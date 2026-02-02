محامو المغرب يصعّدون رفضاً لمشروع قانون المهنة: إضراب حتى إشعار آخر

- تصاعدت الاحتجاجات بين المحامين في المغرب ضد مشروع قانون 66.23، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين عن توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية، معتبرةً أن المشروع يهدد استقلالية المهنة وحقوقها الأساسية. - دعا رئيس جمعية هيئات المحامين إلى وقفة وطنية في الرباط، مؤكدًا أن الاحتجاج دفاع عن استقلال المحاماة وحق المواطن في محاكمة عادلة، ورفضًا للصيغة الحالية من مشروع القانون. - يثير مشروع القانون جدلاً بسبب مساسه باستقلالية المحاماة، وتقليص مهام المحامي، والسماح للأجانب بممارسة المهنة، وفرض قيود مالية، مطالبين بنظام ضريبي عادل وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية.

صعّد محامو المغرب حراكهم الاحتجاجي ضدّ وزارة العدل، اليوم الاثنين، وقد أعلنت "جمعية هيئات المحامين "استمرار التوقّف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، من دون تحديد سقف زمني، وذلك رفضاً لمشروع قانون المهنة. ويحتجّ آلاف المحامين في المغرب منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك من خلال التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يتضمّنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بأنّها "مقلقة وتمسّ جوهر المهنة واستقلاليتها".

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تضمّ 17 هيئة للمحامين، قد قرّرت التوقّف عن العمل يومَي 15 و16 يناير/ كانون الثاني المنصرم، ثمّ في 20 و21 منه، وبعدها في 28 و29 من الشهر نفسه، مع التأكيد أنّ هذه الخطوات تأتي في إطار مسار نضالي مفتوح وقابل للتطوير بحسب تجاوب السلطات مع مطالب المهنة.

وفي خطوة احتجاجية تعكس عمق الخلاف القائم حول مشروع قانون المحاماة، استمر آلاف المحامين، اليوم الاثنين وللأسبوع الثاني على التوالي، في التوقّف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، من دون تحديد سقف زمني، في حين بدا أثر تلك الخطوة سلبياً على محاكم البلاد، لجهة الشلل التام وتداعياته على حقوق المواطنين ومصالحهم، من جرّاء تأخير ملفات عديدة معروضة أمام القضاء، في حين لم يتمكّن عدد من المتقاضين من تسجيل دعاوى قضائية.

ويشمل التوقّف، وفقاً لبيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقاطعة كاملة لمنصة الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، في رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أنّ المحامين ماضون في نضالهم إلى حين التراجع عن المشروع المثير للجدال وسحبه من مسار التشريع.

ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني جميع المحاميات والمحامين إلى الانخراط المكثّف في الوقفة الوطنية المقرّرة، يوم الجمعة المقبل في الرباط، احتجاجاً على الصيغة الحالية من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة. وقال الزياني، في بيان أصدره اليوم، إنّ هذه الوقفة الوطنية ليست فعلاً احتجاجياً عادياً ولا تعبيراً عن مطلب فئوي، "بل هي محطة مهنية ووطنية للدفاع عن استقلال المحاماة، وصون رسالة الدفاع، وحماية حقّ المواطن في محاكمة عادلة، في انسجام تام مع الدستور، والمعايير الدولية، ومكانة المحاماة (بوصفها) ركناً من أركان العدالة".

في هذا الإطار، أوضح المحامي المغربي وعضو هيئة المحامين في وجدة (شرق) عبد الحق بنقادى أنّ قرار التوقّف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية من دون تحديد سقف زمني "يعكس توجّه جميع المحامين والمحاميات في البلاد ومختلف الكوادر المهنية وجمعيات المحامين الشبّان نحو تصعيد نضالنا، بسبب ما يعكسه مشروع القانون من توجّه لدى الجهاز الحكومي لاستئصال آخر حصون وقلاع هذا الوطن، أقصد مهنة الدفاع ورسالة المحاماة، والعصف بمبادئها الأساسية من استقلالية وحرية وحصانة وتنظيم ذاتي معمول به منذ نحو قرن من الزمن في هذا البلد".

