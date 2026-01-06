متلازمة الخيام المبتلة... مأساة آلاف النازحين اليومية في غزة

يعيش نازحو قطاع غزة لياليَ طويلة باردة في خيام بالية بلا وسائل تدفئة ولا سبل حماية حقيقية، ويتزامن ذلك مع انهيار شبه كامل للمنظومتَين الخدمية والصحية في القطاع المُحاصر.

وجد مئات الآلاف من أهالي قطاع غزة أنفسهم مضطرين للعيش داخل خيام مهترئة بعد تدمير الاحتلال بيوتهم، ما يضعهم أمام أحد أقسى فصول المعاناة الإنسانية، ولا سيّما أن تلك الخيام تحوّلت من ملاذ مؤقت إلى مصدر خطر يهدّد حياتهم، فمع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار، تتسلل المياه إلى داخل الخيام، وتغمر الأرضيات بالطين، ما ينشر الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وتشير التقارير الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أنّ نحو مليون ونصف المليون نسمة في القطاع يعيشون حالياً من دون مأوى نتيجة التدمير الواسع الذي طاول المنازل خلال العدوان الإسرائيلي، وهؤلاء يحتاجون عاجلاً إلى نحو 288 ألف كرفان أو بيت متنقل حداً أدنى لتوفير مأوى إنساني مؤقت يحميهم من عوامل الطقس، ويُشكّل بديلاً واقعياً للخيام التي لم تعد صالحة أو كافية للاستجابة لحجم الكارثة.

يعيش نحو مليون ونصف المليون نسمة في غزة حالياً من دون مأوى، وسجلت مستشفيات القطاع 13 وفاة نتيجة البرد منذ بداية الشتاء

ويحذر عميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الإسلامية بغزة عبد الرؤوف المناعمة، من تفاقم الأزمات الصحية بين النازحين مع دخول فصل الشتاء ضمن ما يعرف بـ "متلازمة الخيمة المبتلّة"، وهي مجموعة من الأمراض التي تظهر نتيجة الإقامة الطويلة في بيئات تفتقر لأدنى مقومات الإيواء الصحي، وغالباً ما تُسجّل في مناطق الحروب والكوارث، وتُعد مؤشراً على تدهور ظروف السكن وارتفاع مستوى المخاطر.

ويوضح المناعمة لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه المتلازمة ليست مرضاً محدّداً، وإنما حالة صحية ناتجة عن العيش القسري في ظروف بالغة القسوة، تشمل البرودة الشديدة، والرطوبة المستمرة، وسوء التهوية داخل الخيام، إضافة إلى الانهيار شبه الكامل للخدمات الصحية، ما يجعل السكان عرضة لمجموعة واسعة من الأمراض والمضاعفات الصحية، والأمراض المرتبطة بهذه المتلازمة تضم أمراض الجهاز التنفسي، وهي الأكثر انتشاراً وخطورة، وتشمل التهابات متكرّرة في الجهاز التنفسي العلوي، والتهاب القصبات، والالتهاب الرئوي، وحالات الربو، إضافة إلى زيادة العدوى الفيروسية، وتشهد المستشفيات حالياً ارتفاعاً حاداً في أعداد الأطفال المصابين بضيق التنفس والسعال".

ويضيف: "يظهر الانتشار الواسع للأمراض الجلدية ضمن هذه المتلازمة، ومن بينها ظهور الفطريات والقوباء، والطفح الجلدي، والتسلخات، وذلك نتيجة الرطوبة المستمرة، وعدم القدرة على تبديل الملابس، أو الاستحمام، خصوصاً بين الأطفال، كما أن هناك مشاكل تتعلق بالمناعة والتغذية، فالبرد القارس وسوء التغذية يسهمان في إضعاف مناعة السكان، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، ويطيل فترة الشفاء. لا يمكن أيضاً تجاهل الآثار النفسية والاجتماعية الخطيرة، التي تشمل قلة النوم، والقلق، والاكتئاب، إلى جانب الشعور الدائم بعدم الأمان، وانعدام الخصوصية. الفئات الأكثر تضرّراً من هذه المتلازمة هم الصغار، وكبار السن، والنساء الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة، والأشخاص ذوو الإعاقة، وهؤلاء تظهر لديهم المضاعفات الصحية أسرع".

غرقت خيمتهم في دير البلح، 2 ديسمبر 2026 (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

ويؤكد المناعمة أن "المتلازمة تشكل خطراً حقيقياً ناتجاً عن انتشار العدوى، وتفرض عبئاً إضافياً على المنظومة الصحية المنهكة أصلاً، كما تمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط معايير الإيواء الإنساني، وتعد جرس إنذار يكشف عمق التدهور الصحي في مخيّمات النزوح. متلازمة الخيمة المبتلة ليست مشكلة موسمية أو عابرة في قطاع غزة، بل أزمة صحية وإنسانية عميقة تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتبعات النزوح القسري، وتجاهلها يعني القبول بمزيد من الأمراض، وربما الوفيات التي كان بالإمكان تفاديها، والحل يتطلب استجابة سريعة وجادة تتجاوز المساعدات المؤقتة، وتشمل تدخلات صحية وبنيوية حقيقية تضع صحة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات".

