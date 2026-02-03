مدارس مينيابوليس تحمي "عدالة" تلاميذ المهاجرين

- شهدت مدارس مينيابوليس تغييرات كبيرة بسبب زيادة عمليات إدارة الهجرة والجمارك، مما دفع 40% من تلاميذ مدرسة ابتدائية للتعليم عن بُعد خوفاً من الاحتجاز. - استجابة للأزمة، نفذت المدارس مبادرات لدعم العائلات المهاجرة، مثل توزيع مواد غذائية وأجهزة كمبيوتر، وتنظيم حملات تبرعات وربط العائلات بالمساعدة القانونية. - أظهرت المجتمعات المحلية تضامناً كبيراً، حيث تعاونت العائلات لدعم بعضها، وأدرجت المدارس دروساً حول المقاطعة والاحتجاج في المناهج لمواجهة الضغوط المستمرة.

اعتاد قيمون على مدارس في مدينة مينيابوليس الأميركية تضم أطفالَ مهاجرين أن يركّزوا على معالجة الفوارق التعليمية بين التلاميذ، ثم باشر آلاف من عملاء إدارة الهجرة والجمارك عملياتهم في المدينة، وساد الغياب عن التعليم.

مع بداية العام الحالي رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدد عناصر إدارة الهجرة والجمارك إلى ثلاثة آلاف في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا للتركيز على ملاحقة المهاجرين غير النظاميين. وبعدما أطلق أحد عناصر إدارة الهجرة النار على سيدة تدعى رينيه نيكول غود وقتلها، واقتحم زملاؤه حرم مدرسة ثانوية محلية، في السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، باشرت مؤسّسات تعليمية في المدينة تقديم خيار التعليم عن بُعد. وبحلول نهاية يناير التزم نحو 40% من تلاميذ مدرسة ابتدائية انتموا إلى عائلات مهاجرين البقاء في منازل أولياء أمورهم الذين اضطر بعضهم إلى عدم مغادرتها لتجنّب الاحتجاز، وحتى أولئك الذين تمتّعوا بوضع قانوني.

وقال مدير هذه المدرسة التي لا تدقق في الأوضاع القانونية لأولياء أمور تلاميذها المهاجرين تنفيذاً لسياسة تعتمدها الولاية، وتصنّفهم بأنهم يتعلمون اللغة الإنكليزية، لصحيفة "نيويوركر": "شهدنا في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي حالة ترحيل طوعي لعائلة، وانتقلت عائلات إلى ولايات أخرى هرباً من الإجراءات الأمنية المشددة، ثم قرر إداريون ومعلمون ومتطوعون من أولياء الأمور أن يتكاتفوا لحماية عائلات لازمت بيوتها بسبب الخوف من الاحتجاز والترحيل، وشملت إحدى مبادراتها توزيع مواد غذائية وفرها متبرعون، وكان توصيل المساعدات إلى المنازل الجزء الأكثر حساسية لأن المتطوعين يحصلون على عناوين الناس".

وروت أم لطفلين تطوعت لنقل أكياس أغذية لعائلات لازمت منازلها: "رأيت مرة حين كنت أوصل طرداً أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك يتجوّل، ومرّ إلى جانبي لكنه لم يلاحظني لأنني لم أكن ضمن نطاق اهتمامه باعتبار أن بشرتي بيضاء وكنت أرتدي قميصاً أحمر اللون تضمن شعار جامعة ويسكونسن. وحين صعدت إلى شقة العائلة، أوشكت الأم على البكاء لأنها كانت تمكث منذ نحو شهر مع أطفالها في شقة خانقة".

وأوضح مدرّس أنه لاحظ قبل أسبوعَين من عطلة الشتاء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن تلميذاً من أبوين مهاجرين توقف عن الحضور، "ما شكل أول إشارة إلى أن شيئاً أكبر يحدث، علماً أن بعض التلاميذ يتحدرون من دول مختلفة في أميركا اللاتينية المختلفة، وآخرين من الصومال ومن أصول أفريقية، ما يعني أن المدرسة تخدم تلاميذ يعانون من الفقر، ويحتاجون إلى تعويض الفوارق التعليمية التي كنا نركز عليها بالكامل قبل الأزمة، وهو ما نريد أن نفعله مجدداً".

تلاميذ المدارس في مينيابوليس طالبوا بعدالة التعليم، 14 يناير 2026 (فرانس برس)

وفعلياً بدأت هذه المدرسة الابتدائية في وضع خطة للاستجابة للأزمة في ديسمبر/ الماضي. وعقدت إدارتها اجتماعات لتحديد أفضل السبل لمساعدة العائلات، ووزّعت أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة اتصال لاسلكية. وتطوع أولياء أمور، ونظموا حملة لجمع ألعاب من أجل ضمان حصول الأطفال الملازمين منازلهم على هدايا عيد الميلاد، كما أُطلقت حملة تبرعات عبر موقع إلكتروني لتغطية تكاليف الإيجار والمواد الغذائية لعائلات توقفت عن العمل، كما اهتم متطوعون بربط الآباء المحتجزين بالمساعدة القانونية، ونقل معلمون تلاميذ من المدرسة وإليها، واستخدموا تطبيق ترجمة يعمل بالذكاء الاصطناعي لنقل عروض المساعدة إلى العائلات بلغاتهم الأم. وكانت عملية التعبئة شبه منظمة، لكنها مُرهِقة في الوقت، وامتلأت ثلاجة كافتيريا المدرسة بعبوات حليب وعلب بيض.

وخلال تلك الفترة، أوقفت إدارة الهجرة والجمارك أفراداً من 3 عائلات لديها طفل في المدرسة، من بينهم أم أثناء توجهها إلى موعد لمتابعة الحمل وزوجها الذي امتلك تصريح عمل وطلب لجوء قيد النظر، ثم ساعدت المدرسة في ربط العائلة بمحامٍ متخصص في شؤون الهجرة، كما احتجزت أم عادت إلى الإكوادور مع عائلتها، لاحقاً، وأخرى عملت خادمة في فندق، وأيضاً أب تلميذ.

وقالت معلمة لغة إسبانية، وهي مهاجرة أنشأت نظاماً التزمت فيه عائلات تحمل الجنسية الأميركية بالتطوع لمدة أربعة أسابيع والتواصل مع 150 عائلة اضطرت إلى ملازمة المنزل: "رؤية تبادل بين عائلات بيضاء وأخرى لاتينية كان أمراً رائعاً، وهو ما لا يريده الرئيس ترامب".

وفي 29 يناير، أعلن مدير إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، توم هومان، الذي تلقبه إدارة ترامب بـ"قيصر الحدود"، أن عدد العملاء الفيدراليين في مينيسوتا سيتقلص شرط أن تتعاون سلطات إنفاذ القانون في الولاية مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وهو ما قاومه سياسيون محليون، علماً أن قوانين الولاية تقيّد هذا التعاون. ومن المقرر أن ينتهي التعلّم عن بُعد في الولاية، لكن تربويين يرجحون تمديده. وقال مدير المدرسة الابتدائية في مينيابوليس: "أدرج معلمون في المنهاج دروساً حول المقاطعة والاحتجاج، لذا يمكن أن يعرف الأطفال أن هناك طريقة للرد عندما يشعرون بأن شيئاً ما غير عادل".