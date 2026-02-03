- في يناير، قطع أطفال دنماركيون مسافة تعادل عشرة أضعاف محيط الأرض سيراً على الأقدام، لجمع تبرعات لدعم الأطفال المتضررين من الأزمات، حيث جمعوا 8 ملايين كرونة دنماركية. - تبرعت "مؤسسة نوفو نورديسك" بمبلغ 20 كرونة عن كل كيلومتر، مما حول خطوات الأطفال إلى دعم ملموس لأقرانهم في مناطق النزاع، رغم تحديهم للبرد القارس. - اختتمت حملة "جمع تبرعات الدنمارك 2026" بجمع أكثر من 100 مليون كرونة، لدعم جهود إغاثية في دول تعاني من أزمات حادة ومنسية.

قطع أطفال دنماركيون، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مسافة تعادل نحو عشرة أضعاف محيط الكرة الأرضية سيراً على الأقدام، في مبادرة إنسانية هدفت إلى دعم الأطفال المتضررين من الأزمات حول العالم. وجاءت المبادرة ضمن فعاليات حملة "جمع تبرعات الدنمارك للأطفال 2026" (Danmarks Indsamling)، حيث قطع المشاركون مجتمعين 393,456 كيلومتراً، ما أسفر عن جمع ما يقارب 8 ملايين كرونة دنماركية (نحو 1.15 مليون دولار أميركي) خُصصت لدعم الجهود الإنسانية في عدد من أكثر الأزمات المنسية عالمياً.

وخلال الحملة، تبرعت "مؤسسة نوفو نورديسك" للأدوية بمبلغ 20 كرونة دنماركية عن كل كيلومتر يقطعه طفل سيراً على الأقدام، ما حوّل خطوات الصغار إلى دعم ملموس لأقرانهم في مناطق النزاع. وانطلق الأطفال من مختلف الأعمار إلى الهواء الطلق، متحدّين البرد القارس (درجات حرارة تراوحت بين 10 و16 درجة تحت الصفر) والثلوج، في مسيرات خيرية نُظّمت في مدن وبلديات عدة، أبرزها بلدية "نيستفيد" (جنوب وسط الدنمارك). وجاءت هذه الفعاليات بدعوة من منصات الأطفال التابعة لهيئة الإذاعة الدنماركية (DR Læring, Ramasjang, DR Ultra)، التي اعتادت تنظيم هذا الحدث السنوي.

وفي "نيستفيد" وحدها، شارك أكثر من 5300 طفل في مسيرة جمع التبرعات. وتقول دانييلا سانتي، طالبة الصف الخامس في مدرسة "إليباكسكولن"، لقناة (DR Ultra): "أعتقد أنه أمر رائع أن ندعم قضية نبيلة ونساهم فيها. من الجميل حقاً أن نكون جزءاً من هذا العمل".

تبرعات الدنمارك 2026: 100 مليون كرونة

وعلى الصعيد الوطني، اختُتمت الحملة الأوسع "جمع تبرعات الدنمارك 2026" للعام العشرين على التوالي، مساء السبت 31 يناير/ كانون الثاني، ببث تلفزيوني مباشر من "أرينا نيستفيد". وحققت الحملة حصيلة قياسية بلغت أكثر من 100 مليون و513 ألف كرونة دنماركية (نحو 14.5 مليون دولار أميركي)، يشمل المبلغ ما جمعه الأطفال وما تبرع به الجمهور والشركات، وشهدت الأمسية تقديم أكبر تبرع فردي في تاريخ الحملة بقيمة 20 مليون كرونة (حو 2.9 مليون دولار أميركي).

وقالت رئيسة الحملة، مولّه يول كورسهولم، خلال الأمسية: "من المؤثر حقاً أن نرى هذا الالتزام الواسع من الدنماركيين، حيث يسهم الكثيرون بوقتهم ومواردهم لمساعدة الأطفال المحتاجين". وستُخصص هذه التبرعات لتمويل جهود إغاثية عبر 12 منظمة إنسانية دنماركية كبرى، تستهدف الأطفال في دول تعاني من أزمات حادة ومنسية، وهي: الصومال، السودان، أوغندا، أفغانستان، إثيوبيا، العراق، اليمن، سورية، ولبنان.

يُذكر أنه منذ انطلاقها عام 2007، نجحت حملة "دانماركس إيندسامْلينغ" في جمع أكثر من 1.7 مليار كرونة دنماركية (نحو 245 مليون دولار أميركي)، أسهمت في تحسين حياة أكثر من ثمانية ملايين شخص حول العالم. وهكذا أثبت أطفال الدنمارك هذا العام أن التضامن يمكن أن يبدأ بمشي بسيط وسط الثلوج، وينتهي بأمل حقيقي للأطفال حول العالم.

(دولار أميركي = 6.34 كرونات دنماركية)