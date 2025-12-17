مدارس العراق... طقس قاسٍ وفعاليات تتجاهل صحة التلاميذ

- شهدت المدارس العراقية ارتفاعاً في حالات نزلات البرد والإنفلونزا بين التلاميذ، مما أثار انتقادات لإدارات المدارس بسبب إقامة الأنشطة في أجواء باردة. - انتقدت نقابة المعلمين التركيز على الفعاليات غير الصفية، مطالبة بإعادة النظر في فلسفة الأنشطة المدرسية وتوفير إرشادات للتعامل مع الطقس. - استجابة للشكاوى، وجه وزير التربية بإيقاف الأنشطة الخارجية، مما لاقى ترحيباً حذراً، مع دعوات لتحويل القرار إلى سياسة دائمة تضع صحة التلاميذ في الأولوية.

سجلت عشرات المدارس العراقية، خلال الأسابيع الأخيرة، إصابات واسعة بنزلات البرد والإنفلونزا بين التلاميذ، وسط شكاوى متزايدة من الأهالي وانتقادات تربوية ونقابية، تُحمّل إدارات المدارس ومديريات التربية مسؤولية سوء تقدير الأوضاع الجوية، والإصرار على إقامة الفعاليات والأنشطة الصباحية والاحتفالات المدرسية في أجواء شديدة البرد وغير مستقرة.

وبحسب مصادر تربوية وطبية محلية، فإن عدداً غير قليل من المدارس في محافظات مختلفة سجل حالات مرضية، تزامنت مع استمرار "الاصطفاف الصباحي اليومي" وإقامة احتفالات ومناسبات رسمية بعضها سياسي وطني، داخل ساحات المدارس المكشوفة، إضافة الى تنظيم زيارات لمسؤولين في مديريات التربية، تتطلب وقفات طويلة للتلاميذ والاستماع إلى كلمات وخطابات مطولة لا تتناسب مع قدرة التلاميذ جسدياً على التحمل، خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة وتأثر البلاد بمنخفضات جوية متتالية. ويشير مراقبون إلى أن هذه الأنشطة تأتي غالباً بتوجيهات مركزية من المديريات، لإحياء مناسبات معينة مثل "يوم النصر"، وأخرى ثقافية، من دون مراعاة كافية للظروف المناخية أو الفئات العمرية الصغيرة، ما انعكس سلباً على صحة التلاميذ، وخصوصاً في المدارس الابتدائية.

تربويون وأولياء أمور: الأزمة كشفت خللاً أعمق

يقول الحاج إبراهيم المعموري، أحد أولياء الأمور في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن "المدرسة تحولت من مكان للتعليم إلى ساحات للاحتفاليات، بينما يهمل الجانب الصحي، وكأن صحة الأطفال مسألة ثانوية". فيما طالبت أسر أخرى بمنح إدارات المدارس صلاحيات أوسع لتعليق الاصطفاف الصباحي في الساحات والأنشطة الخارجية عند سوء الأحوال الجوية، بدل الالتزام الحرفي بتوجيهات لا تراعي قدرات التلاميذ البدنية.

من جهتها، انتقدت نقابة المعلمين وعدد من التربويين هذه الممارسات، معتبرين أن الإكثار من الفعاليات غير الصفية جاء على حساب العملية التعليمية والصحة. وأكد عضو النقابة، غانم السامرائي، أن "المدرسة ليست ساحات للمناسبات والاحتفاليات، بل بيئة تعليمية يجب أن تدار وفق أولويات واضحة، في مقدمتها سلامة التلاميذ والمعلمين"، مشيراً إلى أن "الاصطفاف الصباحي والاحتفالات، رغم رمزيتها، لا ينبغي أن تفرض في كل الظروف، خصوصاً مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة"، داعياً إلى "إعادة النظر في فلسفة الأنشطة المدرسية، وربطها بالمنفعة التعليمية الفعلية، لا بالمظاهر الشكلية". وشدد السامرائي على "ضرورة التنسيق مع الجهات الصحية، وتوفير إرشادات واضحة لإدارات المدارس حول كيفية التعامل مع موجات البرد والأمطار، لتجنب تفشي الأمراض الموسمية داخل الصفوف".

وعلى وقع هذه الشكاوى، وجه وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، أمس الأول الاثنين، بإيقاف الاصطفاف المدرسي والأنشطة الخارجية، نظراً لانخفاض درجات الحرارة وتأثير البلاد بمنخفض جوي. وذكر بيان للوزارة أن الجبوري أكد "أهمية تبليغ الإدارات المدرسية كافة بالالتزام التام في تنفيذ هذا التوجيه، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للتلاميذ". ولاقت الخطوة ترحيباً حذراً من الأهالي والتربويين، الذين طالبوا بتحويل القرار إلى سياسة دائمة تفعل بشكل دائم، خصوصاً عند سوء الطقس.

ويجمع تربويون وأهالي الطلاب على أن الأزمة كشفت خللاً أعمق في إدارة البيئة المدرسية، يتمثل بتغليب الطابع الاحتفالي والشكلي على الجوانب العلمية والصحية. ودعا المختص في الشأن التربوي، هاشم علي، وهو مدير مدرسة متقاعد، إلى "اعتماد سياسات مرنة، تضع صحة التلاميذ في صدارة الاهتمام، وتمنح إدارات المدارس هامش قرار أوسع للتعامل مع الطقس، بعيداً عن الضغوط الإدارية والرمزية"، مشدداً في حديثه مع "العربي الجديد"، على "ضرورة أن يكون التعليم أولوية في خطط المدارس".

يشار الى أن مدارس العراق عموماً تعاني من انعدام شامل للظروف البيئية المناسبة، خصوصاً في ما يتعلق بمكيفات الجو، فضلاً عن كثير من احتياجات التعليم وأولوياته.