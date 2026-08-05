مدير الصحة العالمية محذراً من الكونغو: تفشّي إيبولا أسرع من مكافحته

- وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى كينشاسا لدعم جهود مكافحة تفشي فيروس إيبولا، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة حوالي 4000 حالة، وتهدف زيارته لتعزيز التنسيق مع الشركاء والحكومة الكونغولية. - أكد غيبريسوس على أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى المجتمعات المتضررة، مع التركيز على حماية وتدريب العاملين الصحيين، مشددًا على ضرورة بناء الثقة والشراكة مع المجتمعات المحلية. - أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى خطورة الوضع في شرقي الكونغو، حيث ينتشر الفيروس بسرعة، وبدأت تجارب سريرية على لقاح جديد وعلاجات أخرى.

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى الكونغو لدعم الإجراءات التي يتم تكثيفها لإبطاء تفشي فيروس إيبولا الأسرع نمواً في العالم، وفقاً لما ذكرته المنظمة اليوم الأربعاء، مع وصول الإصابات المؤكدة إلى حوالي 4000.

ووصل تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بهدف لقاء شركاء ورئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، بحسب ما أفاد به مكتب المنظمة في البلاد لوكالة "أسوشييتد برس". وهذه ثاني زيارة له إلى البلاد منذ إعلان التفشي في منتصف مايو/أيار.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إنه وصل إلى كينشاسا والتقى الشركاء الصحيين والإنسانيين الداعمين للاستجابة لتفشي إيبولا، مشيرًا إلى أن الوباء "ينتشر بوتيرة أسرع من قدرتنا على توسيع الاستجابة"، فيما تضاعفت الإصابات الجديدة في بعض البؤر الساخنة خلال الأسبوع الماضي.

I am in Kinshasa, #DRC, and have met with our health and humanitarian partners supporting the #Ebola response to discuss the challenges we face, as the outbreak is spreading faster than our scale up of the response, with new cases doubling in some hotspots over the past week… pic.twitter.com/wGzAGHPwYc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 5, 2026

وأضاف أن جميع الشركاء متفقون على ضرورة تكثيف جهود الاستجابة بشكل عاجل، من خلال الوصول إلى المجتمعات المتضررة رغم انعدام الأمن والنزوح، وتعزيز التنسيق بقيادة الحكومة، وضمان حصول العاملين في القطاع الصحي على الحماية والتدريب والدعم اللازمين، إلى جانب تسريع إجراءات الرعاية الصحية والترصد والدفن الآمن والكريم. وأكد غيبريسوس أن المجتمعات المحلية يجب أن تكون في صميم جهود الاستجابة، مضيفاً: "لا يمكننا إيقاف إيبولا من دون ثقتهم وقيادتهم وشراكتهم".

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس إيبولا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح "أكثر خطورة من أي وقت مضى". وبعد نحو شهرين ونصف الشهر على بدء التفشي، أشارت المنظمة إلى أن الفيروس ينتشر "بمعدل مقلق وغير مسبوق، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الفرق الطبية الميدانية".

“Even more concerning, the outbreak shows no sign of slowing down... To prevent further loss of life, the response must outpace the current rate of transmission.”



Our latest statement on the Ebola disease outbreak in Democratic Republic of Congo ⬇️https://t.co/LvlxGbFX9x — MSF International (@MSF) August 5, 2026

ووصل عدد إصابات إيبولا 3874 حالة، بما في ذلك 1751 حالة وفاة حتى يوم الاثنين الماضي، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في الكونغو الليلة الماضية. وينتقل فيروس إيبولا عبر المخالطة الوثيقة وسوائل الجسم الملوثة ويسبّب حمى نزفية.

صحة الصحة العالمية تبدأ تجارب علاج إيبولا في الكونغو وسط 3802 إصابة

ولا يتوافر حتى الآن أي لقاح أو علاج ضد متحوّر بونديبوجيو، المسؤول عن التفشي الحالي لمرض إيبولا الذي أُعلن في 15 أيار/مايو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي أواخر يوليو/تموز، تلقى أول متطوّع الجرعة الأولى من لقاح آخر ضد سلالة بونديبوجيو، طوّرته جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)، ويستخدم التقنية نفسها المعتمدة في لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة أسترازينيكا. إلى ذلك تجرى تجارب سريرية على علاجات طبية، وفقًا لتوصيات منظّمة الصحة العالمية.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)