محكمة تأمر إدارة ترامب باستئناف المنح الاتحادية المجمدة لجامعة كاليفورنيا

- أصدر قاضٍ اتحادي أمراً بإعادة تمويل اتحادي بقيمة 584 مليون دولار إلى جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس، بعد أن جمدته إدارة ترامب بسبب تعامل الجامعة مع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. - جمدت إدارة ترامب التمويل الاتحادي لعدة جامعات، متهمة إياها بالسماح بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، بينما يؤكد المحتجون أن انتقادهم لإسرائيل لا يجب أن يُعتبر معاداة للسامية. - وصفت القاضية ريتا لين تعليق التمويل بأنه "تعسفي"، وأشارت إلى أن إجراءات ترامب تضر بحرية التعبير، بينما تواجه جامعة كاليفورنيا تهديدات كبيرة بسبب هذه السياسات.

أظهرت ملفات قضائية أنّ قاضياً اتحادياً أصدر أمراً بأن تستأنف إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديم المنح الاتحادية المجمدة إلى جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس. وفي أغسطس/آب، قالت جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس إن إدارة ترامب جمّدت تمويلاً يبلغ 584 مليون دولار بعدما وبّخت الحكومة الاتحادية الجامعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت صحيفة لوس أنجليس تايمز وموقع بوليتيكو إن حكم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين أمر بإعادة أكثر من 500 مليون دولار من التمويل إلى الجامعة. وكانت لين قد أمرت إدارة ترامب في أغسطس الماضي بإعادة جزء من التمويل الاتحادي المعلق إلى جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس.

وحجبت إدارة ترامب التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات أو هددت بحجبه بسبب تعامل الجامعات مع الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وتقول الحكومة إن الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس، سمحت بإظهار معاداة السامية خلال الاحتجاجات.

ويقول المحتجون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض المجموعات اليهودية، إن انتقادهم للعدوان الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يصنف باعتباره معاداة للسامية، كما ينبغي عدم وضع دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين على قدم المساواة مع التطرف.

وقالت لين، وهي قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، في الأمر القضائي إن تعليق المنح المقدمة من (معاهد الصحة الوطنية) إلى أجل غير مسمى "تعسفي وغريب الأطوار" على الأرجح. وتقول جماعات حقوقية إن إجراءات ترامب تضر بحرية التعبير.

وقالت جامعة كاليفورنيا-بيركلي، وهي حرم جامعي آخر في نظام جامعة كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا الشهر إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى الحكومة ضمن جزء من تحقيق.

وبحسب رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكن، فإن نظام الجامعة يواجه واحدا من أخطر التهديدات في تاريخه. وتتلقى الجامعة أكثر من 17 مليار دولار سنوياً من الدعم الاتحادي.

وشهدت المظاهرات الكبيرة في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس العام الماضي هجوما عنيفا من قبل حشد مؤيد لإسرائيل على معسكر مؤيد للفلسطينيين. وكشفت الجامعة، يوم الجمعة، عن قواعد جديدة للتظاهر أضفت الطابع الرسمي على السياسات المؤقتة التي تم وضعها في سبتمبر/ أيلول 2024. وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تزايد معاداة السامية ورهاب الإسلام بسبب الصراع في الشرق الأوسط. لم يعلن ترامب عن إجراء تحقيقات بشأن رهاب الإسلام.

