محاولات لمواجهة العنف الرقمي ضدّ المرأة في ليبيا

- تشهد ليبيا اهتماماً متزايداً بقضايا العنف الرقمي ضد المرأة، مع تنظيم فعاليات علمية وحقوقية لمناقشة مؤشرات العنف الرقمي وطرق مواجهته، ودور المؤسسات في تعزيز الوقاية. - تعمل الجهات الحكومية وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكن الحماية القانونية للمرأة ما زالت غير كافية، مما يبرز الحاجة إلى مسودة قانون "العنف الرقمي ضد المرأة" لسد الفراغ التشريعي. - تفتقر ليبيا إلى بيانات حديثة حول العنف الرقمي، لكن الأرقام تشير إلى تحديات كبيرة، حيث تعتبر النساء الفئة الأكثر تعرضاً، مما يبرز أهمية وعي المرأة كخط دفاع أول وتعزيز مهارات الحماية الرقمية.

تشهد ليبيا تنامياً في الاهتمام الرسمي والمجتمعي بقضايا العنف الرقمي الذي يستهدف المرأة، وترافق ذلك مع توسّع ملحوظ في برامج التوعية والأنشطة المخصّصة للإحاطة بهذه الظاهرة، في ظلّ تزايد البلاغات حول جرائم إلكترونية، الأمر الذي دفع مؤسسات الدولة والجامعات إلى التعامل معها بوصفها تحدياً اجتماعياً وأمنياً.

ونُظّمت أخيراً فعاليات علمية وحقوقية، من بينها مؤتمر "الأمن الرقمي حق وليس امتيازاً"، والذي استضافه ديوان مجلس النواب في بنغازي (شرق)، في الأسبوع الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بمشاركة ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية وخبراء من دول عدّة. وجرى خلال المؤتمر عرض أوراق بحثية ناقشت مؤشّرات العنف الرقمي ومخاطره وطرق مواجهته، كما تطرّقت إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية للاستهداف الإلكتروني، إضافة إلى دور المؤسّسات الأمنية والتربوية والإعلامية في تعزيز الوقاية.

ونظّم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حواراً موسعاً ناقش "أشكال الابتزاز والتشهير والتحرّش الإلكترونية"، خرجت منه توصيات بضرورة "تطوير التشريعات ورفع مستوى التوعية وتوفير قنوات آمنة للضحايا".

بدورها، أعلنت وزارة شؤون المرأة في طرابلس، تنظيم مؤتمر دولي في يونيو/ حزيران 2026، لمناقشة تداعيات وأبعاد "الاستهداف الرقمي الإجرامي للنساء في الفضاء الافتراضي"، في إطار توجّه رسمي لتوسيع النقاش حول الجريمة الرقمية وتثبيت حضورها ضمن جدول الأولويات البحثية والمؤسسية.

وتواصل الجهات الحكومية في ليبيا عملها وفقاً لـ"قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" الذي أُقرّ خلال السنوات الماضية، ويُعَدّ الإطار التشريعي الذي تستند إليه المؤسسات الأمنية في ملاحقة جرائم الابتزاز والاختراق والتشهير الرقمية. ورغم أهمية القانون، فإنّ ناشطين حقوقيين يرون أنّ الحماية القانونية للمرأة "ما زالت غير كافية بالنظر إلى تنامي أشكال العنف الرقمي وتطوّر أساليب الجناة".

وتؤكد الباحثة الاجتماعية حسنية الشيخ لـ"العربي الجديد"، على أهمية مسوّدة قانون "العنف الرقمي ضدّ المرأة" المطروحة أمام مجلس النواب، والقادرة على "سدّ الفراغ التشريعي الذي يجعل حالات كثيرة من الابتزاز الرقمي الذي يستهدف المرأة غير مصنّفة بدقّة من ضمن نصوص القانون القائم"، كما تنتقد التأخّر في إقرار القانون رغم تزايد عدد البلاغات وتنوّع أشكال الجريمة.

العنف الرقمي يهدّد المرأة أينما وُجدت (Getty)

ولا تتوفر بيانات حديثة كافية بشأن العنف الرقمي في ليبيا، لكنّ الأرقام المتوفرة تسلط الضوء على طبيعة التحدّي القائم، ووفقاً لبيانات تعود إلى شهرَي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر 2024، سجّلت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحكومية 105 قضايا جريمة إلكترونية، من بينها 86 قضية تتعلق بحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أنّ هذه البيانات لا تفصّل بدقّة القضايا التي تعني المرأة من بينها، فإنّ الباحثة حسنية الشيخ تشير إلى أنّ النساء يمثّلنَ الفئة الأكثر تعرّضاً لـ"أنماط العنف الرقمي، خصوصاً في قضايا النشر غير المصرّح به للصور الخاصة، والابتزاز العاطفي، والتشهير الرقمي". وتبيّن أنّ العنف الرقمي طاول "قيادات من النساء العاملات في مجالات عامة أو شبابية"، وأنّ هؤلاء "واجهنَ تهديدات إلكترونية هدفت إلى إسكاتهنّ أو ابتزازهنّ، في نمط يعكس توجّه استخدام الفضاء الرقمي أداةً للضغط اجتماعياً وسياسياً".

وتعيد الشيخ النقص الحاد في وضوح البيانات الرسمية الخاصة بالمرأة وتحديد حجم الضرر بها إلى تردّد النساء في الإبلاغ، على خلفية العادات الاجتماعية والوصم. وتوضح أنّ وعي المرأة "يمثّل خطّ الدفاع الأوّل في مواجهة الابتزاز الرقمي"، لافتةً إلى أنّ "حالات مسجّلة كثيرة كان من الممكن تفاديها، لو توفّرت لدى الضحايا معرفة أوسع بوسائل الحماية الرقمية وتدابير الخصوصية".

وتتابع: "بالإمكان تعزيز الوعي لدى المرأة من خلال امتلاكها المهارات الأساسية، من قبيل حماية الحسابات بكلمات مرور قوية، وتجنّب مشاركة الصور الشخصية عبر التطبيقات، وصولاً إلى معرفة كيفية التصرف عند التعرّض لأيّ تهديد وعدم الاستجابة للمبتز وإبلاغ الجهات المختصة. تبنّي الجامعات والمؤسسات العلمية قضية العنف الرقمي ضدّ المرأة من خلال مؤتمرات وورش بحثية يُعَدّ مؤشّراً مهماً إلى انتقال القضية من دائرة النقاش المجتمعي إلى ساحة البحث الأكاديمي، وكذلك تعزيز فرص بناء سياسات أكثر فعالية تستند إلى دراسات وبيانات دقيقة".