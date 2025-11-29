مسنّو مصر... مسؤوليات غير مدفوعة الأجر لدعم الأسر

ينفذ مسنون يمضون سنوات التقاعد في مصر مهمات تشمل شؤون البيت ورعاية الأطفال وتأمين احتياجاتهم والتحاقهم بالمدارس. وهم بالتالي في مرحلة عمل جديدة بلا أجر مدفوع، وأعباؤهم كبيرة.

لم يعد التقاعد في مصر فترة راحة بعد سنوات العمل الطويلة، بل مرحلة جديدة من الالتزامات. وبدلاً من أن ينصرف كبار السن إلى حياة هادئة، فإنهم يواجهون ضغوطاً متزايدة لإعالة الأبناء ورعاية الأحفاد، في ظل ارتفاع تكاليف العيش وتراجع القدرة الشرائية.

تقدر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عدد من تتجاوز أعمارهم 65 سنة، بنحو ستة ملايين نسمة حتى مطلع 2024، أي نحو 5.7% من إجمالي عدد السكان، بمتوسط عمر يقدر بـ69.1 سنة للرجال و74.1 سنة للنساء، ولا يزال نحو 419 ألفاً منهم ينشطون في سوق العمل، ويشكلون نسبة 1.3% من قوة العمل، و1.4% من إجمالي العمال، وتعكس هذه الأرقام واقعاً يتجاوز الجانب الاقتصادي، ويكشف أدواراً غير معلنة للمتقاعدين في دعم استمرار تماسك الأسر.

ولم تعد تجربة التقاعد تعني الانسحاب من الحياة العملية، بل تمديد مسؤوليات جديدة غير مدفوعة الأجر. وفي حين يساهم مشروع "رفيق المُسن"، الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في تخفيف الأعباء جزئياً عبر جمعيات أهلية في المحافظات، تبقى الحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن لهذه الفئة حياة أكثر استقراراً، ويعترف بالدور الخفي الذي يواصلون تنفيذه في صمت.



تقاعد سيد أمين من عمله في إحدى المدارس، ويقول لـ"العربي الجديد"، إنه بنى بيتاً لزواج ولديه، لكن انشغالهما في العمل طوال اليوم، يجعله، بصفته الرجل الوحيد في المنزل، مسؤولاً عن الرعاية المعنوية للأسرة، ومتابعة كل ما يخص البيت، فضلاً عن احتياجات الأحفاد ومدارسهم.

بدورها، تتحمّل صفاء العادلي التي تقاعدت من وزارة الزراعة، عبء رعاية ولديها. وتوضح لـ"العربي الجديد" أن ابنها الأكبر، وهو خريج معهد التكنولوجيا، يرفض أن يعمل داخل مصر، ويبحث عن فرصة للسفر إلى الخارج، والثاني من ذوي الإعاقة، ويحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية مستمرة. وبالتالي تنفق عليهما من معاشها المحدود، وتستعين بمال تجنيه من تأجير قطعة أرض تملكها لتغطية النفقات المتزايدة.

لا يختلف وضع زينب عبد الرحمن، وتحكي لـ"العربي الجديد" أنها تتحمّل مسؤوليات مادية ومعنوية تفوق طاقتها منذ تقاعدها من وظيفتها في وزارة الكهرباء، فابنها الأكبر أغلق محله الصغير بعدما تعرض لعملية نصب من شريكه، ثم انهارت حياته الأسرية، وطلّق زوجته، واختفى تاركاً ابنه الوحيد في رعايتها.

تتكفل الجدة بدفع إيجار الشقة، ومصاريف الحفيد، وهي تساعد ابنها الثاني أيضاً، وهو خريج كلية التجارة، ويعمل محاسباً في شركة، لكن دخله لا يغطي إيجار السكن وفواتير الكهرباء والمياه. النقطة المضيئة في حياة زينب، هي أن ابنتها التي تخرجت من كلية التربية الرياضية تعمل مدرّبة في صالة رياضية، وتعتمد على معاش والدها في تغطية احتياجاتها.

تقاعدت فاطمة مختار بعد سنوات من العمل في جامعة الزقازيق، وابنها الوحيد يعيش في الخارج، ولا يقدم لها أي مساعدة، رغم أن قدراته المادية جيدة، فيما توفيت ابنتها مع زوجها في حادث مأساوي، وتركا لها طفلتين في المرحلة الابتدائية، فاضطرت إلى لعب دور الأم مجدداً، وهي ترعى حفيدتيها من معاشها المحدود، باعتبارها لا تملك مصادر دخل أخرى.

بدوره، تقاعد حسن محمد بعدما عمل مديراً في إدارة في التربية والتعليم لسنوات، لكن مسؤولياته لم تنتهِ، فلديه ثلاثة أبناء، أكبرهم يعيش خارج مصر ولا يتواصل مع أسرته، والثاني خريج كلية الحقوق، وهو متزوج ولا يعمل في وظيفة ثابتة، ويعتمد على والده في المصاريف اليومية، والابن الثالث في المرحلة الثانوية، ويحتاج إلى دروس خصوصية لا يتحملها معاش والده المحدود.

