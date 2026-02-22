مسؤول ليبي: العثور على جثث 5 مهاجرين على شاطئ شرق طرابلس

- تم العثور على جثث خمسة مهاجرين، بينهم امرأتان، على شاطئ مدينة قصر الأخيار الليبية، بينما جرفت الأمواج جثة طفل إلى البحر. السكان المحليون أبلغوا الشرطة، وتم الاتصال بخفر السواحل والهلال الأحمر للبحث وانتشال الجثث. - ليبيا أصبحت معبراً للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر نحو أوروبا منذ سقوط القذافي، مما أدى إلى انقسام البلاد إلى فصيلين. تقع قصر الأخيار شرق طرابلس، وتعد نقطة عبور رئيسية. - الأمم المتحدة حذرت من مخاطر القتل والتعذيب والاغتصاب للمهاجرين في ليبيا، ودعت إلى تعليق إعادة قوارب المهاجرين لضمان حقوق الإنسان.

أفاد مسؤول في الشرطة الليبية لوكالة "رويترز" السبت بالعثور على جثث خمسة مهاجرين، بينهم امرأتان، بعد أن جرفتها الأمواج إلى شاطئ مدينة قصر الأخيار الساحلية التي تقع شرق العاصمة طرابلس. وذكر حسن الغويل، رئيس قسم التحقيقات في مركز شرطة قصر الأخيار أن السكان أفادوا بأن جثة طفل جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، لكنها عادت إلى البحر بسبب ارتفاع الأمواج، مشيراً إلى أنهم طلبوا من خفر السواحل البحث عنها.

وأضاف الغويل أن الجثث كلها لأشخاص من ذوي البشرة السوداء، وقد عثر عليها سكان محليون على شاطئ امحمد الشريف في الجزء الغربي من المدينة، ثم أبلغوا مركز الشرطة.

وتحوّلت ليبيا إلى طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر باتجاه أوروبا عبر البحر المتوسط منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وأدى الصراع إلى انقسام البلاد إلى فصيلين في الغرب والشرق منذ عام 2014. وتقع قصر الأخيار على بعد نحو 73 كيلومتراً شرق طرابلس.

واطلعت رويترز على صور منشورة على الإنترنت تُظهر جثث المهاجرين ملقاة على الشاطئ، وبعضها لا يزال داخل عوامات نجاة مطاطية سوداء اللون. وقال الغويل: "اتصلنا بالهلال الأحمر لانتشال الجثث. الجثث التي عثرنا عليها لا تزال سليمة، ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث التي ستنجرف إلى الشاطئ".

وفي مطلع هذا الشهر، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 53 مهاجراً، بينهم رضيعان، لقوا حتفهم أو فُقدوا بعدما انقلب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة ساحل بلدة زوارة غرب طرابلس.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن مهاجرين في ليبيا، بينهم فتيات، معرضون لخطر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب أو الاستغلال في العبودية المنزلية، ودعا إلى تعليق إعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا إلى حين ضمان حقوق الإنسان.

