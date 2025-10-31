مساعدات أميركية تصل إلى جامايكا بعد دمار إعصار ميليسا

- وصلت طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية ومروحيات أميركية إلى جامايكا بعد إعصار ميليسا المدمر، الذي أودى بحياة 19 شخصًا على الأقل وأدى إلى عزل مناطق بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء. - استأنف مطار كينغستون الدولي نشاطه، مع توقع وصول أكثر من عشرين طائرة شحن إضافية، بينما ستستأنف المطارات الدولية الثلاثة عملياتها بالكامل لتسهيل الرحلات الإنسانية. - الإعصار ميليسا، الأقوى منذ 90 عامًا، دمر مناطق واسعة في جامايكا وغمر أجزاء من كوبا، مما زاد من المخاوف بشأن تفشي الأمراض ونقص المياه الصالحة للشرب.

وصلت طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية ومروحيات أميركية إلى جامايكا، اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من مرور إعصار ميليسا المدمّر بالجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، والذي خلّف ما لا يقل عن 19 قتيلاً وعشرات الجرحى، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وقالت وزيرة الإعلام دانا موريس ديكسون، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة الجامايكية، إن لدى السلطات "معلومات موثوقة" بشأن خمسة ضحايا إضافيين، متوقعةً أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

من جانبه، أوضح وزير النقل داريل فاز أن مطار كينغستون الدولي، الذي استأنف نشاطه الخميس بعد إغلاق مؤقت، استقبل 13 طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية، إضافة إلى مساعدات أخرى وصلت عبر رحلات تجارية وطائرات خاصة. وقال: "نتوقع وصول أكثر من عشرين طائرة شحن إضافية اليوم".

وأضاف الوزير أن المطارات الدولية الثلاثة في الجزيرة ستستأنف عملياتها بالكامل بحلول صباح السبت، لتسهيل الرحلات الإنسانية والتجارية. وأكد أن جامايكا ستتلقى دعماً لوجستياً من ثماني إلى عشر مروحيات أميركية كبيرة، قادرة على نقل المرضى والمصابين، إضافة إلى شحن كميات ضخمة من الإمدادات الإنسانية.

وفي غرب البلاد الأكثر تضرراً من الإعصار، لا يزال العديد من السكان معزولين تماماً عن العالم بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء، فيما تواجه فرق الإغاثة صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق الجبلية.

وقالت الوزيرة دانا موريس ديكسون إن "الدمار في الغرب لا يمكن تصوره"، معربة عن امتنانها "نيابة عن الشعب الجامايكي" للمساعدات الدولية والدعم الإنساني الذي بدأت البلاد تتلقاه من دول عدة.

وكان الإعصار ميليسا قد تسبب في دمار واسع النطاق في جامايكا، حيث دمّر مناطق بأكملها وغمر أجزاء من كوبا، قبل أن يواصل تحركه شمالاً مبتعداً عن برمودا، وفق مراكز الأرصاد الجوية. وتشير التقارير إلى أن الإعصار أصبح أكثر تدميراً بفعل تغير المناخ، واعتُبر أقوى إعصار يضرب اليابسة منذ 90 عاماً في المنطقة، إذ وصلت سرعة رياحه عند اجتياحه الجزيرة إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة، عندما ضربها الثلاثاء الماضي كإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس سافير - سيمبسون.

ويواصل عمال الإنقاذ والمتطوعون البحث عن ناجين بين أنقاض المنازل المنهارة، فيما تتزايد المخاوف من تفشي الأمراض ونقص المياه الصالحة للشرب في المناطق المنكوبة.

(فرانس برس)