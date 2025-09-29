مخاوف أسر ضحايا مقابر ترهونة... ومطالبات بمحاكمة دولية للمتورطين

- تطالب أسر ضحايا مقابر ترهونة في ليبيا بإحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب تعثر العدالة محلياً وهروب بعض المتهمين. - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق ستة مشتبه بهم، وأُلقي القبض على اثنين منهم، لكن لم يُحل أي منهم إلى لاهاي بعد، مما يثير قلق الأهالي. - يشدد المحامي إبراهيم الناجح على أهمية تدخل القضاء الدولي لدعم القضاء الليبي وكشف مصير المفقودين، معتبراً أن القضاء الدولي هو الأمل الأخير لعائلات الضحايا.

تتصاعد في ليبيا مطالب أسر ضحايا مقابر ترهونة بإحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسط انتقادات لتعثر العدالة، ومخاوف من إفلات الجناة من العقاب، أو حماية بعضهم من جهاتٍ نافذةٍ.

طالبت أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة الليبية بتسليم المتورطين في الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة نحو التصعيد في مسار قضية ذويهم المفقودين. واعتبر أعضاء الرابطة، خلال لقائهم بمسؤولي البعثة الأممية في ليبيا الأحد الماضي، أن تسليم المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل تقدماً حقيقياً في مسار القضية، التي ظلت معلقة لسنوات وسط إفلات من العقاب وبطء في إحقاق العدالة.

واتهم أهالي ضحايا مقابر ترهونة الجماعية السلطات الليبية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مشيرين إلى أن بعض المطلوبين التحقوا بأجهزة أمنية أو فرّوا إلى دول مجاورة دون ملاحقة، بينما تم تسهيل هروب آخرين من السجون خلال العملية الأمنية التي نفذتها قوات الحكومة ضد الميليشيات في طرابلس خلال مايو/أيار الماضي.

من جانبها أشادت البعثة الأممية، في بيان عقب لقائها بأهالي ضحايا مقابر ترهونة الجماعية، ببعض التقدم في التحقيقات، مشيرةً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ست مذكرات توقيف مرتبطة بالجرائم، وألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، لكن لم يُحل أيّ منهما بعد إلى لاهاي. وحذرت البعثة من أن توقف أعمال الحفر في المقابر لما يقارب عامين أعاق التحقيقات وأتلف أدلة الحمض النووي الضرورية للتعرف على الضحايا، مؤكدة أن مصير 66 شخصاً ما زال مجهولاً حتى الآن.

جاء لقاء أهالي ضحايا مقابر ترهونة مع البعثة الأممية بعد أيام من توصل حكومة طرابلس إلى اتفاق مع جهاز الردع يقضي بتسليم سجن معيتيقة إلى وزارة العدل. ورغم أن الاتفاق استهدف خفض التوترات الأمنية وتنظيم عمل المؤسسات الشرطية والقضائية، فإن رابطة الضحايا أعربت عن خشيتها من أن يُستغل في تهريب سجناء متورطين بجرائم ترهونة مودعين في السجن. وتستند هذه المخاوف إلى سوابق، حين فُتح الباب أمام هروب متهمين بارزين خلال اقتحام قوات الحكومة لسجون ميليشيا جهاز دعم الاستقرار في مايو /أيار الماضي، ما عزز قناعة الأهالي بضرورة إحالة المتورطين إلى المحكمة الدولية.

وانتقدت رابطة أهالي ضحايا مقابر ترهونة في بيانات سابقة تعامل القضاء الليبي مع الملف، رغم إشادتها بنزاهته. ففي بيان صدر منتصف يوليو الماضي، اعتبرت الرابطة أن مكتب النائب العام ما زال يحتفظ بالقضية منذ سنوات من دون إحالتها إلى محاكم الجنايات، ما حال دون تمكين النيابات في المدن من ممارسة اختصاصها بالنظر في القضية. وأكدت أن خمس سنوات مرّت منذ اكتشاف المقابر واعتقال بعض عناصر "ميليشيا الكاني" المتورطة في الجريمة، بينما ما زال أبرز المطلوبين خارج قبضة العدالة، أو جرى تهريبهم أو الإفراج عنهم، رغم اعتراف بعضهم بارتكاب عشرات جرائم القتل والتعذيب.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الرابطة فرار اثنين من أبرز المتهمين في جريمة المقابر، وهما محمد التحلي وفراس المقري، من سجن أبو سليم أثناء تنفيذ القوات الحكومية عملية أمنية على مقرات جهاز دعم الاستقرار. واعتبرت الرابطة أن الحكومة قصّرت في الإعداد للعملية، إذ لم تضع خطة محكمة لتأمين السجناء قبل بدئها.

الصورة يطلب أهالي ضحايا مقابر ترهونة الجماعية إحقاق العدالة، 24 مارس 2021 (ندى حريب/ Getty)

ويعتبر المحامي إبراهيم الناجح أن إحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية باتت ضرورة ملحّة لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المحكمة جدّدت الثلاثاء الماضي دعوتها للسلطات الليبية بالتعاون في تسليم المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر قبض، وفي مقدمتهم عبد الرحيم خليفة الشقاقي (الكاني) ومخلوف دومة.

ويؤكد الناجح لـ"العربي الجديد"، أن تدخل القضاء الدولي في ملف المقابر الجماعية بترهونة لا يعني الانتقاص من قدرات القضاء الليبي، بل يشكل سنداً له في هذه المرحلة الحساسة، خاصةً أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك خبرات وأدوات تقنية متطورة تفتقر إليها الهيئة العامة للبحث عن المفقودين، الجهة المنوط بها البحث في المقابر، ما يجعل مساهمتها عاملاً أساسياً في استئناف أعمال الحفر المتوقفة منذ نحو عامين، وفي معالجة القصور الذي أعاق الوصول إلى نتائج ملموسة.

ويرى الناجح أن الجمع بين الخبرتين الدولية والمحلية "يوفر فرصةً أفضل لكشف مصير عشرات المفقودين الذين لا يزال الغموض يكتنف قضيتهم، فهناك العديد من الملفات أمام النيابات عالقة في أدراجها ولم يفتح التحقيق فيها بعد"، مؤكداً أن أهالي الضحايا يعيشون انزعاجاً مستمراً مما يعتبرونه مماطلةً من السلطات القضائية للبت في مصير حقوق ذويهم.

ويشير المحامي الليبي إلى أن الانتقادات التي وجهتها رابطة ضحايا ترهونة لمكتب النائب العام يؤكدها واقع القضاء، فالنيابة العامة تركز مع الملف حين يكون في دائرة الضوء، ثم تهمله عند ظهور قضايا أخرى. ويلفت إلى أن توقف عمليات البحث والتعرف على المفقودين، رغم علم الهيئة العامة بوجود مقابر إضافية لم تُفتح بعد، يثير تساؤلات حول جدية السلطات في معالجة هذا الملف.

ويختم الناجح بالتأكيد أن القضاء الدولي أصبح بالنسبة لعائلات الضحايا الأمل الأخير لإنصاف أبنائهم وكشف الحقيقة، مشيراً إلى أن استمرار التجاهل وترك الملف رهينة الانقسامات الداخلية، مثل العجز عن الوصول إلى العديد من المطلوبين المحتمين بخليفة حفتر في بنغازي، لن يؤدي إلا إلى تعميق الجراح وترسيخ حالة الإفلات من العقاب.