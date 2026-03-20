مرضى الجزائر.. مبادرات تنقل فرحة عيد الفطر إلى المستشفيات

- في عيد الفطر، نظمت جمعيات أهلية وفتيان الكشافة في الجزائر زيارات للمستشفيات لإدخال البهجة على قلوب المرضى، خاصة الأطفال، من خلال توزيع الهدايا والألعاب، مما ساعدهم على نسيان الألم ولو لبعض الوقت. - محمد خليفة وأكرم، طفلان قضيا العيد في المستشفى، عبّرا عن سعادتهما بالمبادرات الإنسانية التي قامت بها الكشافة والهلال الأحمر، حيث جلبت لهم الألعاب والهدايا، مما أضفى جواً من الفرح والسرور. - ساهمت إدارات المستشفيات في إنجاح هذه المبادرات، مع اتخاذ التدابير الوقائية، وزار وزير الصحة بعض المستشفيات لدعم المرضى، مما عزز من روح الصبر والصمود لديهم.

حاولت جمعيات أهلية وفتيان الكشافة في الجزائر تخفيف معاناة مرضى بقوا في عيد الفطر تحت الرعاية الطبية في مستشفيات، وحرموا من قضاء العيد مع أهلهم وعائلاتهم، خاصة بالنسبة للأطفال، ونظمت زيارات لهم لخلق جو من البهجة والسرور، ولو لبعض الوقت، كي ينسوا الألم.

رقد الفتى محمد خليفة، في التاسعة من عمره، في مستشفى بخير طرارية بالعاصمة الجزائرية، واضطرت والدته إلى البقاء معه وقضاء العيد في المستشفى لرعايته وتأمين احتياجاته. وحين حل عيد الفطر لم يرتدِ محمد لباساً جديداً، ولم يشتر الألعاب مثل أقرانه، لكن الألعاب جلبت إليه عبر أفراد الكشافة الإسلامية الجزائرية الذين فضلوا أن يقضوا صباح العيد معه ومع أقرانه من المرضى. وقالت والدته سعاد لـ"العربي الجديد": "سررت كثيراً بهذه المبادرة. إنها فرصة طيبة وفكرة جميلة تعبّر عن قيم سامية. رأيت الفرح في عيني ابني بعدما شاهد أفراد الكشافة والهلال الأحمر يدخلون إلى غرفته في المستشفى، وأشكرهم كثيراً على هذه المبادرة".

لحظات فرح مهمة لطفلة مريضة في العيد، 20 مارس 2026 (العربي الجديد)

وفي غرفة مقابلة، رقد الفتى أكرم (11 سنة)، الذي يتلقى العلاج من مشكلة في جهازه الهضمي، وإلى جانبه هدايا جلبها أعضاء في الهلال الأحمر، وقال: "أنا سعيد بهذه الهدايا الجميلة. أردت أن أقضي العيد في البيت لكن الأطباء قرروا أن أبقى في المستشفى. اللعبة التي تلقيتها مسلية ورائعة ستساعدني في تمضية الوقت".

وساعدت إدارات المستشفيات على إنجاز وإنجاح هذه المبادرات التي خلقت جواً إيجابياً وحفّزت المرضى على الصبر والصمود، مع الأخذ في الاعتبار كل التدابير الوقائية، خاصة في أقسام الأطفال. وزار وزير الصحة محمد الصديق آيت سعودان مرضى في مستشفى مصطفى باشا، وسط العاصمة الجزائرية.

وفيما توجه أفراد فوج "الأمل" للكشافة الى مستشفى برج منايل، وقدموا تهاني العيد لمرضى ووزعوا هدايا، قال أحدهم ويدعى محمد شرقي لـ"العربي الجديد": "اعتدنا على زيارة الأطفال في يوم العيد، وهذا العام السابع على التوالي الذي ننفذ فيه هذا النشاط الأهلي، ونشعر كل عام عشية العيد بأن أطفالاً ينتظروننا، لذا نبدأ في تحضير الزيارة وشراء الألعاب من أجل توزيعها عليهم. هناك سعادة كبيرة عندما نرى الفرح في وجوههم رغم المرض والمعاناة، ونجد دعماً ومساعدة من إدارات المستشفيات".

من جهتهم، توجه نشطاء جمعية "أمل الجزائر" الخيرية في بلدة برج منايل، قرب العاصمة الجزائرية، إلى مستشفى المدينة وزاروا الأطفال وقدموا هدايا لهم في خطوة إنسانية هدفت إلى تخفيف الألم، أما نشطاء اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري فقصدوا مستشفى في وهران (غرب)، ووزعوا هدايا على أطفال مرضى.

وفي العاصمة الجزائرية، زار أعضاء الهلال الأحمر أطفالاً مرضى ومرافقيهم في مصلحة طب أورام بمركز مصطفى باشا الإستشفائي الجامعي ووزعوا هدايا ووقفوا على الاحتياجات.