وقال بنقادى لـ"العربي الجديد" إنّ "مشروع القانون معركة نكون أو لا نكون؛ هي معركة وجودية إمّا أنّ تبقى المحاماة ورسالة الدفاع وإمّا خلاف ذلك"، لافتاً إلى أنّ "التوقّف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية حتى إشعار آخر يعكس خطورة المشروع أوّلاً وسياسة الآذان الصمّاء للجهاز الحكومي ثانياً، كذلك (خطورة) ما نعيشه في المغرب من إجهاز على مختلف الحقوق والحريات ومن منهجية انفرادية في تشريع عدد من القوانين التي مرّت من دون الاستماع إلى الجهات والمؤسسات والجمعيات المهنية ومختلف جمعيات المجتمع المدني وملاحظات".

وتابع عضو هيئة المحامين في وجدة: "نعيش تكريس أسلوب التشريع الأحادي الذي لا يستمع ولا ينصت إلى أيّ جهة. أقلّ ما يمكن أن يُقال عن المشروع أنّ المحاماة سوف تتحوّل إلى قطاع تابع مباشرة إلى وزارة العدل والنيابة العامة، وهذا يتناقض مع الدستور المغربي نفسه ومع مختلف القوانين والمعاهدات الدولية ومختلف المؤتمرات التي ناضلت وكرّست استقلالية المحاماة في العالم ككلّ".

وأشار بنقادى إلى أنّ "محامي المغرب سوف ينظّمون، يوم الجمعة المقبل، وقفة وطنية حاشدة في (العاصمة) الرباط أمام البرلمان، لنقول لا لمشروع القانون، ونعم لسحب المشروع المشؤوم، والدخول من جديد في حوار لبناء منهجية تشاركية وتوافقية تُتاح فيها الفرصة للاستمتاع أولاً إلى أصحاب الشأن ممثّلين في الهيئات المهنية وجميع المحامين والمحاميات". وشدّد على أنّ "نحن مع تحديث المهنة ومع مواكبتها مختلف المستجدات والتطوّرات، لكنّنا ضدّ سحب الاستقلالية والحصانة وحرية المهنة التي تمثّل رأسمالها".

ويثير مشروع القانون 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي كان قد أقرّه المجلس الحكومي في الثامن من يناير المنصرم، جدالاً واسعاً ورفضاً قاطعاً من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في حين أفادت الحكومة أنّ التصديق على المشروع جرت مع "أخذ مجموعة من الملاحظات بعين الاعتبار"، وأنّها سوف تُبقي "الحوار مفتوحاً مع المهنيين إلى حين انتهاء المسطرة التشريعية".

ومن المقتضيات الواردة في مشروع القانون المذكور، التي أثارت استياء المحامين، العيوب التي تمسّ باستقلالية مهنة المحاماة وبالمكتسبات التي حقّقتها، ومنح عدد من اختصاصات مجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي إلى المجلس، ووجوب تبليغ وزارة العدل بعدد من قرارات النقيب والمجلس، الأمر الذي يكرّس تبعيتها للحكومة. كذلك يعيب المحامون على المشروع تقليص مهام المحامي بدلاً من توسيعها، والسماح للمحامين الأجانب بممارسة المهنة في المغرب من دون أن تتوفّر لديهم الشروط اللازمة لذلك، وإمكانية الإذن لهم بفتح مكاتب من دون استشارة نقيب الهيئة.

وينتقد المحامون كذلك المادة 72 من المشروع، التي تنصّ على أنّ كلّ أداء يفوق 10 آلاف درهم (نحو 1.1 ألف دولار أميركي) يجب أن يجرى بواسطة شيك أو إلكترونياً. ويشيرون إلى أنّ جميع وكلائهم لا يملكون حسابات مصرفية، الأمر الذي يجعل هذا المقتضى صعب التطبيق عملياً. وتتضمّن مطالب المحامين الدعوة إلى إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة مهنتهم، وتعزيز مكتسبات التغطية الصحية والاجتماعية، والحفاظ على مكانة المحاماة في التشريعات الإجرائية بدلاً من تقييدها.