مدارس في كردستان العراق تعيد إحياء اللغة السريانية

- شهدت اللغة السريانية في كردستان العراق تحولاً من لغة دينية إلى لغة تعليمية تُدرس في 48 مدرسة، مما يعزز شعور المسيحيين بالانتماء والمساواة. - رغم نجاح التعليم السرياني في إحياء اللغة، تواجه التجربة تحديات مثل صعوبة افتتاح مدارس جديدة بسبب تشتت العائلات، لكنها تظل نموذجاً لحماية التنوع الثقافي. - يرى المختصون أن إدخال السريانية في التعليم ضروري للحفاظ عليها، ويتطلب دعم المؤسسات الثقافية والإعلامية وتشجيع الأسر على استخدامها لضمان انتقالها بين الأجيال.

لم تعد اللغة السريانية في إقليم كردستان العراق تقتصر على الصلوات الكنسية أو الأحاديث العائلية داخل البيوت، إذ تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى لغة للتدريس في المدارس، في تجربة ينظر إليها أبناء المكون المسيحي بوصفها خطوة لحماية إحدى أقدم اللغات الحية في العالم من التراجع والاندثار.

ويشهد التعليم باللغة السريانية توسعاً ملحوظاً في إقليم كردستان، إذ يدرس مئات الطلبة في 48 مدرسة تُدرّس السريانية، منها 32 في محافظة دهوك و16 في أربيل. وتعتمد 24 مدرسة السريانية لغةً رئيسية لتدريس معظم المناهج، فيما تقتصر المدارس الأخرى على تدريس مواد الأدب والقواعد والتربية الدينية بها. ويرى مختصون أن هذا التوسع يعكس انتقال اللغة من نطاق الحفاظ عليها داخل المؤسسات الدينية إلى ترسيخ حضورها في النظام التعليمي.

ومع ذلك، لا تزال التجربة تواجه تحديات عدة، أبرزها صعوبة افتتاح مدارس جديدة في بعض المناطق، ولا سيما محافظة السليمانية، نتيجة تشتت العائلات المسيحية وعدم تمركزها في مناطق سكنية متقاربة، وهو ما يحدّ من إمكانية إنشاء مدارس تستوعب أعداداً كافية من الطلبة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه توسيع التعليم باللغة السريانية ليشمل مناطق أخرى في إقليم كردستان؟ كيف يمكن دعم المؤسسات الثقافية والإعلامية لضمان استمرارية اللغة السريانية خارج نطاق المدارس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويؤكد الناشط المدني عن المكون المسيحي، متى بولص، أن تجربة التعليم السرياني، رغم حداثتها، نجحت في إعادة إحياء لغة كادت تندثر بعدما انحصر استخدامها في الطقوس الدينية. ويوضح، لـ"العربي الجديد"، أن "التجربة لها دور فعال في إعادة اللغة إلى الحياة اليومية للعائلات المسيحية".

وأضاف أن افتتاح المدارس التي تعتمد السريانية لغةً للتدريس أسهم في نشوء جيل جديد يمتلك مهارات القراءة والكتابة والتحدث بها، مشيراً إلى أن أثر التجربة لم يقتصر على الجانب التعليمي، بل امتد إلى المجال الثقافي مع اتساع استخدام اللغة في الأنشطة والفعاليات التي يشهدها الإقليم. واعتبر أن هذه التجربة تمثل "نموذجاً مهماً لحماية التنوع الثقافي في العراق، وأن ما تحقق في دهوك وأربيل يستحق أن يمتد ليشمل مناطق أخرى من البلاد، ليعزز شعور المسيحيين بالانتماء والمساواة في وطنهم العراق".

وانعكست هذه التحولات على المجتمع المسيحي في الإقليم، إذ بات يضم جيلين يختلفان في علاقتهما باللغة السريانية؛ الأول لم تتح له فرصة تعلمها في المدارس، لذلك لا يجيد القراءة والكتابة بها، فيما نشأ الثاني على دراستها منذ مرحلة رياض الأطفال، الأمر الذي عزز ارتباطه بلغته الأم ورسخ صلته بتراثه الثقافي.

ويرى مختصون في شؤون اللغات والتراث، أن إدخال السريانية إلى المؤسسات التعليمية يمثل إحدى أهم وسائل الحفاظ عليها، لأن اللغات المهددة لا يمكن أن تستمر بالاعتماد على الاستخدام الديني فقط، بل تحتاج إلى مدارس وجامعات ومناهج ومعلمين ومؤسسات ثقافية تضمن انتقالها بين الأجيال.

ويقول الباحث في شؤون التراث واللغات القديمة، يوسف يونان، إن "التعليم النظامي منح السريانية فرصة جديدة للاستمرار، بعدما كانت محصورة في نطاق ضيق"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الطفل الذي يدرس بلغته الأم يصبح أكثر ارتباطاً بهويته الثقافية، ويكتسب القدرة على إنتاج المعرفة والكتابة والبحث بهذه اللغة، بدلاً من الاكتفاء بسماعها في المناسبات الدينية".

لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن "مستقبل السريانية لا يرتبط بالمدارس وحدها، بل يتطلب استمرار دعم المؤسسات الثقافية والإعلامية، وإعداد معلمين جدد، وتشجيع الأسر على استخدام اللغة داخل المنزل، حتى لا تبقى لغة الصفوف الدراسية فقط".

الطالب المسيحي، آراس يوحنا، الذي يتلقى تعليمه في إحدى المدارس السريانية في دهوك، أكد أن تعلم السريانية لم يكم مجرد مادة دراسية، بل "أعاد إليه الارتباط بالهوية الثقافية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنه "في السابق كان الكثير من أبناء جيلي يسمعون السريانية في الكنيسة فقط، أما اليوم فنحن نقرأ ونكتب وندرس فيها". وأضاف أن ذلك "منحنا شعوراً بأن لغتنا ليست جزءاً من الماضي فقط، بل هي لغة حية قادرة على الاستمرار والتطور مع الأجيال القادمة".

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ويكشف تمركز معظم المدارس السريانية في محافظة دهوك عن تفاوت في انتشار هذا النوع من التعليم بين مناطق إقليم كردستان، الأمر الذي يبرز تحدياً يتمثل بتوسيع التجربة إلى محافظات ومناطق أخرى.

والسريانية هي اللغة الأم لطوائف الكلدان والآشوريين والسريان، المنتشرة في العراق وسورية خصوصاً، وبينما كانت السريانية قبل عقود تتداول في الكنائس والبيوت بصورة محدودة، أصبحت اليوم حاضرة في المدارس والمؤسسات الثقافية، في تجربة يرى أبناء المكون المسيحي أنها لا تقتصر على تعليم لغة قديمة، بل تمثل حفاظاً على ذاكرة ثقافية وهوية تاريخية تمتد لقرون، وتجسد محاولة لإبقاء واحدة من أعرق لغات المنطقة حية في حياة الأجيال الجديدة.