مركز القلب وزراعة الكلى في تعز... نجاحات تفوق التوقعات

كان الستيني اليمني سلطان سعيد يمارس أعماله اليومية، لكنه شعر فجأة بألم في قلبه، ليجري إسعافه إلى عيادة أحد أطباء قريته في ريف محافظة تعز (جنوب غرب)، والذي شخّص أنه يعاني من جلطة بعد إجراء تخطيط للقلب، وأوصى الطبيب بضرورة نقله إلى مركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمدينة تعز.

كان سعيد محظوظاً، إذ يبعد المركز عن قريته نحو ساعة، وحين وصل إلى المركز جرى إجراء الفحوص اللازمة، ثم إدخاله إلى غرفة العمليات، حيث أجرى الأطباء له قسطرة تشخيصية، وقاموا بتركيب دعامة، في عملية سريعة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق على يد كادر طبي متخصّص، لكنها كانت كفيلة بإنقاذ حياته، كما تحملت كلفتها منظمة الهلال الأحمر القطري وجمعية هائل سعيد أنعم الخيرية، ضمن مئات العمليات الجراحية التي تتكفلان بتوفيرها لمرضى القلب الفقراء في تعز.

يقول سلطان سعيد لـ"العربي الجديد": "كنت في حالة خطرة، والجلطة القلبية تسببت في إغلاق أحد الشرايين، وجُهِّزتُ للعملية بسرعة، إذ أُجريت بعد ساعتين من دخولي المركز. وفوجئتُ بالتعامل المسؤول للطاقم، وبالإجراءات السريعة المنظمة، وأشكر الهلال الأحمر القطري على دعم المركز كي يقدم خدماته بالمجان للمرضى، بينما تكلف خارج اليمن نحو 10 آلاف دولار، وهذا أمر يحسب لرئيس المركز الطبيب أبو ذر الجندي".

وتشمل خدمات المركز عمليات القلب المفتوح، وزراعة الكلى، ومؤخراً جرى افتتاح قسم جديد متخصص في زراعة الكبد، ويتميز المركز بذمة مالية مستقلة، ويمارس نشاطه على أساس خيري من خلال كادر طبي متخصص، وباستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

ولمركز القلب وزراعة الكلى في تعز قصة نجاح تعكسها الأرقام، فحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى المركز 1216 عملية قلب مفتوح، و3297 عملية أوعية دموية، و2876 قسطرة قلبية، كما قدم المركز 210 آلاف و441 خدمة طبية، فضلاً عن 130 عملية زراعة كلى، و529 عملية مسالك بولية. وقام المركز بإجراء العديد من العمليات النادرة والنوعية، من تبديل الصمامات القلبية، إلى إصلاح الشرايين التاجية، ويجرى ما بين 2 إلى 5 عمليات أوعية دموية، وما يقارب 7 عمليات قسطرة يومياً.

يجري مركز القلب وزراعة الكلى في تعز نحو 10 عمليات يومياً (عامر الصبري)

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى المركز، وللمرة الثانية، عملية مركبة تتضمن عملية قلب مفتوح وزراعة كلى في آنٍ، باستخدام تقنية التدخل المحدود، كما نجح في زراعة 4 شرايين تاجية بتقنية التدخل المحدود لمريض يبلغ 70 سنة، واستغرقت العملية 5 ساعات متواصلة، وأُنجزت من دون شقّ عظمة الصدر، ما وفر للمريض تعافياً أسرع وألماً أقل.

وفي يوليو/ تموز الماضي، افتتح المركز أول عيادة متخصصة في زراعة الكبد والمسالك البولية، ويوضح مدير المركز، البروفيسور أبو ذر الجندي، أن "عيادة زراعة الكبد جرى تجهيزها بأحدث المعدات والمناظير التشخيصية والجراحية، إضافة إلى غرفة عناية مركزة، وكادر من الاستشاريين، وعدد من الطواقم الطبية المتخصصة، ومن منجزات المركز افتتاح قسم جديد يضم 20 سريراً لخدمة مرضى الفشل الكلوي والمسالك البولية، وتُجرى فيه من 8 إلى 10 عمليات جراحية يومياً".

وتحضر الرعاية الاجتماعية ضمن مهام المركز بهدف تخفيف الأعباء المالية على المرضى وذويهم، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، إذ يقدم مساعدات تشمل الوجبات الصحية، كما يوفر بالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني سكناً مخصصاً للمرضى الذين يحتاجون إلى إقامة بعد العمليات، وخلال فترة التعافي.

وإضافة إلى الدور العلاجي، يقوم المركز أيضاً بدور أكاديمي من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتأهيل وتطوير الخبرات الطبية في مجالات القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، كما يستضيف مجموعة من المدربين الأجانب المتخصّصين في تخصصات الطب المختلفة بهدف تعزيز مهارات الأطباء، ورفع مستوى الكوادر الطبية.

ويقول استشاري أمراض القلب والقسطرة، صدقي القباطي، لـ"العربي الجديد" إنّ "المركز يقدم بعض أهم الخدمات الطبية، وعلاج الشرايين له أهمية خاصة كون الجلطات هي المتسبب الأكبر في الوفيات عالمياً، وهو المركز الوحيد المؤهل لعلاج أمراض القلب بكفاءة ومهنية، إذ يضم فريقاً من أكفأ استشاريي الجراحة في اليمن، وبعضهم متخصصون في زراعة وصلات الشرايين، وزراعة صمامات القلب، وتصليح التشوهات الخلقية، مع فريق قسطرة متخصص".

يضيف القباطي: "يجري أطباء المركز عدداً كبيراً من حالات فتح الصدر بطريقة حديثة تعتبر إنجازاً، وأيضاً عمليات القلب النابض، ومعظم الحالات التي تصل إلينا معقدة، ونجح الفريق الطبي بتجاوز كل الصعوبات لما يمتلكه من مهارة وخبرة".

ولدى المركز ثلاثة مشاريع قيد الإنشاء، هي مشروع قسم المسالك البولية، ومشروع قاعة المحاضرات، ومشروع زراعة الكبد، أما المشاريع التي تنتظر الدعم فتضم مشروع عمليات القلب المفتوح المجانية، ومشروع زراعة الكلى المجانية، ومشروع دعامة حياة، ومشروع توسيع قسم العناية المركزة، ومشروع التوعية بأساليب الوقاية من أمراض القلب والكلى، ومشروع تطوير برامج التدريب والتعليم الطبي، وتبلغ كلفة هذه المشاريع المنتظرة للدعم أكثر من 8 ملايين دولار سنوياً.