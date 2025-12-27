مستشفى العودة في غزة يستأنف تقديم خدماته ليومين

- مستشفى العودة في غزة يستأنف بعض خدماته الطبية بعد تلقيه 2,500 لتر من الوقود من منظمة الصحة العالمية، مما يكفي لتشغيل المولدات لمدة يومين ونصف فقط، مع وعد بتسلم كمية إضافية قريباً. - المستشفى يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى تعليق معظم الخدمات باستثناء الطوارئ والولادة والأطفال، حيث يستهلك يومياً ما بين 1,000 إلى 1,200 لتر من الديزل. - الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع تقييد إسرائيل لإمدادات الوقود، حيث تدخل 100 إلى 300 شاحنة مساعدات يومياً بدلاً من 600 شاحنة متفق عليها.

أعلن مستشفى العودة في قطاع غزة، مساء الجمعة، استئناف تقديم بعض خدماته الطبية التي جرى تعليقها بسبب نقص الوقود، وذلك بعد تسلمه كمية محدودة منه، لكنه حذر من أن هذه الإمدادات تكفي ليومين تقريباً فقط. ويقدم المستشفى الواقع في النصيرات بوسط القطاع رعاية طبية على مدار الساعة لنحو 60 مريضاً، ويستقبل نحو ألف مريض يومياً للعلاج.

ومساء الجمعة، تلقى المستشفى 2,500 ليتر من الوقود من منظمة الصحة العالمية لتشغيل مولداته، ما سمح له "باستئناف العمل فوراً"، وفق ما أفاد أحمد مهنا، مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تدير المستشفى. وقال مهنا: "هذه الكمية من الوقود ستكفي لمدة يومين ونصف فقط، ولكننا تلقينا وعداً بتسلم كمية إضافية الأحد المقبل".

وكان مهنا قد أفاد وكالة "فرانس برس" في وقت سابق الجمعة بأن "معظم الخدمات معلقة مؤقتاً بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات"، مشيراً إلى مواصلة تقديم الخدمات الحيوية فقط "في أقسام الطوارئ والولادة والأطفال". وأوضح أن المستشفى يستهلك عادة يومياً ما بين ألف الى 1,200 ليتر من الديزل، إلا أنّ المخزون الحالي لا يتجاوز 800 فقط، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.

واتهم مدير المستشفى محمد صالحة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تقييد إمدادات الوقود للمستشفيات في غزة. وقال صالحة لوكالة فرانس برس: "نحن نطرق كل باب لمواصلة تقديم الخدمات، ولكن بينما يسمح الاحتلال بتوفير الوقود للمؤسسات الدولية، فإنه يقيده للمرافق الصحية المحلية مثل مستشفى العودة".

وبعد عدة أيام من الألم، قررت ختام عيادة (30 عاماً) أخيراً الذهاب إلى مستشفى العودة. وقالت المرأة النازحة في النصيرات لوكالة فرانس برس إن العاملين في المستشفى أعلموها بعدم وجود كهرباء لإجراء الأشعة السينية وأنهم لا يستطيعون الاعتناء بها. وأوضحت أنهم أعطوها مسكناً للألم وقالوا لها إنه إذا لم تتحسن حالتها، فيجب أن تذهب إلى مستشفى آخر. وفي مساء ذلك اليوم اشتد بها الألم، فذهبت إلى مركز طبي آخر حيث شُخّصت إصابتها بحصى المرارة. وأبدت المرأة حسرتها لغياب أبسط الخدمات الطبية في القطاع المنكوب.

ولا يزال القطاع يواجه أزمة إنسانية حادة بعد نحو عامين من الحرب الإسرائيلية. ومع أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت ينصّ على دخول 600 شاحنة يومياً، إلا أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاملة مساعدات إنسانية يتراوح بين 100 إلى 300 فقط، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.

(فرانس برس)