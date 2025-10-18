- محمود العارضة يُعتبر رمزاً للمقاومة الفلسطينية، حيث ارتبط اسمه بمحاولة الهروب من سجن جلبوع في 2021، رغم إعادة اعتقاله وأحكام المؤبد، كان واثقاً من تحرره بفضل دعم كتائب القسام ويحيى السنوار. - أمضى العارضة 30 عاماً في الأسر، وواجه زيادة في الانتهاكات بعد طوفان الأقصى، مما جعل الحياة في السجون أكثر صعوبة. - يعبر العارضة عن امتنانه لأهل غزة لتغيير معاملة الاحتلال له بعد إعادة اعتقاله، مؤكداً على دورهم الفريد في المقاومة.

يعد المحرّر محمود العارضة من بين الأسرى الأشهر في صفقة التبادل التي جرت أخيراً، إذ يرتبط اسمه بمحاولة الهروب الشهيرة من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، وكانت أقرب إلى الأعمال السينمائية، وعرفت إعلامياً باسم "نفق الحرية"، ويعدّ العارضة المنحدر من منطقة عرّابة جنين، رمزاً لأبطالها، إذ قاد مغامرة الهروب من السجن المحفوفة بالمخاطر.

يقول العارضة لـ"العربي الجديد"، إنه رغم أحكام المؤبد التي صدرت بحقّه، وكذلك إعادة اعتقاله عقب محاولة الهروب، إلا أنه كان على يقين تام بأنه سيتحرّر من السجن، وأن ذلك اليقين وتلك الثقة يرجعان إلى تأكيدات الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، الذي تعهد بإطلاق سراحهم. يضيف: "حين سمعتُ ما قاله، كنت أعي أن هذا الرجل يدرك تماماً ما يقوله، وأنه سيفعله، وقلت في نفسي إنه وعد، وكان وعد الله مفعولاً".

سبب آخر كان وراء يقين محمود العارضة بالتحرّر، ثقته بوفاء زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار بعهده للأسرى في السجون الإسرائيلية بالتحرير، واسترجع ذكرياتٍ جمعته بـ"القائد الأسطوري" كما يصفه، قائلاً: "كنتُ مقرّباً منه، وعشتُ معه في السجن، وجلسنا معاً كثيراً في سجن هداريم، وفي سجن إيشيل ببئر السبع. كان رجلاً عنيداً، ويفعل ما يقوله، وقدّم الكثير للحركة الأسيرة حينما كان في السجن، إذ كنا نعيش ظروفاً استثنائية، وكان السنوار يقود كل الإضرابات في السجون لانتزاع حقوقنا، وكانت إدارات السجون الإسرائيلية تحسب له ألف حساب".

وبينما تعجّ وسائل التواصل الاجتماعي حالياً بمنشورات عن السنوار في الذكرى الأولى لاستشهاده، يقول المحرّر العارضة عن الشهيد السنوار: "هناك مناضلون ومقاتلون كثر، وهناك يحيى السنوار الذي لا يوجد له شبيهٌ في تاريخ النضال الفلسطيني، فهو أسطورة، وكما كان الشيخ خضر عدنان، ابن عرّابة جنين، أسطورة وأيقونة بمشروعه للتحرّر من خلال الإضراب عن الطعام، كذلك كان السنوار استثنائياً في المقاومة".



قضى محمود العارضة نحو 30 عاماً في الأسر، تنقل خلالها بين سجون الاحتلال المختلفة، والتقى فيها رموزاً فلسطينية كثيرة في السجون، ويرى أن "ما عاشته الحركة الأسيرة طوال المدة التي كان فيها داخل السجون مرحلة، وما عاشته خلال العامين التاليين لطوفان الأقصى مرحلة أخرى مختلفة تماماً، فقبل طوفان الأقصى كان يمكن التعايش مع السجون، أما بعده فأصبحت الانتهاكات يومية".

لا يدين بطل "نفق الحرية" لأهل غزّة بحريته فقط، لكنه يدين لهم بفضل آخر. يوضح: "فوجئت بعد القبض عليّ مجدّداً في أعقاب الهروب من سجن جلبوع بمعاملة استثنائية من ضباط الاحتلال، الذين عاملوني بلطف، وكنت متعجباً للغاية لتعارض هذا الحال تماماً مع سلوك الاحتلال الهمجي. ولكن سرعان ما اكتشفت السبب، بعدما فوجئت بكبار ضباط الشاباك الذين تولوا التحقيق معي ومع المشاركين في العملية، يؤكدون أنهم كانوا خائفين من غضبة فصائل المقاومة في غزّة التي كانت تتابع من كثب ما يحدث معنا، ووضعتنا منذ اللحظة الأولى على رأس خطاباتها، ومثل ذلك أمراً جللاً بالنسبة إلى الاحتلال".

رغم ذلك، يشعر محمود العارضة بحالة غريبة كلما سأله أحد توجيه رسالة خاصة إلى غزّة. يقول: "أجد نفسي غير قادر على التعبير، فما قدّمه أهل غزّة لم تقدمه أي أمة على مر العصور. أحاول جاهداً أن أستجمع معاني الكلام ومفردات اللغة حتى أقول ما يليق بغزة ومقاومتها، ولا أستطيع".