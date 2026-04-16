مساعدات أردنية إضافية إلى لبنان

- أرسل الأردن قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان، تتكون من 15 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الإغاثية، استجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة هناك. - تؤكد هذه القافلة الدور الإنساني الثابت للأردن في دعم الدول الشقيقة خلال الأزمات، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية، كجزء من التزام مستمر. - يتزامن إرسال القافلة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى سقوط ضحايا ونزوح كبير للسكان.

أرسل، الأردن، اليوم الخميس، قافلة مساعدات إنسانية إضافية إلى لبنان، في إطار الاستجابة المتواصلة للأوضاع الإنسانية في الجمهورية اللبنانية. وتتكون القافلة من 15 شاحنة تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية، وفق بيان صادر عن الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي.

وأشار الشبلي إلى أن هذه القافلة تؤكد الدور الإنساني الثابت للمملكة في دعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وبيّن أن التحرك الأردني يأتي استجابة لواجب إنساني لا يحتمل التأجيل، مشدداً على أن هذا الجهد لن يكون مؤقتاً، بل هو التزام مستمر سيحافظ عليه ما دامت الحاجة قائمة.

وفي السياق ذاته، قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر منصة "إكس": "الأردن حاضر. بتوجيهات ملكية، انطلقت قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى لبنان، محمّلة بـ15 شاحنة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الإغاثية، في استجابة سريعة للأوضاع الإنسانية هناك. هذا ليس تدخلاً مؤقتاً… بل التزام أردني ثابت، يستمر ما دامت الحاجة قائمة".

ويأتي ذلك امتداداً لجهود سابقة، إذ كانت الهيئة قد سيّرت في مارس/ آذار الماضي، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، قافلة مساعدات إنسانية إلى لبنان ضمت 25 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية، جُهِّزَت ضمن منظومة العمل الإنساني الأردني التي تهدف إلى إيصال الدعم إلى الفئات المحتاجة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة.

ويتزامن إرسال القافلة الأردنية مع تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان. وفيما تحدثت مصادر ومسؤولون إيرانيون عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استمرار العدوان، موجهاً الجيش إلى مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.