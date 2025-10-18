- يتفق الأسرى الفلسطينيون المحرّرون على أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء الخلافات بين الفصائل لتحقيق مشروع التحرر، مع توجيه الشكر للوسطاء على رعاية صفقة الإفراج عنهم. - تتضارب مشاعر الأسرى بين الفرح بالحرية والحزن لفراق رفاق السجن والغضب من الدمار في غزة، لكنهم يثنون على جهود المقاومة الفلسطينية التي أدرجتهم في صفقة التبادل. - تم إبعاد 79 محرراً إلى مصر من بين 154 مبعداً، حيث سيستقر بعضهم في مصر بينما سينتقل آخرون إلى دول أخرى.

ويبلغ عدد المحرّرين الذين تقرر إبعادهم إلى مصر 79 محرراً من بين 154 مبعداً، وسيستقر عدد منهم في مصر، بينما سينتقل آخرون لاحقاً إلى بلدان أخرى وافقت على استقبالهم. التقت "العربي الجديد" عدداً منهم في مصر، وتحدثوا عن تجربة الأسر في سجون الاحتلال.