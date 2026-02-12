محامو المغرب ينهون إضرابهم ضد مشروع قانون المهنة

- أنهى محامو المغرب احتجاجهم الذي استمر شهراً بعد قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتجميد إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة في لجنة مشتركة. - استأنف المحامون تقديم خدماتهم المهنية بعد تدخل رئيس الحكومة، مع العودة إلى الحوار في إطار اللجنة المشتركة، مما يعكس رغبة في إعادة بناء الثقة وفتح نقاش جاد حول مشروع القانون. - يرفض المحامون مشروع القانون 66.23 بسبب تأثيره على استقلالية المهنة، وتقلص مهام المحامي، والسماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة بشروط غير كافية، مطالبين بنظام ضريبي عادل وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية.

أنهى محامو المغرب احتجاجهم الذي استمر نحو شهر، وأثر سلباً في سير العمل بالمحاكم، بعدما تمكنوا من انتزاع قرار من رئيس الحكومة عزيز أخنوش يقضي بتجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان، وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة.

ومنذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، يحتج محامو المغرب عبر التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة (يوجد قيد المسطرة التشريعية داخل البرلمان) وما يتضمنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بأنّها "مُقلقة وتمسّ جوهر المهنة واستقلاليتها".

وفي سبيل تحقيق مطالبهم، صعّد المحامون في المغرب حراكهم الاحتجاجي ضد وزارة العدل بالإعلان عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية من دون تحديد سقف زمني، وسط اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ"الإجهاز على استقلالية الدفاع" و"التنصل من مخرجات الحوار".

إلى ذلك، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الخميس، عن استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لرأب الصدع بين المحامين ووزارة العدل حول مشروع قانون المهنة. كذلك، أعلن مكتب الجمعية العودة إلى طاولة الحوار في إطار اللجنة المشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافه، على أن تعقد أول اجتماع لها يوم غد الجمعة، كرد إيجابي على مبادرة رئيس الحكومة، الذي كان قد دعا أمس الأربعاء رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع خصص لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمآل مشروع قانون المهنة.

وتحدث المكتب في بيان عن "إرادة واضحة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والجمعية، بما يضمن استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية"، وكذلك اعتبر المبادرة خطوة تعكس "حسا مؤسساتيا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف"، وتفتح نقاشا "مسؤولا وجادا وتشاركيا" بشأن مشروع قانون المهنة.

ويأتي ذلك في وقت انعكس فيه حراك المحامين سلبا على محاكم البلاد خلال الأسابيع الماضية لجهة الشلل التام وانعكاسه على تعطّل حقوق المواطنين ومصالحهم، من جراء تأخير ملفات عديدة معروضة أمام القضاء، في حين لم يتمكن عدد من المتقاضين من تسجيل دعاوى قضائية.

وبحسب رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (غير حكومية)، محمد رشيد الشريعي، فإن قرار رئاسة الحكومة بتجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة في إطار لجنة مشتركة، هو ثمرة احتجاجات واسعة خاضها المحامون ومعركة بطولية خاضوها رفضا لمشروع القانون بسبب مخاوفهم من المساس باستقلال المهنة ومكتسباتها الدستورية والحقوقية.

ويعتبر الشريعي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وتشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة وجمعية هيئات المحامين لمراجعة مشروع القانون هو "ضمان لاستمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية مع الحفاظ على ثوابتها الأساسية، ويراعي مصالح المهنة ويحافظ على استقلاليتها وعلى ضمانات حماية حق الدفاع والمحاكمة العادلة، كما أنه مبادرة تسهم في إرجاع الثقة".

ويرى أن عودة المحامين إلى ردهات المحاكم ابتداءً من يوم الاثنين القادم "يعتبر انتصارا أوليا للمحامين بعد أسابيع من التوتر بين وزارة العدل وهيئاتهم"، منتقدا ما سماه "أسلوب خلق توترات في سياق الإعداد القبلي من قبل وزارة العدل لمشروع القانون"، مؤكدا ضرورة فتح نقاش بخصوص مشاريع القوانين التي تهم المجتمع برمته مع كل المتدخلين، بما في ذالك الجمعيات الحقوقية والجمعيات المهتمة. ويضيف: "نقول للعقليات التي تدبر هذه المشاريع بعقلية أحادية إنه يتعين عليها مراجعة هذا الموقف بعيدا عن التشنجات التي من شأنها أن تضع المغرب في انتقاد صارخ من لدن كل المتتبعين".

ويثير مشروع القانون 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي كان قد أقرّه المجلس الحكومي في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، جدلاً واسعاً في المغرب، ويلقى رفضاً قاطعاً من قبل جمعية هيئات المحامين، في حين أفادت الحكومة بأنّ التصديق على المشروع جرى مع "أخذ مجموعة من الملاحظات بعين الاعتبار"، مؤكدة أنّها سوف تُبقي "الحوار مفتوحاً مع المهنيين إلى حين انتهاء المسطرة التشريعية".

ومن المقتضيات الواردة في مشروع القانون المذكور، التي أثارت استياء المحامين، العيوب التي تمسّ باستقلالية مهنة المحاماة وبالمكتسبات التي حقّقتها، ومنح عدد من اختصاصات مجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي إلى غير المجلس، ووجوب تبليغ وزارة العدل بعدد من قرارات النقيب والمجلس، الأمر الذي يكرّس تبعيتها للحكومة. كذلك يعيب المحامون على المشروع تقليص مهام المحامي بدلاً من توسيعها، والسماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة في المغرب من دون أن تتوفّر لديهم الشروط اللازمة لذلك، وإمكانية الإذن لهم بفتح مكاتب من دون استشارة نقيب الهيئة.

وينتقد المحامون أيضاً المادة 72 من المشروع، التي تنصّ على أنّ كلّ أداء يفوق عشرة آلاف درهم (نحو 1.1 ألف دولار أميركي) يجب أن يجرى بواسطة شيك أو إلكترونياً، ويشيرون إلى أنّ جميع وكلائهم لا يملكون حسابات مصرفية، الأمر الذي يجعل هذا المقتضى صعب التطبيق عملياً. وتتضمّن مطالب المحامين الدعوة إلى إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة مهنتهم، وتعزيز مكتسبات التغطية الصحية والاجتماعية، والحفاظ على مكانة المحاماة في التشريعات الإجرائية بدلاً من تقييدها.