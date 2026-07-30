مسار سبتة... حين يتحوّل حلم الهجرة نحو أوروبا إلى مأساة

- تزايد استخدام المظلات الشراعية للهجرة غير النظامية إلى سبتة يعكس ارتفاع المخاطر، حيث شهدت المدينة مأساة في يوليو/تموز بمصرع مهاجرين، مما يبرز خطورة هذه الوسيلة. - وفقًا لوزارة الداخلية الإسبانية، ارتفعت محاولات العبور البري إلى سبتة بنسبة 149%، حيث استقبلت المدينة 2826 مهاجرًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا رغم المخاطر مقارنة بطرق أخرى. - يشير الخبراء إلى ضرورة توفير بدائل تنموية في البلدان الأصلية للشباب لتقليل دوافع الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمل في مستقبل أفضل.

رغم تشديد المراقبة والقيود المغربية والإسبانية على المسارَين البري والبحري، إلّا أنّ المهاجرين الحالمين بالفردوس الأوروبي ما زالوا يستعينون بالمظلات الشراعية لاجتياز مدينة سبتة، رغم ما تحمله هذه الهجرة غير النظامية من مخاطر موتٍ حتميّ.

عادت محاولات الهجرة السرية باستخدام مظلات الطيران إلى شمال المغرب، وشهدت مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية مأساةً في الثامن من يوليو/تموز الجاري، بعد أن لقي مهاجران مصرعهما أثناء محاولتهما تجاوز الحدود المسيّجة من المغرب باتجاه مدينة سبتة، بواسطة مظلة شراعية. وقد عُرف أنّ أحدهما سوداني، ويُرجّح أن يكون الآخر من السودان كذلك.

لجوء واغتراب الأمم المتحدة تحذّر من خطر تسييس اللجوء

وفي وقتٍ تشدّد فيه السلطات المغربية والإسبانية الخناق على المسارَين البري والبحري لبلوغ مدينة سبتة، تسلّط حادثة المهاجرَين الضوء على ما تشهده طرق الهجرة نحو أوروبا من مآسٍ أليمة، علماً أنّها أولى حالات الوفاة المرتبطة بعمليات العبور بالمظلات الشراعية، والتي تبقى من أخطر الأساليب.

ويدفع البحث عن أفق جديد للحالمين ببلوغ الفردوس الأوروبي إلى ابتكار طرق جديدة للهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة، على الرغم من المخاطر الجديّة التي يكابدونها في مجازفاتهم. وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المهاجرون غير النظاميين إلى طريقة جديدة لتحقيق حلم الوصول إلى الضفة الأخرى، ولو "من السماء" باستخدام مظلات الطيران رغم خطر الموت، إذ رُصدت لأول مرة في مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية، قبل أن تُسجَّل عند حدود سبتة لأول مرة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبحسب بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة الناظور (شمال شرقي البلاد)، فإنّ "لجوء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى وسائل خطيرة، يعكس ارتفاع المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظلّ الإجراءات المشدّدة لمراقبة الحدود". واعتبرت الجمعية أنّ استمرار سياسات الهجرة الأوروبية، المتمثلة في إغلاق الحدود وغياب ممرات آمنة لطالبي اللجوء، يدفع العديد منهم إلى سلوك طرق شديدة الخطورة للهجرة.

وفي الإطار، يرى رئيس مرصد التواصل والهجرة في أمستردام (غير حكومي) جمال الدين ريان، أنّ ما شهدته مدينة سبتة المحتلة من عودة محاولات الهجرة باستخدام المظلات الشراعية، ورغم ما تحمله هذه المغامرة من خطورة حتمية على الحياة، فإنه لا يمكن قراءتها بوصفها صيغةً عابرة، إنّما باعتبارها مؤشراً مقلقاً على تحوّل بنيوي في سيكولوجية الحالمين بالعبور نحو الفردوس الأوروبي.

