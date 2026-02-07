محكمة استئناف أميركية تؤيد سياسة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين

- أيدت محكمة استئناف فيدرالية سياسة إدارة ترامب بوضع المهاجرين المحتجزين في الحبس الإلزامي دون كفالة، رغم اعتبارها غير قانونية من قبل مئات القضاة. - أشادت وزيرة العدل بام بوندي بالحكم، معتبرةً إياه ضربة للقضاة الناشطين، ومن المتوقع أن يؤثر في آلاف الأشخاص بولايات تكساس ولويزيانا. - من المقرر أن تنظر محاكم استئناف أخرى في القضية، وقد تصل إلى المحكمة العليا، بينما أثارت الإجراءات قلق جماعات الحقوق المدنية.

أيدت محكمة استئناف فيدرالية، أمس الجمعة، سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمثلة بوضع الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير النظامية في الحبس الإلزامي دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة. وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز، الذي شهد انقساماً في الرأي، هو الأول من نوعه الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه "ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا في كل مناسبة". ومن المتوقع أن يؤثر الحكم في آلاف الأشخاص، إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتي تكساس ولويزيانا، اللتين تنتشر فيهما مراكز احتجاز وتضمّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر أن تنظر محاكم استئناف أخرى في هذه القضية في الأسابيع المقبلة، التي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها بنهاية المطاف. وبموجب قانون الهجرة الفيدرالي، يخضع طالبو الدخول إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي في أثناء النظر في قضاياهم في محاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول على جلسات استماع بشأن الكفالة.

وكان قاضٍ فيدرالي قد قضى يوم الأربعاء بوجوب توقف عملاء الهجرة الأميركيين في ولاية أوريغون عن اعتقال الأشخاص من دون أوامر قضائية، ما لم يكن هناك احتمال لهروبهم. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمراً قضائياً أولياً في دعوى جماعية مقترحة تستهدف ممارسة وزارة الأمن الداخلي المتمثلة باعتقال المهاجرين الذين يصادفهم العملاء في أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ موسعة، وهي ممارسة وصفها منتقدون بأنها "الاعتقال أولاً ثم التبرير لاحقاً".

وأثارت إجراءات مماثلة، من بينها دخول عملاء الهجرة إلى ممتلكات خاصة دون أمر صادر عن محكمة، قلق جماعات الحقوق المدنية في أنحاء البلاد، في ظل مساعي ترامب لتنفيذ حملة ترحيل واسعة النطاق. وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، شدد القائم بأعمال رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تود ليونز، على أن على العملاء عدم تنفيذ أي اعتقال من دون مذكرة توقيف إدارية صادرة عن مشرف، ما لم تتوافر لديهم أسباب محتملة للاعتقاد بأن الشخص قد يفر من المكان.

(رويترز، أسوشييتد برس)