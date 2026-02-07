مرصد عراقي يحذر من تلوث نهر دجلة.. صحة الملايين في خطر

- حذر مرصد "العراق الأخضر" من تلوث نهر دجلة بمواد خطرة تهدد صحة الملايين في بغداد ومحافظات أخرى، حيث تسبب هذه الملوثات أمراضاً خطيرة ويصعب التخلص منها عبر محطات المعالجة. - كشف تقرير حكومي عن نتائج كارثية لجودة المياه في بغداد، مما يبرز الحاجة لحل مشكلة التلوث، حيث تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى النهر، مما يزيد من القلق حول غياب الحلول الجذرية. - انتقد الخبير البيئي رياض العلياوي الإهمال المستمر وغياب السياسات الصارمة، مشيراً إلى أن تراجع مناسيب المياه يزيد من تعقيد المشكلة، مما يتطلب قرارات جريئة وعاجلة للمعالجة.

أطلق مرصد بيئي عراقي، اليوم السبت، تحذيراً بيئياً وصحياً خطيراً، أعاد ملف التلوث في نهر دجلة الى واجهة القلق المجتمعي والرسمي، بعد الكشف عن احتواء مياهه على مواد عضوية خطرة جداً، باتت تشكل تهديداً مباشراً لصحة ملايين الأهالي في بغداد ومحافظات واسط وميسان والبصرة، التي تعتمد على مياه النهر بشكل أساسي في الحياة اليومية.

ووفقاً لبيان مرصد "العراق الأخضر"، وهو مرصد بيئي مستقل، فإن "نهر دجلة الذي يحتوي على ملوثات عضوية خطرة جداً، صناعية وزراعية، أبرزها ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والفثالات (DEHP)، والمركبات العضوية المتطايرة(VOCs)، وأن هذه المواد تسبب أضراراً صحية جسيمة تشمل السرطان، واضطرابات الغدد الصماء، وتلف الكبد والكلى، فضلاً عن تلوث النظام البيئي، كما يصعب تصفيتها أو التخلص منها عبر محطات المعالجة".



وأضاف أن "مياه هذا النهر باتت ملوثة جداً، إذ يبدأ التلوث من العاصمة ويصل إلى باقي المحافظات الأخرى التي تسهم في رفع نسب التلوث فيه، لكن بمستويات أقل"، مبيناً أن "هذا التلوث يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان وبقية الكائنات الحية".

وفي تطور لافت، كشف المرصد أن "إحدى الوزارات أصدرت أخيراً تقريراً لتقييم مستوى جودة المياه في العاصمة بغداد، بتوجيه من جهات عليا، وبعد الانتهاء منه وتقديمه إليها، جرى التحفظ عليه، بعد أن أظهرت نتائجه وجود كوارث لا يمكن الإفصاح عنها في مياه نهر دجلة، الذي يُستخدم مصدراً رئيسياً للاستهلاك البشري اليومي". وشدد المرصد على ضرورة "حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، بعد تحول مياه دجلة إلى (مكب للنفايات)، مع إمكانية الحفاظ على ما تبقى من مياهه ليكون مصدراً رئيسياً صالحاً للاستهلاك اليومي لمواطني العاصمة والمحافظات الأخرى".

ويؤكد شهود عيان أن مياه الصرف الصحي تتدفق بشكل مباشر إلى مجرى نهر دجلة في مناطق عدة من بغداد، في مشهد يثير القلق ويطرح تساؤلات حول غياب المعالجات الجذرية. وأكد مختصون في الشأن الصحي، أن هذه التحذيرات لا تحتمل التأجيل، وقال الطبيب المختص بالأمراض الباطنية، سامر سعدي، إن "التعرض المستمر للملوثات العضوية لا يؤدي إلى أعراض فورية واضحة، لكنه يرفع بشكل كبير احتمالات الإصابة بالأورام، ويؤثر في الجهاز الهرموني والمناعي"، محذراً في حديثه مع "العربي الجديد"، من أن "المشكلة الأكبر تكمن في التراكم البطيء لهذه المواد داخل الجسم، ما يجعل اكتشاف آثارها متأخراً".

وانتقد الخبير البيئي، رياض العلياوي، الإهمال المستمر للملف من قبل الجهات المسؤولة، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحدث من تلوث في نهر دجلة هو نتيجة طبيعية لسنوات طويلة من الإهمال وغياب السياسات الصارمة لإدارة المياه والنفايات". وأكد أن "النهر تحول في السنوات الأخيرة إلى مكب مفتوح لمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية وغيرها"، مشدداً أن "الاستمرار في الاعتماد على حلول ترقيعية سيقود الى أزمة صحية وبيئية غير مسبوقة".

ويجري ذلك في وقت تراجعت فيه مناسيب المياه بشكل كبير إثر الأزمة المالية التي يمر بها العراق منذ سنوات، وهو ما يجعل من مشكلة التلوث أكثر تعقيداً وخطورة، فالنهر الذي شكل سابقاً ركيزة الحياة في العراق يواجه اليوم تحدياً وجودياً يتجاوز كونه ملفاً بيئياً ليصبح قضية صحة عامة وأمن مجتمعي، تستدعي قرارات جريئة وعاجلة للمعالجة.