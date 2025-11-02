محاكمة 4 عمال مصريين بتهمة سرقة "المونوريل" وبيعه خردة

- أحالت نيابة حلوان أربعة عمال إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مكونات من قطار المونوريل، مستخدمين أسلحة نارية غير مرخصة، في واقعة اعتبرتها الهيئة القومية للأنفاق اعتداءً خطيراً على منشأة عامة. - كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا خلو الموقع من الحراسة الكافية ليلًا، وسرقوا ألواحًا معدنية وكابلات كهربائية، مستخدمين سلاحًا ناريًا لتأمين أنفسهم، ثم نقلوا المسروقات لبيعها في السوق. - من المقرر أن تبدأ محكمة جنايات حلوان جلسات محاكمة المتهمين قريبًا، وسط اهتمام كبير من الهيئة القومية للأنفاق.

أحالت نيابة حلوان الكلية في مصر، بإشراف المستشار يوسف البلك، المحامي العام الأول، اليوم الأحد، أربعة عمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة مكونات من قطار المونوريل، التابع للهيئة القومية للأنفاق بمنطقة دار السلام، مستخدمين في جريمتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وجاء في أمر الإحالة الذي حصل "العربي الجديد" عليه في القضية رقم 6478 لسنة 2025 جنح دار السلام والمقيدة برقم 1746 لسنة 2025 كلي حلوان، أن المتهمين، وجميعهم من العمال، سرقوا ألواحاً معدنية وحديدية وكابلات كهربائية مملوكة لإحدى الشركات المنفذة لمشروع المونوريل، وهو مشروع إنشائي لم يبدأ العمل رسمياً لخدمة الجمهور، مخصص لمنفعة عامة وتشرف عليه الهيئة القومية للأنفاق.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت ليلًا بالطريق العام، حين استغل المتهمون خلو الموقع من الحراسة الكافية، وفكوا وسرقوا أجزاء من القطارات والمعدات الخاصة بالمشروع، مستخدمين في ذلك سلاحًا ناريًّا من نوع "فرد خرطوش" لتأمين أنفسهم في أثناء تنفيذ الجريمة، ثم حملوا هذه المسروقات على سيارات نقل كبيرة ونقلوها للسوق المخصص لبيع المعدات الثقيلة وعرضوها للبيع. وأضافت التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا السلاح الناري من دون ترخيص، كما ضبط بحوزتهم طلقة خرطوش مما يستخدم على السلاح ذاته، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات حلوان أولى جلسات محاكمة المتهمين خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام من الهيئة القومية للأنفاق التي اعتبرت الواقعة اعتداء خطيراً على منشأة عامة ومشروع قومي يخضع لإشراف الدولة المصرية.