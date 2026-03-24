مسابقة مليونية لتوظيف المعلمين والأساتذة في الجزائر

- انطلقت في الجزائر أكبر مسابقة توظيف في قطاع التعليم بمشاركة مليون مترشح لأكثر من 40 ألف منصب، بهدف سد النقص في المدارس، بعد إدماج 82 ألف معلم وأستاذ. - أكدت وزارة التربية الوطنية على توفير الشفافية في المسابقة، مشيرة إلى الحاجة لبناء مؤسسات جديدة وفتح مناصب مالية إضافية لاستيعاب الزيادة في عدد التلاميذ وتعزيز اللغة الإنجليزية. - أثار قرار وزارة التربية بشأن أجندة امتحانات الفصل الدراسي الثالث جدلاً بسبب قصر الفترة، مما قد يؤثر سلباً على المردود التعليمي.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أكبر مسابقة توظيف في قطاع التربية والتعليم في الجزائر، بمشاركة أكثر من مليون مترشح يتنافسون على أزيد من 40 ألف منصب، وذلك بهدف سدّ النقص المسجّل في المدارس والمؤسسات التربوية. وتأتي هذه العملية بعد إدماج سابق لأكثر من 82 ألف معلم في التعليم الابتدائي وأستاذ في مرحلتَي التعليم المتوسط والثانوي.

واضطرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إلى توزيع المترشحين للمسابقة على ثلاث دفعات، بحيث يُجرى امتحان كل دفعة في يوم مستقل يمتد حتى الخميس المقبل. وتُجرى المقابلات الشفهية الخاصة ضمن لجان الانتقاء، التي تتكوّن كل منها من عضوين مؤهلين، مع إعداد قوائم احتياطية للمؤطرين لتفادي أي غياب محتمل وضمان استمرارية العملية دون أي خلل.

وسوف تعتمد هذه اللجان، بالإضافة إلى نتائج المقابلات، على معايير أخرى متصلة بالملف المقدم، من بينها الخبرة المكتسبة في التعاقد أو الوظائف السابقة، وطبيعة الشهادة الجامعية، حيث تُعطى عادة الأولوية للمتخرجين من المدارس العليا للأساتذة. وجرت التسجيلات في هذه المسابقة على منصة إلكترونية قبل 20 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ جرت دراسة ملفات المترشحين، وقُبِلَ أكثر من مليون مترشح لشغل أكثر من 40 ألف منصب شاغر.

وأكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنها حرصت على توفير الظروف الملائمة لإجراء المقابلات وضمان سير المسابقة وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية. ويشغل قطاع التعليم في الجزائر نحو 630 ألف أستاذ، فيما يناهز عدد التلاميذ 12 مليون تلميذ، موزعين على حوالى 303 آلاف مؤسسة تعليمية عمومية، إضافة إلى 671 مؤسسة تعليمية خاصة.

وقبل أيام، صرح وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، في جلسة استماع أمام لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان، بأنه جرى اللجوء إلى مسابقات التوظيف الخارجية لسد النقص القائم، مشيراً إلى أن القطاع يستقبل سنوياً كتلة إضافية تُقدّر بحوالى 500 ألف تلميذ، ما يستدعي بناء مؤسسات جديدة وفتح مناصب مالية إضافية لتلبية هذه الزيادة، إلى جانب تلبية الاحتياجات القائمة سابقاً.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قرّرت إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ من المتعاقدين الذين كانوا يعملون في التعليم بنظام العقود المؤقتة، إذ جرى دمجهم في سلك الموظفين كلياً بعد اكتسابهم الخبرة العملية اللازمة، كما كانت قد وظفت في وقت سابق نحو 17 ألف أستاذ لمادة التربية البدنية في التعليم الابتدائي، بهدف تطوير الرياضة المدرسية واكتشاف ورعاية المواهب. إضافة إلى ذلك، جرى توظيف ما يقارب 15 ألف أستاذ لمادة اللغة الإنكليزية في التعليم الابتدائي، في إطار توجه الجزائر نحو تعزيز حضور الإنكليزية ضمن النظام التعليمي وتقليص هيمنة اللغة الفرنسية.

على صعيد آخر، أثار قرار وزارة التربية بشأن أجندة امتحانات الفصل الدراسي الثالث لمرحلة التعليم الابتدائي، وللمراحل الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، وللمراحل الأولى والثانية من التعليم الثانوي، المقرّر بين العاشر و14 مايو/أيار المقبل، جدلاً واسعاً. ويعود السبب إلى قصر فترة الفصل الدراسي، التي لا تتجاوز شهراً واحداً، ولا سيّما أن التلاميذ بدأوا أمس الأحد عطلة الربيع التي تمتد حتى العاشر من إبريل/نيسان المقبل. واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له، الثلاثاء، أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على المردود التعليمي للتلاميذ ويختزل البرنامج الدراسي السنوي.