مراكز لدعم الأطفال المفجوعين بالموت في الصين

- يواجه الأطفال الذين يفقدون آباءهم في سن مبكرة تحديات نفسية واجتماعية كبيرة، مما يدفعهم للتساؤل عن كيفية التعايش مع الفوضى والظلم في الحياة. - في الصين، تم إنشاء مراكز تأهيل لمساعدة هؤلاء الأطفال على تقبل الواقع والاندماج في المجتمع، مستندة إلى القيم الثقافية. - تساعد مراكز التأهيل الأطفال على معالجة شعورهم بالظلم الناتج عن الفقدان، واستعادة الثقة بالنفس من خلال مشاركة تجاربهم مع أقرانهم.

عندما يتوفى الآباء في ريعان شبابهم ويتركون أبناءً في سن مبكرة نسبياً، تجرّد هذه الأحداث الأبناء من كل توقعاتهم الجيدة عن القدر والحياة والنمو، ويدفعهم هذا الاضطراب الهائل إلى مواجهة سؤال حول كيفية التعايش مع الفوضى، ربما لأن الشعور بالفراغ والحرمان يطغى حتى بعد إعادة بناء فهمهم للحياة.

وفي ظل هذا الواقع يبقى العديد من الأطفال المفجوعين غير قادرين على تقبّل هذا الاضطراب، لذا وُلدت في الصين فكرة إنشاء مراكز خاصة لاستيعاب هذه الفئة لإعادة تأهيلهم، ومعالجة شعورهم بالظلم تمهيداً لدمجهم في المجتمع.

بحسب القيم الثقافية الصينية التقليدية، يُفترض أنه بمجرد أن يُربي الآباء أبناءهم حتى بلوغهم سن الرشد ويتقاعدون من العمل، أن يدخلوا مرحلة من الحياة ينعمون فيها بالسلام والراحة فيما يشق الأبناء طريقهم بالاعتماد على أنفسهم. وعادة تكون وفاة أحد الوالدين بعد هذه المرحلة أخف وطأة بسبب نمط الحياة الصناعية في الصين الذي يحتم هجرة الشبان إلى المدن والمناطق الحضرية بحثاً عن فرص عمل.

تقول لي شيا، التي فقدت والدتها عندما كانت في العاشرة من عمرها، لـ"العربي الجديد": "توفيت والدتي بعد صراع مع المرض، وأنا في سن صغيرة، لم أكن أعي معنى الفقدان، وكيف يمكن أن أواجه الحياة من دون أمي. وما زاد الصعوبات بالنسبة لي أن أمي كانت منفصلة عن أبي الذي تزوج من امرأة أخرى، وعاش معها بعيداً عنا سنوات".

تتابع: "كنت في المدرسة عندما طلب جدي إذناً لي للعودة بسرعة إلى المنزل. كانت أمي ممدة على سرير المرض والجميع حولها ينتحبون. لم أفهم هذا الشعور، ظننت أنها نائمة، حاولت إيقاظها من دون جدوى، وسماع البكاء والنحيب من حولي أشعرني بخوف. لاحقاً ربما بعد أسبوع أدركت أنها لن تعود إلى الأبد، ومنذ ذلك الحين شعرت بأنه لا عدالة في السماء أو على الأرض، وكان هذا الشعور يتعزز كل مرة أرى فيها أطفالاً آخرين يلهون في أحضان أمهاتهم. وفي كل مرحلة عمرية كنت أخشى أن يضربني الظلم مجدداً، سواء عبر خطف جدي مني أو أصدقائي المقربين. عندما كبرت قلت لنفسي ربما قدري أن أكون تعيسة الحظ طوال حياتي، وربما قدر الآخرين أن يكونوا محظوظين، فهذا التناقض بين الأقدار جزء واقعي من حياتنا".

الشعور بظلم الحياة المشكلة الأكبر، 22 مايو 2008 (فرانس برس)

وتعلّق أيضاً: "قد نشعر بظلم ونعيش في يقين بأن العالم ليس عادلاً، لكن يجب أن نتعايش مع الحياة بحلوها ومرها. ربما من المؤسف بالنسبة لي ولمن هم مثلي أن بعض الناس يعيشون حياتهم بالكامل من دون أن يواجهوا مصاعب كبيرة. كنت أحسد من لم يمروا بتجارب كهذه. لكن في النهاية بت أكثر تقبلاً للواقع، والآن أشعر بسلام داخلي".

وتقول شياو شنغ، وهي مدربة نفسية في مركز لتأهيل الأطفال المفجوعين بمقاطعة شاندونغ (شرق)، لـ"العربي الجديد": "مع ازدياد عدد الأطفال الذين فقدوا آبائهم في سن مبكرة ظهرت الحاجة إلى إنشاء مراكز خاصة لاستيعابهم نظراً لتداعيات الفاجعة النفسية والاجتماعية، وعدم قدرتهم على التعايش مع الحزن وفكرة الفقدان التي تعطّل عادة حواسهم ومداركهم المعرفية والرغبة في الاندماج بمحيطهم الاجتماعي".

تضيف: "يصل معظم الأطفال إلى المركز مكسورين ومحطمين من الداخل، ويتخذ ذووهم أو مدراء في مدارسهم قرار إرسالهم بعد ملاحظة أن تصرفاتهم انطوائية وعدوانية أحياناً. والقاسم المشترك بينهم هو إدراكهم أنهم لم يعودوا يتحكمون بحياتهم كما كانوا يتصورون، فقبل وفاة أحد أفراد أسرهم المباشرين، كان لدى كثيرين منهم شعور قوي بالمسؤولية، ويعتقدون بأن لا أحد يمكن أن يتحكم في مصيرهم ومستقبلهم حتى القدر، لكن عندما يتعلق الأمر بالموت وجوانب أخرى من الحياة يكون البشرفي حالة عجز، وهنا تبدأ أولى خطواتنا معهم في محاولة فهم معنى الحياة والموت، وهذه حقيقة فوق إرادة وتصورات البشر. فالموت والانتقال إلى الفناء يتجاوزان القدرة على التحكم ولا يمكن تغييرهما، وبالتالي يجب التركيز فقط على فعل ما يمكن، مثل تدريب النفس على التأقلم مع الواقع الجديد".

وتشير شياو إلى أن "أول أشكال إعادة البناء التي يسعى إليها الأطفال المفجوعون هو معالجة شعورهم بالظلم الناتج عن الموت، ويستغرق ذلك وقتاً نتيجة تعطل حواسهم وفقدانهم الثقة بالآخرين. ومع مرور الوقت، خاصة عندما يصل هؤلاء الأطفال إلى سن الرشد، يبدأ هذا الشعور بالتلاشي تدريجياً ويعزز ذلك مصادفتهم تحدُّثَ أقرانهم بدورهم عن معاناة الانفصال عن آبائهم. ويُتيح ذلك تساوي الجميع بالحزن، ويطمس الفروقات ومشاعر الظلم".