أثارت دعوة عدد من النواب الأردنيين الحكومة إلى إعداد مدونة إرشادية للذوق العام والسلوك واللباس اللائق في الأماكن العامة، نقاشا واسعا في المجتمع الأردني، بين من يراها وسيلة لتعزيز القيم المجتمعية، ومن يعتبرها مدخلا لتقييد الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور.

وانطلقت فكرة مدونة الذوق العام من مذكرة نيابية تبناها النائب فراس القبلان وعدد من النواب، عقب الجدل الذي أثارته ظاهرة ارتداء بعض الشباب السراويل القصيرة "الشورتات" في الأماكن العامة، مثل المراكز التجارية ووسائل النقل العام، قبل أن يتوسع النقاش ليشمل مفهوم الذوق العام وحدود الحرية الشخصية في الفضاء العام.

وتبنى النائب فراس القبلان، عضو كتلة حزب "مبادرة" النيابية، مذكرة نيابية تطالب الحكومة بدراسة إعداد مدونة للذوق العام، تتضمن مجموعة من المبادئ الإرشادية التي تنظم السلوك في الأماكن العامة والمرافق العامة، بما ينسجم مع القوانين النافذة والقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الأردني.

وقال القبلان لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من المبادرة هو فتح نقاش مجتمعي مسؤول حول مفهوم الذوق العام، وليس فرض قيود على الحريات الشخصية أو التدخل في خصوصيات الأفراد. وأضاف أن ما طرحه لا يتعلق بـ"الشورت" أو بلباس معين، وإنما جاء بعد ملاحظات متكررة حول بعض المظاهر والسلوكيات في الأماكن العامة.

وأوضح أن قضية اللباس كانت مجرد مدخل للحديث عن مفهوم أوسع يتعلق باحترام الآخرين، والمحافظة على المرافق العامة، والابتعاد عن الألفاظ البذيئة والالتزام بالسلوك الحضاري، إلى جانب مراعاة طبيعة المكان وهوية المجتمع الأردني.

وأفاد القبلان بأن الذوق العام يمثل منظومة من القيم والسلوكيات التي تعكس احترام الإنسان لنفسه ولغيره وللمكان الذي يوجد فيه، مؤكدا أن هذا المفهوم لا يحدده شخص أو جهة بعينها، بل يتشكل من الدستور والقوانين النافذة والقيم المجتمعية والعادات والتقاليد الإيجابية وما استقر عليه وجدان المجتمع، مع احترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وفي ما يتعلق بالحريات الشخصية، أكد القبلان أنه لا يدعو إلى سن تشريعات جديدة تفرض وصاية على المواطنين، ولا إلى إنشاء جهة رقابية على لباس الأفراد، موضحا أن المقصود هو إعداد مدونة إرشادية وتوعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الاحترام والمسؤولية في الفضاء العام، مضيفا أن مثل هذه المدونات معمول بها في كثير من الدول والمؤسسات والجامعات لتنظيم السلوك، فالمجتمعات لا تقوم على الحرية فقط، وإنما على التوازن بين الحرية والمسؤولية.

وقال القبلان إن تجربة عيشه في الولايات المتحدة لأكثر من خمسة وعشرين عاما عززت لديه قناعة بأن المجتمعات المتقدمة لا تلغي فكرة الضوابط العامة، وإنما تحقق توازنا بين ممارسة الحريات، واحترام القانون، وحقوق الآخرين والنظام العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجتمع متقدم يترك المجال العام بلا قواعد أو قيم تنظم العلاقة بين أفراده.

وحول مستقبل المبادرة، أوضح القبلان أنه لا يتحدث عن مشروع قانون في هذه المرحلة، وإنما عن دعوة إلى حوار وطني تشارك فيه الجهات المختصة ورجال القانون والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والشباب، بهدف الوصول إلى رؤية متوازنة تحظى بأوسع قدر من التوافق.

وأكد احترامه لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، معتبرا أن اختلاف وجهات النظر حق مشروع، وأن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين صون الحريات الفردية والحفاظ على قيم المجتمع وهويته، لأن الأردن، بحسب قوله، دولة قانون ومؤسسات تحترم الإنسان وتحافظ في الوقت ذاته على ثقافتها وتقاليدها الأصيلة.

من جانبها، أكدت الناشطة الحقوقية والمحامية نور الإمام، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن الدستور الأردني هو المرجعية الأساسية في حماية الحريات العامة والخاصة، مشددة على أن الدستور يحكم العلاقة بين الدولة والأفراد، ويكفل الحريات الفردية بصورة واضحة.

وقالت الإمام إن أي توجه من شأنه تقييد الحريات العامة أو الفردية يجب أن يخضع لضوابط دستورية وقانونية دقيقة، معتبرة أن مقترح إعداد مدونة للذوق العام، بصيغته المطروحة، يمثل شكلًا من أشكال التضييق على الحريات الشخصية.

وأضافت أن هذا النوع من القضايا لا ينبغي أن يكون ضمن أولويات مجلس النواب، مشيرة إلى أن دور المجلس يتمثل في إقرار التشريعات التي تحمي الحقوق والحريات وتعززها، وليس تلك التي قد تؤدي إلى الحد منها.

