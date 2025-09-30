مزاد على لوحات مركبات لصالح صندوق دعم الطالب في الأردن

- حقق مزاد الأرقام المميزة للمركبات في الأردن عوائد بلغت 4.76 مليون دينار أردني (6.711 مليون دولار)، مخصصة لدعم صندوق الطالب الجامعي، مما سيمكن من شمول 3500 طالب إضافي بالمنح والقروض. - أبرز الأرقام المباعة شملت الرقم (7-1) بمبلغ 1.575 مليون دينار، والرقم (33-1) بـ510 آلاف دينار، مما يعكس الإقبال الكبير على الأرقام المميزة. - يهدف صندوق دعم الطالب لتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة الأردنيين، ويعتمد في منح المساعدات على معايير تشمل التحصيل الأكاديمي والوضع الاجتماعي والصحي.

بلغت قيمة العوائد المتحققة من مزاد خاص لأرقام مركبات مميزة نظمته إدارة ترخيص السواقين والمركبات التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، مساء أمس الاثنين، لصالح صندوق دعم الطالب أربعة ملايين و760 ألف دينار أردني (6.711 ملايين دولار).

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن العوائد المتحققة من المزاد العلني الأول من نوعه في المملكة ستمكّن الوزارة من شمول ما يقارب 3500 طالب جامعي إضافي بالمنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في الوزارة خلال العام الدراسي الجامعي الحالي.

وأوضح الخطيب في بيان، أن المزاد، الذي اختُتَم أمس الاثنين، حقق حصيلة مالية بلغت أربعة ملايين و760 ألف دينار (6.711 ملايين دولار)، ستُضاف كل إيراداته لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، إضافة إلى ما هو مخصص أصلاً للصندوق في الموازنة العامة لهذا العام، والذي زادته الحكومة بنسبة 50% ليصل إلى 30 مليون دينار (42.3 مليون دولار). وبحسب الخطيب، فإن هذه الخطوة تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وذويهم.

وفي التفاصيل، حقق الرقم (7 - 1) أعلى إيراد في المزاد العلني الذي نظمته إدارة ترخيص السواقين والمركبات على أرقام مميزة للوحات تسجيل السيارات بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ بيعَ بمبلغ قياسي بلغ مليونا و575 ألف دينار أردني (2.22 مليون دولار)، كما بيع الرقم (33 - 1) بـ510 آلاف دينار (719 ألف دولار)، والرقم (44-44) بـ420 ألف دينار (592 ألف دولار)، والرقم (66-1) 510 آلاف دينار (719 ألف دولار)، فيما حقق الرقم (777-1) إيرادا بلغ 260 ألف دينار (366 ألف دولار)، والرقم (9999 - 1) 270 ألف دينار (380 ألف دولار).



وصندوق دعم الطالب هو صندوق يهدف لدعم الطلبة الملتحقين بالجامعات الأردنية الرسمية، ويقدم منحاً وقروضاً دراسية للطلبة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ضمن شروط محددة. وتضم شروط الاستفادة من الصندوق، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون الطالب أردني الجنسية وغير قادر على توفير رسوم الساعات الدراسية المعتمدة، وألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية عند تقديم الطلب.

وتعتمد الموافقات على عدد من معايير المفاضلة بين الطلاب المتقدمين، يتصدرها معيار التحصيل الأكاديمي، ومنه ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن نقطتين من أربع، أو 60%، إضافة إلى عدد الإخوة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، واستفادة أسرة الطالب من المعونة الوطنية، ولواء الثانوية العامة بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس فيها، فضلاً عن الوضع الصحي، والذي يشمل العجز بنسبة 60% فأكثر للطالب أو رب الأسرة بموجب تقرير طبي.