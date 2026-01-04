مخاوف من تداعيات أزمة نقص الأدوية في المغرب

- يعاني المغرب من نقص حاد في الأدوية الحيوية، حيث تفتقر المستشفيات لأكثر من 600 دواء أساسي، مما يهدد حياة المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة. - الأزمة أثارت استياء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك، وكشفت تقارير عن اختلالات في سوق الأدوية مثل الاحتكار وغياب الشفافية، مما يعوق توفير الأدوية بأسعار معقولة. - أعلن وزير الصحة عن خطة لإصلاح منظومة الدواء، تشمل إنشاء منصة لوجستيكية وطنية وتحسين إدارة المخزون، مع إرسال شحنات لتعزيز العرض الدوائي.

تجددت أزمة نقص الأدوية الحيوية في المغرب، وبرزت تحذيرات من تداعيات عدم توفر أكثر من 600 دواء في المستشفيات الحكومية، ما يهدد حياة المرضى ومعاناتهم.

يشتكي المغربي حميد الراوي (57 عاماً) منذ نحو ثلاثة أسابيع من صعوبات في متابعة علاجه من مرض السرطان جراء عدم توفر الدواء في المستشفيات الحكومية، ما فرض عليه تدبير أمره بأي طريقة للحصول على الدواء. ويقول لـ"العربي الجديد": "الوضع لا يُحتمل مع غياب العلاج الذي يُعتبر الأمل الوحيد لمحاربة المرض اللعين، لذا أحاول تدبر أمري سواء من خلال الاستدانة أو الاستعانة بمحسنين من أجل توفير مبلغ 800 درهم مغربي (نحو 88 دولاراً أميركياً) شهرياً".

وبينما يتحسس الراوي معاناته بين نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، ما يهدد حياته ويزيد توتره النفسي، يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة التي تهدد حياة عشرات المرضى، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود. يأتي ذلك، في وقت برزت فيه تحذيرات من عدم توفر أكثر من 600 دواء في المستشفيات الحكومية، وتداعيات ذلك على سلامة المرضى ومدى استمرارية الخدمات الصحية.

وفي جلسة برلمانية عُقدت الثلاثاء الماضي في حضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بدا لافتاً تنبيه المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد زيدوح، إلى خطورة النقص الذي تعرفه المستشفيات الحكومية في عدد من الأدوية الأساسية. وأكد زيدوح أن الأمر لا يتعلق فقط ببعض الأصناف الثانوية، بل يشمل أدوية حيوية مرتبطة مباشرة بحياة المواطنين. وقال: "هناك أدوية أساسية غير موجودة، من بينها أدوية داء السكري، وضغط الدم، والأمراض المزمنة والخطيرة، بما فيها أدوية السرطان"، معتبراً أن غيابها يشكل مساساً بحقهم في العلاج، ويضعهم أمام معاناة مضاعفة".

وسلّط المستشار الضوء على النقص الحاد في أدوية التخدير داخل المستشفيات الحكومية، معتبراً أن هذا الخصاص (النقص) يشكل خطراً مباشراً على حياة المرضى، ويعرقل إجراء العمليات الجراحية. وأوضح أن المشكلة لا يمكن اختزالها في صعوبات تقنية أو ظرفية، داعياً إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية، سواء كانت داخلية أم خارجية.

وليست المرة الأولى في المغرب التي تُطرح فيها مشكلة نقص أدوية حيوية، إذ تصاعدت في الأشهر الماضية الشكاوى من الانقطاع المتكرر لعدد كبير من الأدوية الحيوية في الصيدليات، ما أثار استياءً كبيراً في صفوف المهنيين الذين يرون في ذلك دليلاً واضحاً على هشاشة المنظومة الدوائية الوطنية. كما عبّرت جمعيات حماية المستهلك عن غضبها الشديد، معتبرةً أن هذه الأزمة تمثل "تهديداً مباشراً للأمن الصحي للمغاربة، وتستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتداركها".

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة رقابية على المالية العامة في المملكة) الذي صدر في مارس/ آذار 2023، رصد اختلالات كبيرة في منظومة الأدوية، أبرزها أن 25% من الأدوية في وضع احتكاري، وأن 15 مختبراً يهيمن على 70% من سوق الأدوية، مع وجود احتكارات مركّزة وثنائية وشبه مهيمنة. في حين كشف تقرير سابق لمجلس المنافسة أن سوق الأدوية في المغرب يعاني غياب الشفافية، وافتقار البلاد إلى سياسة عمومية فعالة بشأن الأدوية الجنيسة (الجينيريك)، بالإضافة إلى ضعف شبكة التوزيع.

الصورة تحذيرات من تفاقم حالة المرضى، المغرب، 29 نوفمبر 2022 (Getty)

وبحسب رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد رشيد الشريعي، فإن قلقاً كبيراً ينتاب المصابين بأمراض مزمنة جراء الانقطاع غير المبرر للأدوية، معتبراً أن ذلك "يضع الحكومة، وتحديداً وزارة الصحة، في قفص الاتهام بما يخص وضع استراتيجية ذات طبيعة استباقية من خلال توفير هذه الأدوية، تفادياً للكارثة".

ويقول الشريعي لـ"العربي الجديد" إنّ غياب أدوية أساسية يثير قلقاً كبيراً، خصوصاً مع نقص أكثر من 600 دواء أساسي، بما في ذلك أدوية السرطان والسكري والضغط، موضحاً أن" هذه الأزمة دفعت العديد من المرضى إلى البحث عن بدائل غير قانونية أو السفر للحصول على الأدوية المفقودة".

ويتحدث عن عدم كفاية الإنتاج المحلي وندرة المواد الأولية، وعن سياسات تسعير تجعل إنتاج بعض الأدوية غير مربح، فضلاً عن غياب الرؤية الواضحة والتخطيط الاستباقي، وتأخر الوزارة في الاستجابة لمطالب جميع المصابين بالأمراض المزمنة. ويدعو الشريعي وزارة الصحة إلى التدخل العاجل في سبيل توفير الأدوية وتفادي تفاقم الوضع الصحي للمرضى، وإلى مراجعة سياسات تسعير الأدوية وتشديد الرقابة على توزيعها.

وكان التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعلن الثلاثاء الماضي في مجلس المستشارين، خريطة طريق لإصلاح منظومة الدواء، تشمل إرساء منصة لوجستيكية وطنية موحّدة سيتم تنزيلها تدريجياً على مدى 18 شهراً. تهدف هذه المنصة المدعومة بنظام معلوماتي متطور إلى معالجة هدر الأدوية وتأمين المخزون، مع إحداث مرصد وطني للأدوية لرصد اختلالات التزويد وتتبّع الأسعار بدقة. وكشف التهراوي عن حصيلة رقمية لتعزيز العرض الدوائي على المدى القصير، إذ أُرسلت خلال الشهرين الأخيرين شحنات تضم 560 طنّاً من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يعادل 6,993 منصة تحميل، إلى مختلف جهات المملكة.