وتأثر قطاع غزة مؤخراً بسلسلة منخفضات جوية، خلّفت كوارث إنسانية خطيرة، وهدمت العديد من المنازل المتضرّرة، والتي لم يجد أصحابها وسكانها مأوى سوى الخيام البالية المتوفرة التي لا تقيهم البرد ولا مياه الأمطار، حتى إنّ عدداً من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب انهارت فوق رؤوس ساكنيها، وخلفت شهداء جدداً.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإنّ إجمالي ما وصل إلى المستشفيات من الوفيات نتيجة البرد والمنخفضات الجوية منذ بداية فصل الشتاء بلغ حتى الآن 13 وفاة. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلّا أن أكثر من مليونَي فلسطيني لا يزالون يواجهون أوضاعاً إنسانية كارثية بفعل الحصار المُطبق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، وتزداد المعاناة في فصل الشتاء الذي لم يعد موسماً عابراً، بل فصل من المعاناة، كونه يشكل تهديداً مباشراً للحياة في ظل بيوتٍ مدمرة، وخيام مهترئة، ومساعدات ممنوعة أو شحيحة.

خيام غزة البالية لا تقي سكانها البرد، 29 ديسمبر 2025 (مجدي فتحي/Getty)

يرقد الطفل نضال علاء أبو ربيع (سنتان) في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، منذ قرابة أسبوع، بعد تدهور جديد طرأ على حالته الصحية، وهو يعاني منذ عشرة شهور من تضخم في الطحال والكبد، مع نقص في المناعة وفقر الدم. وتقول والدته إيمان حمدونة لـ"العربي الجديد": "نزحنا من بيت لاهيا إلى المحافظة الوسطى، وصحة نضال آخذة بالتدهور مع انخفاض معدل الصفائح الدموية، ما يدفع الأطباء إلى تركيب وحدات بلازما، كما يعاني أيضاً من نزيف مستمر بالأنف. لدينا تحويلة طبية منذ سبعة أشهر، وما زلنا ننتظر سفره لتلقي العلاج في الخارج".

تعيش حمدونة رفقة عائلتها في مساحة ضيقة محاطة بالحرامات والبطانيات، في منطقة الزوايدة منذ أكثر من تسعة أشهر، واشتدت معاناتها مع دخول فصل الشتاء، إذ تسللت مياه الأمطار إلى مكان نومهم، عدا عن البرودة الشديدة ليلاً. وتحكي بصوت مُثقل بالهموم: "اشتداد البرد يؤدي الى تردي الوضع الصحي لنضال، وهو لا يشعر بالدفء مطلقاً. أتمنى توفير مسكن يتوفر فيه الحد الأدنى من التدفئة حفاظاً على صحته".

تتجرع عائلة الفلسطيني عبد الجليل أبو ريالة من كأس المعاناة ذاته، إذ تقطن داخل خيمة في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، منذ تدمير الاحتلال منزلهم، ومع كل يوم يمضي خلال فصل الشتاء يزداد قلق العائلة على طفلها كنان (13 شهراً)، الذي يعاني من ضمور في الدماغ منذ ولادته.

نزحت عائلة أبو ريالة مرات عدّة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، وعاشت في خيام عدّة إلى انتهى بهم المطاف في خيمة على ناصية طريق في حي الشيخ رضوان قبل قرابة شهرين، يقول لـ"العربي الجديد": "نعيش منذ حلول فصل الشتاء مأساة حقيقية، وخلال المنخفض الأخير غرقت الخيمة، ما اضطرنا إلى نقل طفلي المريض كنان إلى المستشفى نتيجة تردي حالته الصحية، وأمضى هناك أسبوعَين".

ويضيف: "فراش الخيمة ما زال مبتلاً، وأرضيتها كذلك، ونشعر بالبرد الشديد في ساعات الليل مع اشتداد البرودة. اضطرت زوجتي لأخذ كنان إلى خيمة عائلتها التي لم تتعرض للغرق خلال المنخفض الأخير، بحثاً عن القليل من الدفء لها ولطفلها المريض. البقاء في الخيمة يعني عدم وجود أيّ تحسن على صحته، وأتمنى أن يجري النظر لحالة طفلي، والإسراع في تحويله للعلاج بالخارج قبل أن نفقده، خصوصاً أنه يمتلك تحويلة طبية عاجلة منذ أشهر".

بدوره، لم يعد المُسن محمد إبراهيم (65 سنة) يصارع أمراض الضغط والسكري والقلب فحسب، بل بات يصارع أيضاً التوتر العصبي الذي يجتاح جسده بصمت منذ بداية الحرب، والذي تضاعف في ظل مكوثه داخل خيمة بالية في أحد مراكز الإيواء منذ عدة شهور، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وتكرار المنخفضات الجوية.

يقول إبراهيم لـ "العربي الجديد": "أعيش حالة متواصلة من الأرق والتعب منذ فترة طويلة، ولا أشعر بالراحة، ولا أستطيع النوم الهادئ. الأزمة تتضاعف في ظل عدم توفر الدواء، ولا أستطيع التحكم في أعصابي من شدة التوتر، وأحياناً أسقط على الأرض من دون أن أشعر بنفسي، إذ أصبحت أعاني من انهيار عصبي حاد".