مخيّم "قطر الخير" يستقبل نازحي الفاشر السودانية لـ3 أشهر

- أطلقت قطر الخيرية مخيّم "قطر الخير" في منطقة الدبة بولاية شمال دارفور لدعم النازحين من مدينة الفاشر، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، لتقديم خدمات الإيواء، الغذاء، الصحة والتعليم لمدة ثلاثة أشهر. - يتضمن المخيّم توزيع آلاف السلال الغذائية، وجبات يومية، حزم إيواء، أدوات مطبخ، عيادات متنقلة، مياه صالحة للشرب، وإنشاء مدرسة مؤقتة، ضمن مبادرات إنسانية لتحقيق حياة كريمة للنازحين. - أشاد المسؤولون المحليون بسرعة استجابة قطر الخيرية، مؤكدين على أهمية تدخلاتها في تخفيف المعاناة الإنسانية، ودعوا "أهل الخير" لدعم حملة "إغاثة السودان".

أعلنت قطر الخيرية، اليوم الأحد، إنشاء وتشغيل مخيّم "قطر الخير" لإيواء وسقاية وإطعام سوادنيين نزحوا من مدينة الفاشر إلى منطقة الدبة بولاية شمال دارفور، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية. وأوضحت، في بيان، أن خطة تدخلاتها عبر مخيّم "قطر الخير" تشمل تنفيذ عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من بينها توزيع آلاف السلال الغذائية وتقديم وجبات يومية للنازحين، وتوزيع حزم إيواء وسلال للنظافة الشخصية وأدوات للمطبخ، إلى جانب توفير عيادات متنقلة ومياه صالحة للشرب وخدمات أخرى، وإنشاء مدرسة مؤقتة.

ويمثل مخيّم "قطر الخير" لدعم نازحي الفاشر في ولاية شمال دارفور مبادرة جديدة ضمن سلسلة تدخلات إنسانية كبيرة تنفذها قطر الخيرية، بشراكة مع صندوق قطر للتنمية، بعد توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، والتي كانت قد أطلقت مبادرة قطر لإعمار دارفور، وساهمت في تنفيذ عشرات المشاريع الإنسانية الرائدة بهدف تحقيق حياة كريمة لسكان الإقليم.

وأشاد والي شمال دارفور بالإنابة عثمان أحمد عثمان بسرعة وفعّالية استجابة قطر الخيرية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وقال: "تدخلها عبر تقديم مساعدات غذائية وصحية وأخرى للإيواء سيُساهم في امتصاص الصدمة الأولى للنازحين، ويأتي في وقت تشهد فيه الولاية تدفقاً كبيراً لهم من كل حدب وصوب". وأكد أن سلطات الولاية صادقت على إنشاء المخيّم الإنساني للنازحين في منطقة الدبة كي تستطيع مواصلة قطر الخيرية مواصلة خدماتها الإنسانية والاجتماعية، وتقديم المعونات الغذائية والإيوائية والصحية للنازحين. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الولاية منال مكاوي إن "جمعية قطر الخيرية كانت من أوائل داعمي أهالي السودان من خلال تقديم تدخلات ومساعدات كبيرة، وظلّت دائماً سبّاقة في الاستجابة".

وأوضح مدير مكتب قطر الخيرية في السودان بالإنابة طارق محيي الدين أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب شرعت فعلاً في ترتيبات تنفيذ مخيّم "قطر الخير" لإغاثة نازحي الفاشر بمنطقة الدبة عبر تجهيز كوادر للاهتمام بشؤون الإيواء والأمن الغذائي والمواد غير الغذائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب. وأكد استعداد الكوادر للبدء فوراً في توزيع الاحتياجات العاجلة التي تشمل السلال الغذائية والخيام والفرشات الأرضية والبطانيات وحقائب النظافة الشخصية العائلية.

وحثت قطر الخيرية من أسمتهم "أهل الخير" على الإسراع في تخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة للنازحين من مدينة الفاشر، ودعمهم في مجالات الغذاء والصحة والإيواء والمياه عبر حملتها "إغاثة السودان" كي تصل إلى أكبر عدد من المتضررين، وذلك من خلال التبرع عبر موقعها وتطبيقها، أو التواصل عبر خدمة "المحصل المنزلي"، أو الاتصال بفروعها.