وأوضحت أن مصطلح "مدونة السلوك" يُستخدم عادة داخل المؤسسات والشركات والجامعات لتنظيم العلاقة بين الأفراد ضمن بيئة محددة، كما يمكن أن يتعلق باللباس الرسمي عند مراجعة الدوائر الحكومية أو أماكن العمل، باعتبارها أطرا تنظيمية خاصة. أما تعميم هذا المفهوم على الفضاء العام، فتراه مختلفا من الناحية القانونية والحقوقية، لأن الشارع والمرافق العامة والملاعب والمسابح والحدائق هي أماكن مفتوحة للجميع.

وشددت الإمام على ضرورة أن يكون المشرع دقيقا في استخدام المصطلحات القانونية ومدلولاتها قبل تقديم مثل هذه المقترحات، لأن المفاهيم الفضفاضة قد تفتح المجال أمام تفسيرات واسعة قد تمس الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.

ورأت أن الأردن والمنطقة يواجهان تحديات وقضايا أكثر إلحاحا تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، داعية إلى توجيه الجهد التشريعي نحو الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بدل الانشغال بقضايا وصفتها بالثانوية مقارنة بحجم التحديات القائمة.

بدوره، رأى أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن إعداد مدونة إرشادية للذوق العام لا يمثل أولوية اجتماعية، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني يمتلك منظومة متكاملة من القيم والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر الدين والأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، مثل المدارس والجامعات ودور العبادة والحي.

وقال الخزاعي إن الأولوية يجب أن تكون لإعادة تفعيل دور الأسرة والأهل في النصح والإرشاد، معتبرا أن مثل هذه القضايا ينبغي أن تُترك لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، ولا تستدعي بالضرورة إصدار تشريعات خاصة بها.

وأضاف أن الشباب اليوم، ذكورا وإناثا، يتمتعون بهامش أكبر من الحرية مقارنة بالماضي، وأن منظومة القيم والأخلاق تنبع أساسًا من المجتمع نفسه، وليس فقط من القوانين أو التعليمات الرسمية، وأشار إلى أن الأردن يضم 57 جنسية أخرى، معتبرا أنه من غير المنطقي إلزام الجميع باتباع تقاليد مجتمع معين، وإنما المطلوب هو احترام العادات والثقافة المحلية، مضيفا أن الإنسان عندما يسافر إلى دول أخرى لا يُطلب منه التخلي عن هويته، لكنه يراعي قوانين وتقاليد تلك المجتمعات.

وأكد أن الناس في العادة يراعون العادات والتقاليد عند وجودهم في الأماكن العامة، وأن تقدير طبيعة اللباس والسلوك يبقى في جانب كبير منه مرتبطًا بالوعي الفردي والاجتماعي. ورأى الخزاعي أن هناك ملفات أكثر أهمية تستحق اهتمام مجلس النواب، وفي مقدمتها الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن 42% من الشباب في الأردن لم يسبق لهم العمل. وأضاف أن المجتمع لم يشهد شكاوى عامة واسعة بشأن طبيعة اللباس، وأن الحالات الفردية لا يمكن تعميمها، خصوصًا في ظل عصر العولمة وتغير أنماط الحياة.

أما أستاذ القانون الإداري، الدكتور حمدي قبيلات، فرأى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الجدل الذي أثاره مقترح تنظيم بعض مظاهر اللباس في الأماكن العامة، ومنها ارتداء "الشورتات"، أخذ في جانب كبير منه طابعا شخصيا أكثر من كونه نقاشا قانونيا موضوعيا.

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وأوضح قبيلات أن تنظيم اللباس لا يرتبط في جوهره بالدين، رغم أن الدين يمثل أحد مكونات النظام العام في المجتمعات، وإنما يرتبط بما يعتبره المجتمع مقبولا أو غير مقبول ضمن المجال العام، وفق ثقافته وقيمه السائدة، وأشار إلى أن حرية الفرد في اختيار ملبسه تعد من الحريات الشخصية، لكنها ليست مطلقة، شأنها شأن بقية الحقوق والحريات، إذ يمكن أن تجد حدودها عندما تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين.

وبيّن أن الأردن يمتلك أدوات قانونية قائمة للتعامل مع مثل هذه القضايا، موضحا أن نظام التشكيلات الإدارية يمنح الحكام الإداريين صلاحيات الضبط الإداري، والمحافظة على النظام العام والآداب العامة بمفهومهما الواسع. وأكد قبيلات أن مفهوم النظام العام مرن ومتغير، يختلف باختلاف الزمان والمكان والبيئة الاجتماعية، فما يعد مقبولًا في مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، بل قد يختلف داخل الدولة الواحدة بين المدن والقرى أو بين الأماكن المختلفة.

وأضاف أن القضية لا تتعلق بفرض نمط محدد من اللباس أو مصادرة الحريات الشخصية، وإنما بتحقيق التوازن بين ممارسة الحرية الفردية، واحترام النظام العام والذوق العام، بما ينسجم مع القانون وطبيعة المجتمع وقيمه.