ويقول ريان لـ"العربي الجديد": "عندما تتحوّل السماء إلى مسرح للمخاطرة بعد تشديد الخناق والمراقبة البرية والبحرية، فإنّنا أمام حماسٍ مدفوع بيأس مطلق؛ وهو اندفاع يتجاوز غريزة البقاء، ويُسقط حاجز الخوف من الموت، في سبيل البحث عن آفاقٍ اقتصادية واجتماعية جديدة"، ويعتبر أنّ هذا الابتكار المستمر في وسائل الهجرة، رغم قسوته وخطورته، يضعنا أمام حقيقة قصور المقاربة الأمنية، إذ إنّ إغلاق الحدود والتشديد الأمني لا يُلغيان الرغبة في العبور، بل يدفعان نحو ابتكار مساراتٍ أكثر تعقيداً وخطورة.

عند معبر تراخال الحدودي في سبتة، 17 فبراير 2026 (أنطونيو سيمبيري/Getty)

ويُظهر هذا الابتكار، بحسب ريان، الحاجة إلى بدائل تنموية حقيقية، مؤكداً أنّ مواجهة هذه الظواهر تستدعي تفكيك المسبّبات العميقة التي تجعل الشباب يفضّلون معانقة الموت في السماء على مسألة البقاء، وذلك عبر خلق آفاقٍ حقيقية للعيش الكريم وتنمية المناطق بحيث تستقطب الشباب. ويؤكّد ريان أنّ الأولوية القصوى يجب أن تتمحور حول حماية الأرواح البشرية، ما يتطلب مقاربة شاملة ومتوازنة تجمع بين تدبير الحدود وتوفير البدائل التنموية والاقتصادية التي تستوعب طاقات هؤلاء الشباب وتمنحهم الأمل في غدٍ أفضل داخل أوطانهم.

ويأتي مصرع المهاجرَين في وقتٍ كشفت فيه وكالة "أوروبا برس"، استناداً إلى أحدث معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، عن تراجع ملحوظ في إجمالي أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بطرق غير نظامية، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 15 يوليو الجاري، مقابل ارتفاع غير مسبوق في محاولات العبور البري نحو مدينة سبتة التي باتت تستقطب أكبر عدد من محاولات التسلل إلى الأراضي الإسبانية. وبحسب إحصائيات الداخلية الإسبانية، سُجّل ارتفاع قياسي في محاولات العبور البري نحو سبتة ومليلية، إذ بلغ عدد الوافدين 2991 شخصاً، بزيادة 140% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت سبتة على النصيب الأكبر، بعدما استقبلت 2826 مهاجراً، مسجلة ارتفاعاً لافتاً بلغ 149%. ووفقاً للمصدر ذاته، لقي 17 مهاجراً مصرعهم، بمَن فيهم المهاجرَين الأخيرين، ويُرجّح أن يكون عدد الوفيات أكبر.

ويُنظر إلى مسار سبتة من كثيرٍ من المهاجرين، باعتباره أقلّ كلفة وأقصر زمناً، وأحياناً أقلّ مجازفة من ركوب القوارب لمسافاتٍ طويلة نحو جزر الكناري. ويعمد العديد من المهاجرين إلى تسلّق السياج الحدودي الشائك لمدينة سبتة، واجتيازه في غفلة عن أعين المراقبة، في حين كان لافتاً في الأعوام الثلاثة الماضية، لجوء فتيان وشبّان مغاربة، وكذلك مهاجرين أجانب، إلى السباحة نحو مدينة سبتة انطلاقاً من شواطئ مدينتَي الفنيدق وبليونش في شمال المغرب، ولا سيّما أنّ السباحة وسيلة غير مكلفة مادياً بخلاف الهجرة عبر القوارب التي تُعدّ كلفتها باهظة. وتُقدّر المسافة البحرية بين أقرب نقطتَين من شواطئ سبتة إلى الشواطئ المغربية ما بين خمسة وسبعة كيلومترات، الأمر الذي يجعل عبورها سباحة ممكناً، خصوصاً من سواحل شاطئ تاراخال جنوبي سبتة، أو سواحل شاطئ بليونش غربي سبتة.