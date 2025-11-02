مدارس إدلب تستقبل الشتاء بصفوف مفتوحة على الريح

- يواجه الأطفال في مدارس ريفي إدلب الجنوبي والشرقي تحديات كبيرة بسبب البرد والبنية التحتية المدمرة، حيث يفتقرون إلى النوافذ والأبواب، مما يعرضهم للبرد والمطر، ومع ذلك يظل الأمل في مستقبل أفضل دافعهم الرئيسي. - تعاني المدارس من نقص التمويل والدعم اللازم لترميم البنية التحتية وتوفير وسائل التدفئة، مما يؤدي إلى تعطيل الدروس وإصابة الأطفال بأمراض، رغم الجهود المبذولة من الأهالي والمعلمات. - تعرضت مئات المدارس لأضرار بسبب الحرب، ورغم التحديات، تم ترميم 325 مدرسة، مع استمرار أعمال الترميم في 158 مدرسة أخرى، لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال.

مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني تتسلل موجات البرد الأولى إلى صفوف المدارس المهدمة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وتعلن دخول فصل جديد من المعاناة. في الصباح الباكر، يصل الأطفال إلى مدارسهم وقد غطى الضباب طرقات القرى، يحملون حقائب بالية ومعاطف خفيفة لا تقيهم قسوة الطقس، ثم يجلسون على مقاعد خشبية مهترئة تحيط بهم جدران تآكلت من القصف ونوافذ غاب عنها الزجاج منذ أعوام، تاركة الريح تدخل بحرية إلى قلوب الصغار قبل دفاترهم، وبين كل درس ودرس، هناك قصة صراع يومي مع البرد والحرمان.

في أحد الصفوف الضيّقة التي تغيب عنها النوافذ ببلدة معرشمارين شرقي إدلب، جلس الطفل صافي الأحمد (10 سنوات)، يحاول تدفئة يديه بالنفخ فيهما بين حين وآخر. يُحدّق في دفاتره المبتلة التي تساقطت عليها قطرات من السقف المتشقق، فيما يحاول مواصلة الكتابة رغم ارتجاف أصابعه من شدة البرد. وقال بصوت خافت لـ"العربي الجديد": "نكتب ونحن نرتجف طوال الوقت، ويبلل المطر دفاترنا في أثناء الحصة، والمعلمة تطلب منا وضع الدفاتر تحت المعاطف عندما تشتد العاصفة كي لا تتلف الأوراق أو يتسرب الماء إليها. ورغم ذلك لا أفكر في ترك المدرسة، فحلمي أكبر من البرد".

وفي الريف الجنوبي، وتحديداً في مدرسة اليرموك الابتدائية ببلدة كفرنبل، يبدأ اليوم الدراسي في الصباح الباكر بصوت الريح الذي يعصف بأوراق الدفاتر، بينما تحاول المعلمات ضبط الصفوف وسط برودة تقطع الأنفاس. وتقول المعلمة سلام العمر لـ"العربي الجديد": "ندخل الفصول كل صباح ونحن نعرف أن الدرس سيكون معركة مع البرد أكثر من كونه حصة تعليمية. تُغلق النوافذ المفتوحة أحياناً بنايلون أو كرتون، لكنها لا تصمد طويلاً أمام الأمطار والعواصف التي تضرب المنطقة مع بداية الشتاء". تابعت: "يرتدي معظم التلاميذ ملابس غير كافية لمواجهة البرد، ويجلس بعضهم في المقاعد وأكمامهم مبللة من المطر، والمعلمات أنفسهن يجدن صعوبة في متابعة الدروس وسط درجات حرارة منخفضة، فلا تدفئة في الصفوف ولا وسائل بديلة سوى محاولة إلهاء الأطفال بالحديث أو الحركة كي لا تتجمد أطرافهم."

ولفتت إلى أن "الرياح الشديدة تعيق سير الدروس، إذ يجعل صوتها المرتفع التواصل مع التلاميذ أمراً صعباً، ولا سيما في الصفوف السفلية التي تفتقر إلى عزل. ويعاني بعض الأطفال أمراضاً تنفسية متكررة بسبب الرطوبة، في حين يُضطر آخرون إلى الغياب خلال أيام المطر". ورغم الصعوبات، تؤكد سلام أن المعلمات يواصلن العمل بإصرار للحفاظ على حق الأطفال في التعليم، ولو في أبسط الظروف. وقالت: "نعلّم بين الريح والمطر. ويكفي أن نسمع ضحكات التلاميذ في الصف كي نشعر بدفء، فالمهم ألا يفقدوا الأمل، وربما يأتي شتاء دافئ يوماً ما".

