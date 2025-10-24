مدينة غزة وشمالها... ركام وحياة معدومة يبددان أمل عودة النازحين

- تعاني مدينة غزة وشمال القطاع من دمار هائل في البنية التحتية بسبب العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان وصعوبة العودة إلى منازلهم. - تعمل بلديات غزة وجباليا على خطط طارئة للتعافي المبكر، تشمل فتح الشوارع وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، لكن تواجه عقبات بسبب نقص المعدات والتمويل وإغلاق المعابر. - يعيش النازحون في ظروف صعبة، ويحتاج الوضع إلى جهود دولية عاجلة لإعادة الإعمار وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات.

لا تزال مدينة غزة ومناطق شمال القطاع ترزح تحت أكوام الدمار والركام والنفايات، وتنذر باستمرار قسوة النزوح لعشرات الآلاف بعد أن دمر الاحتلال كل سبل الحياة وجعل المناطق غير صالحة للعيش.

يقف عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم قسراً في أعقاب توسع العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة غزة وشمالها، عاجزين عن العودة إليها، بسبب هول الدمار الذي خلّفه الاحتلال على مدار عامين، والذي تفاقم أكثر خلال الشهرين الأخيرين.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل أسبوعين، كان النازحون يتجهزون بفارغ الصبر للعودة إلى منازلهم، حيث هرعوا إلى مدينة غزة وشمالها بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال، لكنهم أصيبوا بالخيبة والصدمة بعد أن اكتشفوا أن الأحياء والشوارع والمنازل تحولت إلى أكوام من الركام تحمل أوجاعاً كبيرة أنهكها الموت والدمار.

لم يُبقِ الاحتلال شيئاً، وكأنّ زلزالاً ضرب مدينة غزة وشمالها فأفقدها كل سبل الحياة، لا ماء ولا صرف صحي، ولا حتى طرقات يمكن عبورها بسهولة، وسط عجز البلديات عن إصلاح البنى التحتية وإزالة الركام، نتيجة انعدام المعدات الثقيلة التي لا تزال تنتظر موافقة الاحتلال لإدخالها.

يؤكد الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أن مدينة غزة تعرضت لدمار واسع غير مسبوق نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدى عامين. ويقول لـ"العربي الجديد"، إن نحو 85% من البنية التحتية في المدينة تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحاً أن الأضرار طاولت شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمباني العامة والمرافق الخدمية، إلى جانب تدمير مئات الآلاف من المساكن والمنشآت الاقتصادية والتعليمية.

ويضيف أن بلدية غزة تعمل حالياً ضمن خطة طارئة لإدارة مرحلة التعافي المبكر، وتركّز جهودها على فتح الشوارع الأساسية والفرعية، وصيانة خطوط المياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض من المناطق السكنية. ويشير إلى أن البلدية أعدّت خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وفق أولويات إنسانية وخدمية، بالتعاون مع الجهات الدولية والمنظمات المانحة، لكنها تواجه عقبات كبيرة بسبب نقص المعدات والتمويل.

ويبيّن مهنا أن غالبية آليات البلدية ومعداتها دُمّرت خلال الحرب، فيما تعطلت أخرى نتيجة تقادمها وعدم توفر قطع الغيار اللازمة، حيث إن مخازن البلدية تكاد تكون خالية من الأدوات التشغيلية، ما يعرقل جهود إزالة الركام وإصلاح الشبكات الحيوية، مشدداً على ضرورة السماح بدخول الآليات والمعدات الثقيلة والوقود بكميات كافية لاستئناف العمل الإنساني والخدماتي.

ويوضح أن شبكات المياه والصرف الصحي تعرضت لدمار كبير تسبّب بانقطاع المياه عن معظم الأحياء لفترات طويلة، وأن طواقم البلدية تعمل بما هو متاح لإعادة تشغيل الآبار والمضخات وصيانة الخطوط، غير أن نقص الوقود والمواد التشغيلية يعيق استمرار هذه الجهود. كما تواجه البلدية صعوبات كبيرة في جمع النفايات وترحيلها بسبب تدمير المكبات والطرق، ومنع الوصول إلى المكب الأساسي في جحر الديك شرق المدينة.

