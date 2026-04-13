مسؤولة أممية تحذر من انتشار الأمراض في غزة: خطر عابر للحدود

- تعاني غزة من قيود شديدة على إدخال المساعدات الطبية، مما يعرقل الاستجابة الصحية ويهدد حياة السكان، حيث تنتظر الإمدادات الطبية عند المعابر المغلقة، ويعاني القطاع من نقص حاد في الوقود. - عمليات الإجلاء الطبي غير منتظمة، مما يحرم المرضى من الرعاية المنقذة للحياة، وتدهور البنية التحتية وضعف خدمات الصرف الصحي وشح المياه النظيفة يفاقم الوضع الصحي. - منذ بدء وقف إطلاق النار، تم إجلاء عدد محدود من المرضى، رغم الحاجة الماسة لذلك، وتشير التقديرات إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

قالت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، إن القيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، محذرة من أن انتشار الأمراض في غزة يهدد المنطقة بأكملها. موضحة أن تدهور الوضع في غزة لم يعد مرتبطًا فقط بالهجمات، بل أصبح يشمل عرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، ما يعرّض حياة السكان للخطر.

وأضافت بلخي لـ"الأناضول": "نرى بوضوح أن الوصول إلى الرعاية الصحية أصبح مهددًا بشكل كبير. النظام الصحي يعمل عند أقصى طاقته، في ظل موارد متناقصة بشدة، ووصول محدود، واحتياجات تتزايد بسرعة". وذكرت أن الإمدادات المنقذة للحياة موجودة لكنها لا تصل إلى القطاع. قائلة: "الشاحنات والأدوية والمستلزمات الطبية تنتظر، بينما لا يحصل المرضى على الرعاية أو يحصلون عليها بشكل محدود جدًا. معظم المعابر المؤدية إلى غزة مغلقة، وتدفق المساعدات الطبية مقيد بشدة، ما يقوض كامل الاستجابة الصحية". مشيرة إلى أن دخول الوقود إلى غزة أقل بكثير من المستوى المطلوب، ما يضطر المستشفيات إلى العمل بنظام تشغيل متناوب. وأكدت أن نقص الوقود يهدد استمرارية الخدمات الصحية، قائلة: "من دون الوقود ستتوقف المستشفيات عن العمل، وهذا لا يشكل خطرًا على المستشفيات فقط، بل على النظام الصحي بأكمله". كما لفتت إلى أن التصعيد الأخير أثّر أيضًا على وقف إطلاق النار، الذي كان يهدف إلى تسهيل دخول المساعدات وضمان الإجلاءات الطبية.

وذكرت بلخي أن عمليات الإجلاء الطبي تفتقر إلى الانتظام، ما يحرم المرضى في الحالات الحرجة من الوصول إلى رعاية منقذة للحياة. وقالت "هذا الوضع يزيد من مخاطر الصحة العامة، في ظل صعوبة الوصول ومنع دخول العاملين الإنسانيين"، مشيرة إلى استمرار الدمار في القطاع. وأضافت أن إعادة إعمار غزة، سواء على صعيد البنية التحتية أو المساكن، قد تستغرق عقودًا، ما يخلق بيئة مواتية لتزايد الأمراض وتفاقم الاحتياجات الصحية. محذرة من أن انتشار الأمراض في ظل تدهور البنية التحتية، وضعف خدمات الصرف الصحي، وشح المياه النظيفة، لا يشكل خطرًا على غزة فقط، بل على المنطقة بأكملها. موضحة أن هذه الظروف تمثل "كابوسًا" للسلطات الصحية، مضيفة أن هشاشة وقف إطلاق النار، إلى جانب القيود على الحركة، ومنع دخول الإمدادات وخروج المرضى، وحالات النزوح والكثافة السكانية، كلها عوامل تسهم في زيادة العدوى والمعاناة بين السكان.

وأشارت بلخي إلى أن عمليات الإجلاء الطبي لا تتم بالمستوى اللازم لإنقاذ الأرواح، موضحة أنه تم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إجلاء 11 ألفًا و245 مريضًا، بينهم خمسة آلاف و850 طفلًا، أي ما يعادل 52% من الحالات. وأضافت أن هؤلاء المرضى كانوا برفقة 13 ألفًا و279 مرافقًا، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع تنفيذ عدد أكبر من عمليات الإجلاء خلال فترة وقف إطلاق النار. مضيفة أنه منذ بدء وقف إطلاق النار لم يتم إجلاء سوى 388 مريضًا فقط، بينهم 47 طفلًا. وأن المنظمة ساهمت منذ أكتوبر 2023 في إجلاء ثلاثة آلاف و668 مريضًا. وذكّرت في ختام حديثها أن "عمليات الإجلاء الطبي عبر معبري رفح وكرم أبو سالم متوقفة منذ 28 فبراير/شباط، ما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني في القطاع".

وبدأ سفر مرضى من غزة للعلاج بالخارج ضمن عمليات إجلاء طبي في 2 فبراير/شباط الماضي، مع إعادة إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو/أيار 2024، بشكل محدود جدًا، وبقيود مشددة للغاية. لكن إسرائيل عادت وأغلقت كافة المعابر في الأراضي الفلسطينية بما فيها معبر رفح مع إطلاقها حربًا على إيران في 28 فبراير/شباط. وبعد 20 يومًا متواصلة، فتحته مجددًا بشكل محدود في 19 مارس/آذار بقيود مشددة ضمن آلية التشغيل السابقة.

وتشير تقديرات فلسطينية في غزة، إلى أن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات الإبادة. ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تلتزم إسرائيل بالبروتوكول المتعلق بالجانب الإنساني، ولم تسمح إلا بإدخال كميات شحيحة جدًا من المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية، والوقود والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارًا واسعًا طاول 90% من البنى التحتية المدنية.

(الأناضول)