ورغم انطلاق العام الدراسي منذ أسابيع، تعاني عشرات المدارس في ريف محافظة إدلب أوضاعاً متردية على صعيد المنشآت، فلا نوافذ أو أبواب لحماية التلاميذ من البرد والمطر. وتتحدث المديرة سهى الخلف بمرارة عن واقع المدارس المهدمة، وتؤكد أن جهودها لترميم الصفوف بوسائل بسيطة لم تحقق الحد الأدنى من الأمان. وقالت لـ"العربي الجديد": "فقدت المدرسة نوافذها وأبوابها خلال الأعوام الماضية نتيجة القصف وسرقات النظام السابق، واصطدمت محاولات الإصلاح التي نفذها الأهالي والمعلمات بمشاكل نقص التمويل وضعف الاستجابة من المنظمات الداعمة. تخترق الرياح الصفوف بسهولة، وتتناثر الأوراق وتتعطل الدروس مرات، كما أن أصوات العواصف والمطر تجعل التواصل بين المعلمات والتلاميذ شبه مستحيل في بعض الأيام، وأكثر ما يقلقنا هو تكرار إصابة الأطفال بنزلات البرد والتهابات الصدر في غياب وسائل التدفئة مع اشتداد البرد". وأوضحت أن إدارة المدرسة رفعت طلبات عدة إلى مديرية التربية والمنظمات الإنسانية لترميم النوافذ وتأمين وسائل تدفئة، لكن الرد الدائم أن الإمكانيات محدودة والاحتياجات أكبر من القدرة على الاستجابة".

من جهتها، تُبدي براءة عرب، وهي والدة تلميذة في مدرسة اليرموك، قلقها المتزايد من تفاقم الأمراض بين الأطفال مع دخول الشتاء. وتقول لـ"العربي الجديد": "أصيبت ابنتي بالتهاب رئوي حاد نتيجة البرد داخل الصفوف التي تفتقر إلى النوافذ والتدفئة. تجعل الجدران الرطبة والأرضيات الباردة المدرسة بيئة غير صحية إطلاقاً للأطفال، لذا أفضل كما حال أهالٍ كثيرين إبقاء الأبناء في المنازل خلال أيام المطر خوفاً من إصابتهم بأمراض، خاصة أن معظم المدارس غير مجهّزة بأي وسيلة للحماية من البرد أو المطر".

وتذكر أن "بعض الأسر تحاول المساهمة في تحسين الوضع عبر إحضار أغطية أو ستائر لتغطية النوافذ، لكن هذه الحلول المؤقتة لا تصمد أمام أول عاصفة شتوية. وأكثر ما يؤلمني رؤية أطفال يعودون من المدرسة بملابس مبللة وهم يرتجفون من البرد. استمرار التعليم في هذه الظروف يتحوّل إلى معاناة يومية للتلاميذ والأهالي والمعلمات، ويجب ترميم المدارس وتدفئتها في شكل عاجل قبل أن يشتد الشتاء".

ويقرّ مصدر في مديرية التربية والتعليم بإدلب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بوجود عجز كبير في تجهيز المدارس في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ويتحدث عن أن "ضعف التمويل يمنع تأمين التدفئة أو إصلاح البنى التحتية على المدى القريب، لكن وزارة التربية تبذل ما في وسعها وفق الإمكانيات المتاحة لترميم المدارس وجعلها صالحة للتعليم بقدر المستطاع".

وأورد إحصاء أصدرته مديرية التربية في محافظة إدلب نهاية أغسطس/ آب الماضي بشأن الدمار الذي لحق بقطاع التعليم خلال 14 عاماً من الحرب، أن "إجمالي عدد المدارس التي تعرضت لتدمير كلي أو جزئي بلغ 782، ما أثّر مباشرة على مستقبل مئات آلاف التلاميذ. وقد دمّرت 32 مدرسة كلياً، وتعرضت 143 لأضرار ثقيلة، و137 لأضرار متوسطة، و421 لأضرار متفاوتة".

وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة الحياة إلى قطاع التعليم وتأمين بيئة آمنة للطلاب، أوضحت المديرية أنها رممت 325 مدرسة فتحت أبوابها واستقبلت تلاميذ. وأكدت أن أعمال الترميم لا تزال مستمرة في 158 مدرسة أخرى لتقليل النقص الحاد في المرافق التعليمية، وتخفيف معاناة الاكتظاظ في المدارس القائمة.