ويشدد الناطق باسم بلدية غزة على أن عودة النازحين إلى المدينة مرتبطة بتوفر مساكن ولو مؤقتة، وبقدرة البلدية على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية بشكل مناسب وكافٍ، مؤكداً أن استمرار تدهور الأوضاع البيئية قد يؤدي إلى مخاطر صحية واسعة النطاق. وحذّر من أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية والخدمية بشكل خطير، إذ يمنع دخول الوقود وقطع الغيار والمعدات ويؤخر وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية، ما يهدد بشلل شبه كامل في عمل البلديات.

الصورة تحولت المنازل والشوارع إلى ركام، جباليا، 20 مايو 2025 (محمود عيسى/ الأناضول)

من جهته، يفيد مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية جباليا، رائد مقاط، بأن نسبة الدمار في البنية التحتية للمدينة وصلت إلى نحو 80%، مشيراً إلى أن البلدية تعمل حالياً ضمن مرحلة الإنعاش المبكر على الرغم من انعدام الإمكانات وغياب المعدات اللازمة. ويوضح مقاط لـ"العربي الجديد" أن طواقم البلدية تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تشغيل بعض الآبار وتوصيل المياه للسكان، مؤكداً أن الوضع في شبكات الصرف الصحي كارثي بعد توقف كل المضخات عن العمل وجرف الجيش الإسرائيلي لمناهل الصرف الصحي.

ويشير إلى أن كل آليات بلدية جباليا دُمّرت بالكامل خلال العدوان، بما في ذلك الكراج الأساسي والمركبات، ما جعل البلدية عاجزة عن فتح الشوارع أو جمع النفايات. ويقول: "أهم ما نحتاجه الآن هو المعدات الثقيلة والمولدات لتشغيل الآبار وفتح الطرق أمام المواطنين كي يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم".

ويضيف مقاط أن البلدية أنهت حصر الأضرار في الآبار والغواطس، ورفعت تقاريرها إلى المؤسسات الدولية لتوفير مشاريع عاجلة لصيانتها، تمهيداً لبدء تشغيل تجريبي لتقييم حجم الضرر في الشبكات. ويؤكد أن جمع النفايات متوقف بالكامل لعدم توفر آليات نقل أو طرق سالكة داخل المدينة، مشيراً إلى أن حجم الدمار في جباليا هائل.

ويتحدث عن عودة عدد قليل من النازحين إلى جباليا، حيث يعيش بعضهم فوق ركام منازلهم المدمرة بينما يلازم آخرون الشوارع من دون أي مأوى يُذكر، لافتاً إلى أنه لم يتم إنشاء مخيمات منظمة للنازحين حتى الآن، في وقت تستمر فيه أزمة الخدمات بفعل إغلاق المعابر ومنع دخول الآليات الثقيلة. ويختم مقاط بالقول: "الحياة في جباليا ما زالت شبه متوقفة. كل ما نقوم به هو جزء بسيط ممّا يجب إنجازه، لكن العمل الحقيقي يحتاج إلى دعم دولي عاجل وإدخال المعدات اللازمة لإعادة الحياة إلى المدينة".

تجدر الإشارة إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت قد أعلنت بأن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها محيت من الوجود جراء الدمار المستمر.

الصورة دمار هائل يعرقل العودة الكريمة، غزة، 18 أكتوبر 2025 (خليل رمزي الكحلوت/ الأناضول)

يعيش خالد الشعراوي منذ أكثر من شهر في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد أن نزح من منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة. ومع انسحاب قوات الاحتلال من المدينة مؤخراً، سارع إلى تفقد منزله ليجده كومة من الركام. يقول الشعراوي، وهو الأب لأربعة أطفال: "لم يتبقّ شيء، حتى المكان الذي كنت أريد أن أنصب فيه خيمة لعائلتي غير صالح، فكل ما حولي ركام، ومياه الصرف الصحي تتدفق في الشوارع". ويصف لـ"العربي الجديد" المشهد بأنه "غير قابل للحياة"، فالبنية التحتية مدمّرة بالكامل، وشبكات المياه والصرف الصحي بحاجة إلى إعادة بناء من الصفر، والقمامة تملأ الشوارع.

