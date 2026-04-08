- شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات عنيفة على بيروت وضواحيها، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، وأثارت حالة من الذعر بين المواطنين، مع تدخل فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر لإنقاذ المصابين. - أكدت وزارة الصحة اللبنانية على أهمية الإسعافات الأولية وإنقاذ الأرواح، مع توزيع الجرحى على المستشفيات، ودعت لتخفيف الزحام في العاصمة، بينما استجاب الصليب الأحمر بـ100 سيارة إسعاف. - تواجه مستشفيات بيروت اكتظاظًا شديدًا، مع نقل المرضى إلى مستشفيات خارج العاصمة، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارات منسقة استهدفت مواقع لحزب الله.

أدّت سلسلة الغارات العنيفة والمتزامنة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الأربعاء، على العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عديدة في محافظة جبل لبنان، إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أعلنه وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين. بدوره، دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، جميع أصدقاء لبنان إلى المساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات جنونية ومجازر متنقلة استهدفت في بيروت مناطق بربور وكورنيش المزرعة وعين المريسة وبرج أبي حيدر والمصيطبة والبسطة وعين التينة، وفي محافظة جبل لبنان مناطق عرمون وبشامون والشويفات وعيتات وسوق الغرب وكيفون، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة والذعر والهلع والإرباك بين صفوف المواطنين والمقيمين في بيروت وضواحيها وفي أكثر من منطقة وسط البلاد. وعلى الفور، سارعت سيارات وفرق الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني إلى الانتشار على نطاق واسع في بيروت ومختلف المناطق المستهدفة، لسحب المدنيين من شهداء وجرحى، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الوكالة الرسمية).

وقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان بيان جاء فيه: "في تصعيد خطير جداً، شنّ طيران العدو الإسرائيلي موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق اللبنانية ما أوقع في حصيلة أولية عشرات الشهداء ومئات الجرحى. يهمّ وزارة الصحة العامة التأكيد أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في إنجاز الأعمال الإسعافية وإنقاذ أرواح من لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وتأمين العلاجات لجميع الجرحى من خلال توزيعهم على المستشفيات كل وفق حالته". وتمنّت وزارة الصحة العامة على الجميع تخفيف الزحمة، خصوصاً في أحياء العاصمة، إفساحاً في المجال لأولوية الإنقاذ والإسعاف، بحسب البيان ذاته.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن "100 سيارة إسعاف للصليب الأحمر اللبناني تستجيب حالياً في المناطق المستهدفة، وتعمل فرقه على نقل المصابين إلى المستشفيات"، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

كما طلبت قوى الأمن الداخلي اللبناني من المواطنين الامتناع عن التنقل إلا عند الضرورة القصوى، ولا سيّما في محيط المواقع المستهدفة وعلى الطرقات المؤدية إلى المستشفيات، وذلك لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للقيام بمهامها من دون أي عوائق أو تأخير. بدوره، طلب فوج إطفاء بيروت من المواطنين إفساح المجال أمام عمليات الإطفاء والإنقاذ في بيروت.

وفي اتصال لـ"العربي الجديد"، كشف مصدر في وزارة الصحة العامة اللبنانية، أن "المشهد سوداوي والاكتظاظ شديد في مستشفيات بيروت، والوضع صعب ومحرج بحسب ما أفادت فرق الصليب الأحمر اللبناني، من جراء كثرة أعداد الجرحى والمصابين". وقال: "لا معطيات دقيقة حتى الساعة، نحتاج إلى الوقت الكافي للتحقق من الإصابات، لكن بدأت عمليات نقل المرضى من مستشفيات العاصمة إلى خارجها، وغالباً نحو مستشفيات في محافظة الشمال من أجل استقبال ضحايا الغارات الإسرائيلية التي شهدناها اليوم. مع العلم أننا كنا قبل تاريخ اليوم، قد باشرنا في عمليات نقل المرضى الذين كانوا داخل مستشفيات بيروت، وذلك كخطة احترازية من وزارة الصحة العامة في حال تطورت الأوضاع الأمنية وشهدنا مزيداً من التصعيد الإسرائيلي على العاصمة ومحيطها".

وأشار المصدر ذاته إلى أن مستشفيات محافظة جبل لبنان تغصّ كذلك بأعداد الجرحى من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المناطق في المحافظة". وعن مدى تفعيل المستشفيات لـ"الكود الأصفر"، قال: "لم نتبلّغ بعد بهذه المعطيات، غير أن هذا الكود هو رمز طوارئ يجري تفعيله عند حالات الكوارث الخارجية أو الحوادث الكبرى التي تستوجب الاستعداد لاستقبال عدد كبير من المصابين، وبالتالي تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز الجهوزية".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، تنفيذ أكبر غارات منسّقة في لبنان، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت في غضون عشر دقائق أكثر من مائة مقرّ لحزب الله، ومواقع عسكرية، ومراكز قيادة وتحكّم في بيروت والبقاع وجنوب لبنان، بحسب مزاعمه. وكانت الغارات الإسرائيلية ترافقت مع قصفٍ متواصل على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار الاستهداف الإسرائيلي جنوبي البلاد.