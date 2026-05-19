- تصعيد المحامين في تونس: بدأت سلسلة إضرابات جهوية في المحاكم احتجاجاً على تدهور مرفق العدالة وزيادة الضغوط على المحامين والقضاة، في ظل أزمة ثقة بين المنظومة القضائية والسلطة التنفيذية. - أسباب الإضرابات ومطالب المحامين: يطالب المحامون بتحسين ظروف العمل وإصلاح مرفق العدالة، مشيرين إلى بطء التقاضي والاكتظاظ ونقص الإمكانيات، مع توتر العلاقة مع السلطة التنفيذية. - ردود فعل وزارة العدل وتاريخ التحركات: تحفظت وزارة العدل على الإضرابات، مؤكدة استمرار خدمات المحاكم، بينما انتقدت الهيئة الوطنية للمحامين تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

بدأ محامو تونس، اليوم الأربعاء، في تنفيذ سلسلة من الإضرابات الجهوية الحضورية في المحاكم وفق روزنامة أعلنت عنها عمادة المحامين يفترض أن تختتم بإضراب عام يوم 18 يونيو/حزيران المقبل.

وتشهد الساحة القضائية في تونس تصعيداً بعد انطلاق إضرابات المحامين بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس احتجاجاً على ما اعتبرته الهيئة "تدهوراً غير مسبوق" في مرفق العدالة وتزايداً للضغوط المسلطة على المحامين والقضاة، وتصاعد أزمة الثقة بين مختلف مكونات المنظومة القضائية والسلطة التنفيذية. ويأتي تحرك المحامين الاحتجاجي في سياق مشحون تشهده المحاكم التونسية منذ أشهر، إذ أعلنت فروع جهوية للمحامين الدخول في إضرابات متتالية شملت تعليق العمل بالمحاكم ومقاطعة الجلسات، مع تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما تعتبره المهنة "استهدافاً لدور الدفاع وتراجعاً لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وقال عميد المحامين بوبكر بالثابت في مؤتمر صحافي، اليوم، بدار المحامي بالعاصمة تونس إن الإضرابات التي يشنها المحامون ليست ترفا بل اضطرت إليها المهنة بعد سلسلة من الاستهدافات والتضييقيات على عمل المحامين بما في ذلك سجن العديد منهم في قضايا رأي، مضيفاً أنّ الإضرابات الحالية ليست تحركات مهنية ظرفية مرتبطة بمطالب مادية فحسب، بل تأتي دفاعاً عما وصفه بـ"هيبة المحاماة" وعن حق المتقاضين في محاكمة عادلة، في ظل تراجع شروط العمل القضائي.

وأكد عميد المحامين أنّ مرفق العدالة يعيش أزمة عميقة نتيجة تراكم الاختلالات، سواء على مستوى بطء التقاضي أو الاكتظاظ داخل المحاكم أو النقص الكبير في الإمكانيات البشرية واللوجستية، فضلاً عن توتر العلاقة بين السلطة التنفيذية والأسرة القضائية منذ القرارات التي مست السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، تحفظت وزارة العدل التونسية على بعض مخرجات الجلسة العامة للمحامين التي شهدت تصعيداً في الخطاب تجاه السلطة التنفيذية، واعتبرت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس الاثنين نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، وقالت "إنّ سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضماناً لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفادياً للأضرار بمصالح المتقاضين"

وقال أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين خلال المؤتمر الصحافي "إنّ المحاكم التونسية أصبحت تعاني من حالة شلل تدريجي انعكست على آجال البت في القضايا وعلى حقوق المتقاضين"، معتبرين أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يتم عبر إضعاف المحاماة أو تهميش دور الدفاع.

وقال أعضاء الهيئة إنّهم طالبوا في مناسبات عديدة بالحوار مع السلطة التنفيذية من أجل تحقيق مطالب تتعلق إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل، وإصلاح الإطار التنظيمي لصندوق الحيطة (الضمان الاجتماعي) والتقاعد للمحامين بما يضمن استمراريته، لكنها لم تتلق أي استجابة من وزارة العدل. وانتقدت الهيئة تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، والاعتماد على المذكرات الإدارية غير المدروسة ونقل القضاة دون تعويض الشغورات، ما انعكس سلباً على مصلحة المتقاضين، بحسب قولها.

وسبق للهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن خاضت سلسلة من التحركات الاحتجاجية خلال السنوات الماضية، شملت تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم، رفضاً لما اعتبرته المساس باستقلال القضاء والمحاماة، كما شاركت المحاماة التونسية في تحركات أوسع دفاعاً عن الحقوق والحريات وعن استقلالية القضاء، خاصة بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء عشرات القضاة، وهي خطوات أثارت انقساماً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.