ويضيف: "أريد العودة، لكن لا يمكنني أن أعرّض أطفالي للعيش في مكان تنعدم فيه المياه والبيئة النظيفة. كل ما نرجوه أن تصلح البلدية الحد الأدنى من الخدمات حتى نتمكن من العودة". يلخّص خالد مأساة آلاف العائلات الغزّاوية التي تعيش بين خيارين، أحلاهما مرّ؛ إما استمرار قسوة النزوح أو العودة إلى مناطق لا تصلح للحياة.

من حي الشيخ رضوان الذي كان يوماً أحد أكثر الأحياء كثافة بالسكان في مدينة غزة، يروي وليد الخواجا قصته بعد عودته لتفقد منزله، ويقول لـ"العربي الجديد": "البيت تضرر بشدة، الأعمدة سقطت والجدران مهدمة. ومع ذلك، أحاول منذ أيام تنظيفه لأعود إليه. لكن العودة ليست سهلة إنما مأساوية، فلا مياه للشرب ولا حتى للاستخدام المنزلي والشخصي، شبكات الصرف الصحي مدمرة، وأكوام الركام والقمامة لا تزال قائمة". ويضيف الخواجا: "الحياة هنا مستحيلة في الوقت الحالي، ما يعني استمرار نزوحنا في منطقة خانيونس جنوبي القطاع، لحين عودة المياه والبنى التحتية وشتى الخدمات. فنحن بأمسّ الحاجة إلى إعادة إعمار عاجلة، كي نتمكن من العيش بكرامة".

في الزوايدة وسط القطاع، يعيش منار دحلان مع زوجته وأطفاله الثلاثة منذ أشهر طويلة بعد أن دُمّر منزله في مخيم جباليا مع بداية العدوان. ويقول لـ"العربي الجديد": "نزحنا بداية إلى حي الشيخ رضوان، ثم إلى الزوايدة بعد توسع العمليات العسكرية. واليوم لا أستطيع العودة، إذ أن جباليا دُمرت بالكامل، لا ماء ولا طرقات ولا كهرباء، وهي إحدى أكثر مناطق الشمال تضرراً، حيث دُمرت البنى التحتية بأغلبها، وغطّت أكوام الركام الطرقات والمنازل". ويضيف دحلان: "بعد قهر عامين من النزوح والمعاناة، لا نريد أكثر من عودة الحياة والعيش تحت سقف منزل، مهما كان متواضعاً".

من دير البلح وسط قطاع غزة، يعبّر الصيدلاني، ذو الفقار سويرجو، عبر حسابه على "فيسبوك" عن استحالة عودته إلى شقته في منطقة مجلس الوزراء بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. ويكتب: "كل يوم أسأل إن كانت الحياة قد عادت إلى المنطقة، والجواب دائماً لا. فلا ماء، لا كهرباء، لا إنترنت، لا مخابز ولا بسطات، ولا حتى ناس، إلا القليل القليل". ووصف حالة المدينة التي تحولت شوارعها إلى فراغٍ موحش، بالقول: "نسأل بعضنا كل يوم، إلى متى؟ ولا أحد يملك جواباً. الأيام تمضي ثقيلة كما الجبال. هناك من لا يملك أي عنوان يعود إليه، لأن بيته صار حطاماً، وما حوله حطام".

وما بين قصص النازحين المؤلمة وعجز البلديات تبدو الصورة قاتمة، وتبقى عودة الغزّيين إلى مدينتهم وبلداتهم في شمال القطاع رهينة بإعادة إعمار شاملة، وتأهيل البنية التحتية، وتدفق الوقود والمواد التشغيلية بعد فتح المعابر المغلقة، علّها تساهم في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأهالي غزة.