابقة، مشتملة على أركان تعريفية بالخدمات الذكية ومسابقات للعائلات، لتكريم العمال وغرس قيم الاستدامة، منبهاً إلى أن نظافة المدينة ليست مجرد واجب، بل رمز للهوية الوطنية والفخر الجماعي، وأن الهدف من المسير هو غرس هذه القيم في كل فرد من أفراد المجتمع.

بدوره أشار رئيس قسم التوعية، حمد حسن التميمي، أن الفعالية تجمع بين الترفيه والتثقيف لجعل النظافة جزءاً من الحياة اليومية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ويبلغ حجم النفايات الصلبة في قطر نحو 2.5 مليون طن سنوياً، مع معدل إنتاج يصل إلى 1.8 كيلو غرام للفرد يومياً، مدفوعاً بالنمو السكاني والتنمية الحضرية، إذ يشكل القطاع المنزلي 40% من الإجمالي. وتسعى استراتيجية الوزارة للنفايات الصلبة إلى رفع معدل التدوير من 10-15% حالياً إلى 70% بحلول 2030، عبر مشاريع مثل مصنع لإعادة التدوير الذي يعالج 2500 طن يومياً، وبرامج فصل النفايات في المنازل والمدارس، ويدعم مسير النظافة حملات توعوية لتقليل الفاقد وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يقلل الاعتماد على المكبات ويحقق أهداف التنمية المستدامة.