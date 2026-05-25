مدارس إيران مغلقة حتى إشعار آخر: 3 أشهر من التعليم عن بُعد

- اعتمدت إيران التعليم عن بُعد منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي في فبراير 2026، بسبب استهداف البنى التحتية، واستمرت المدارس مغلقة رغم الهدنة والمفاوضات الجارية. - تواجه الأسر تحديات في التكيف مع التعليم عن بُعد، حيث تحاول الأمهات التوفيق بين الأعمال المنزلية ومتابعة دروس الأطفال، بينما تبذل المدرّسات جهوداً للتواصل عبر الإنترنت رغم الصعوبات التقنية. - يعاني التعليم الإلكتروني من مشكلات تقنية تؤثر على جودته، مع شكاوى من بطء التطبيقات وضعف الاتصال بالإنترنت، خاصة في المناطق الريفية، مما يدفع الجميع للتطلع للعودة للتعليم الحضوري.

منذ بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، اعتمدت السلطات التعليم عن بُعد. واليوم، بعد نحو ثلاثة أشهر، ما زالت المدارس مغلقة أمام التعليم الحضوري، حتى إشعار آخر، على الرغم من الهدنة القائمة منذ الثامن من إبريل/ نيسان الماضي، في حين تتواصل المفاوضات بين طهران وواشنطن على اتفاق أشمل من شأنه إنهاء الأزمة القائمة.

بعد ظهر كلّ يوم، تتابع سارة دروس طفلها، ابن الأعوام السبعة، عبر الإنترنت. صحيح أنّ الروتين الجديد قلب حياة المرأة الإيرانية البالغة من العمر 38 عاماً وابنها، غير أنّها تشعر بالارتياح من جرّاء الانتقال إلى التعليم عن بُعد في ظلّ الحرب التي قامت، ولا سيّما أنّ الهجمات الأميركية والإسرائيلية استهدفت البنى التحتية المدنية كما العسكرية، ولم تستثنِ المنشآت التربوية.

وتحاول المرأة الإيرانية التوفيق بين الأعمال المنزلية ومتابعة دروس ابنها وواجباته، مع محاولة الحفاظ على تركيزه، في ظلّ ما يعترضه من اضطرابات في النوم وتراجع تواصله مع زملائه ومدرّسيه.

وبينما تجلس المدرّسة وحدها في غرفة صف دراسي فارغ كلياً، يتردّد صدى صوتها وهي تقدّم الدروس عن بُعد لتلاميذها، ومن جهتهنّ تتحمّل الأمهات مسؤولية التأكد من مكوث أطفالهنّ أمام الشاشات ومتابعة تلك الدروس.

وتقول سارة لوكالة فرانس برس: "لا نريد لهذا الوضع أن يستمرّ، لأنّ الأطفال يحتاجون إلى بيئة دراسية، سواء أكاديمياً أو لاكتساب مهارات اجتماعية". وتشير إلى أنّ "الأصعب هو أنّ تلاميذ الصف الأول (صفّ ابنها) يحتاجون إلى وجود أمهاتهم معهم طوال الوقت".

على الرغم من ذلك، تشعر سارة بالامتنان. فالهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران "دمّرت بصورة كاملة" ما لا يقلّ عن 20 مدرسة، وأودت بحياة 279 تلميذاً، وفقاً لما أعلنه وزير التربية والتعليم علي رضا كاظمي. ومن بين الضربات، الاستهداف المباشر الذي طاول مدرسة "الشجرة الطيّبة" الابتدائية في مدينة ميناب جنوبي البلاد، في اليوم الأول من الحرب، وأسفر عن مقتل 73 فتى و47 فتاة على أقلّ تقدير من مجموع نحو 155 قتيلاً، وفقاً لإفادات مسؤولين إيرانيين.

ولم تعلن الولايات المتحدة الأميركية ولا إسرائيل رسمياً بعد مسؤولية أيّ منهما عن الهجوم، غير أنّ تحقيقاً أعدّته صحيفة ذا نيويورك تايمز الأميركية خلص إلى أنّ صاروخاً أميركياً من نوع "توماهوك" أصاب المدرسة الابتدائية في ميناب، مع العلم أنّ أكثر من جهة أجرت تحقيقات في هذا الشأن.