يواجه كبار السن تحديات في تنفيذ الرعاية الممددة للأسرة، 24 مايو 2020 (سامر عبد الله/فرانس برس)

ويصف أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عاصم حجازي، لـ"العربي الجديد"، ظاهرة تزايد اعتماد أسر مصرية على الأجداد في تقديم الرعاية، بأنه "نمط شهد تغيراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الأمهات العاملات، ما دفع الكثير من الأسر إلى الاستعانة بكبار السن لمتابعة الأطفال. يواجه المسنون تحديات نفسية وجسدية كبيرة في هذا الدور، فهم أنفسهم يحتاجون إلى من يرعاهم، ويعانون من ظروف صحية لا تسمح لهم بأن يتحمّلوا الضغوط، في وقت يجب أن يحاطوا فيه بالطمأنينة والهدوء بعيداً عن الصخب، ما يتعارض مع متطلبات الرعاية اليومية للأطفال، وتراكم الإجهاد البدني والنفسي الذي قد يؤدي إلى اضطراب حالتهم النفسية، وصولاً إلى الاكتئاب".

ورغم أن كثيرين من كبار السن يتحملون هذه المسؤوليات بدافع حبهم لأبنائهم وأحفادهم، لكن عدم إظهار أي رد فعل سلبي لا يعني رضاهم عن هذا الواقع. وفي ما يخص المبادرات الرائجة مثل "رفيق المُسن"، يرى حجازي أنها "خطوة جيدة، لكنها لا تكفي وحدها، إذ يجب تخفيف الأعباء عن كبار السن، ومنحهم أدواراً تتناسب مع قدراتهم، على أن تكون مكملة لدور مؤسسات الرعاية المتخصصة. من بين الحلول توفير دور حضانة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بأسعار مناسبة تخفف العبء عن كبار السن، وتعيد التوازن داخل الأسر".

وتؤكد أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية التربية جامعة عين شمس، أسماء محمد نبيل، لـ"العربي الجديد"، أن المبادرات المجتمعية، مثل رفيق المُسن، فعّالة في تخفيف العبء عن كبار السن، ليس فقط من خلال تقديم الدعم اليومي، بل أيضاً عبر توفير فرص عمل للشباب كونهم مرافقين للمسنين، ما يسهم في تقليل شعورهم بالعزلة والوحدة، ويمنحهم الدعم النفسي والمعنوي.

وتعتبر أن "زيادة الاعتماد على الأجداد قد يتعارض مع الحالة النفسية والصحية لكبار السن نتيجة التداخل بين احتياجاتهم الشخصية ومتطلبات الرعاية، خصوصاً إذا غاب الدعم العاطفي أو التقدير من أفراد الأسرة، واستمرار هذه المسؤولية من دون احتواء نفسي قد يرفع معدلات الإجهاد، وربما يؤدي إلى الإصابة باضطرابات. ينبغي الاعتراف بدور كبار السن كمقدمي رعاية، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق كبار السن التي ناقشتها الأمم المتحدة، لأن إدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية سيعزز تأثيرهم الإيجابي داخل الأسرة".

وتدعو نبيل إلى تفعيل دور المجتمع المدني في رفع الوعي بحقوق كبار السن، من خلال نركيز المنصات الإعلامية والمبادرات الشبابية على ذلك، وتوفير متطوعين لمساعدتهم، مؤكدة أن الشراكة المجتمعية هي مفتاح تحسين جودة حياتهم.

على الصعيد المادي، يقول الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، لـ"العربي الجديد"، إن "قضية كبار السن في مصر تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة، تبدأ من مفهوم سنّ الإعالة الذي يمتد فعلياً حتى ما بعد التخرج الجامعي، وذلك بسبب حرص الأسر المصرية على التعليم باعتباره أحد مظاهر التفاخر الاجتماعي، ثم خلال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية التي لا توفر دخلاً حقيقياً للشباب، وتتسبب في إطالة فترة اعتماد الأبناء على آبائهم، ما يشكل عبئاً إضافياً على المتقاعدين".

ويقسم ذكر الله، كبار السن إلى شريحتين أساسيتين، الأولى تضم من عملوا في وظائف حكومية، ويتمتعون بتأمينات اجتماعية ومعاشات، لكنها متفاوتة بشدة بحسب جهة العمل، فالمتقاعدون من قطاعات مثل البترول والبنوك يحصلون على امتيازات أفضل مقارنة بمن عملوا في التعليم أو في الوزارات الخدماتية، كما أن الزيادات السنوية في المعاشات لا تواكب معدلات التضخم الحقيقية، ما يضع أصحاب المعاشات في وضع صعب، خصوصاً أنهم يستمرون غالباً في إعالة أبنائهم لفترات طويلة.

والشريحة الثانية هي الأكثر هشاشة، وتضم من لم يعملوا في وظائف رسمية، مثل الحرفيين والمزارعين والعاملين في الصناعات الصغيرة، وهؤلاء يحصلون على معاشات ضئيلة لا تتجاوز 50 دولاراً شهرياً، ما يجعلهم يعيشون تحت خط الفقر.

وفي شأن الحلول، يرى ذكر الله أنها "لا يمكن ان تعتمد على إجراءات جزئية، بل عبر تبني الدولة لرؤية استراتيجية متكاملة تضمن لكبار السن حياة كريمة، وتعترف بدورهم في خدمة الاقتصاد والمجتمع، وتوفر لهم الحدّ الأدنى من الأمان المعيشي".