الأطفال لا يتفاعلون مباشرة مع المدرّسين

في الإطار نفسه، تتحدّث وحيدة غيتيفارد، البالغة من العمر 45 عاماً، عن تناقض مشاعرها ما بين الارتياح لسلامة طفلها والقلق من آثار التعليم عن بُعد على المدى الطويل. وتقول لوكالة فرانس برس من طهران إنّ "ثمّة سلبيات لملازمة المنزل لوقت طويل، فالأطفال فقدوا نشاطهم البدني الذي كانوا يمارسونه في المدرسة... ولم يعودوا يتفاعلون مباشرة مع المدرّسين".

وعلى الرغم من سريان الهدنة منذ الثامن من إبريل الماضي، بعد حرب استمرّت أربعين يوماً، فإنّ المدارس في إيران لم تفتح أبوابها بعد، في وقت تبدو فيه طهران وواشنطن قريبتَين من التوصّل إلى تفاهم ينهي الحرب بينهما. لكنّ غيتيفارد تقول إنّها "في ظلّ عدم وضوح الوضع الراهن"، لن تسمح لطفلها بالعودة إلى المدرسة "إلى أن يُعلَن رسمياً انتهاء الحرب"، وتؤكّد أنّ أمهات كثيرات يشاركنَها الشعور نفسه.

وفي مدرسة "طلوع سبز" بالعاصمة طهران، تشرح المدرّسة، فائزه حسراكي زاد، أنّ الطاقم التعليمي يحاول الحفاظ على التواصل مع التلاميذ على الرغم من عدم اللقاء مباشرة. وتضيف لوكالة فرانس برس: "نشغّل الكاميرات خلال الحصص، ونقدّم جلسات دعم، ونحاول ألّا نبتعد عن تلاميذنا"، مشدّدةً "نحاول ألا نسمح للفجوة بأن تتّسع".

مشكلات في الإنترنت

ويمتدّ العام الدراسي في إيران في العادة من أواخر سبتمبر/ أيلول حتى منتصف يونيو/ حزيران، غير أنّه تعرّض في خلال هذا العام 2025-2026 لاضطرابات متكرّرة بسبب الحرب وانقطاع الإنترنت، تُضاف إلى ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2025 وبلغت ذروتها في يناير/ كانون الثاني 2026.

ومع بدء الحرب في نهاية فبراير 2026، فُرض انقطاع واسع للإنترنت، الأمر الذي ترك ملايين المستخدمين يعتمدون على الشبكة الداخلية المحلية. واضطرّ المدرّسون إلى استخدام تطبيقات محلية لتنظيم الدروس والواجبات والامتحانات، لكنّ الأهالي يشكون من مشكلات تقنيّة مستمرّة.

وترى ليدا، البالغة من العمر 47 عاماً، وهي أمّ لابنة في الخامسة عشرة، أنّ "ثمّة تطبيقات بطيئة جداً"، مقرّة بأنّها تواجه "صعوبات في تحميل الملفات". وتقول لوكالة فرانس برس إنّ المراهقين "صاروا معزولين إلى حدّ كبير، ولا يلتقون كثيراً... وبما أنّهم في سنّ حسّاسة، فمن الصعب السماح لهم بالخروج بمفردهم".

وفي قرية تقع في غرب إيران، يقول مدرّس، فضّل الاكتفاء بالتعريف عن نفسه باسم سينا، إنّ صغر مساحة غرف الصفوف يسهّل التعليم عن بُعد في المناطق الريفية، غير أنّه يحذّر من أنّ "جودة التعليم سوف تتراجع على المدى الطويل". يضيف المدرّس الباغ من العمر 27 عاماً لوكالة فرانس برس أنّ "البنية التحتية للتعليم الإلكتروني غير مكتملة، والإنترنت غير مستقرّ"، مشيراً إلى أنّ ثمّة قرى لا تملك اتصالاً بالإنترنت في الأساس.

وفي العاصمة طهران، تخبر فائزه حسراكي زاد أنّها تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على قدر معيّن من "الحياة الطبيعية". وتشير لوكالة فرانس برس إلى أنّها تتوق، مثل سواها من المدرّسين، إلى العودة للتعليم الحضوري. وتؤكد: "نشتاق إليهم (التلاميذ) كثيراً".

(فرانس برس، العربي الجديد)