متطوعون مدنيون في قلب حرائق الجزائر

- توافد المتطوعون من مختلف الفئات لدعم فرق الإطفاء والجيش في الجزائر بعد اندلاع الحرائق، مما أسفر عن ستة قتلى وإجلاء ثلاثة آلاف شخص، مع استمرار التحقيقات لتحديد أسباب الحرائق. - لاقت جهود المتطوعين، مثل عبد الرحمن باشوش، إشادة واسعة لدورهم في إجلاء المتضررين ودعم فرق الحماية المدنية، مما عزز من معنويات فرق الإطفاء. - تنوعت أدوار المتطوعين بين المشاركة في الإطفاء وتقديم الدعم اللوجستي، مما ساهم في تقليل الأضرار وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية.

سارع شباب ونشطاء في جمعيات وقادة من الكشافة في الجزائر إلى الميادين لمساعدة فرق مكافحة حرائق الغابات. وأشاد كثيرون بهذا التعاون.

منذ أن اندلعت الحرائق قبل أسبوعين في ولايات جزائرية عدة، التي خلّفت ستة قتلى بحسب حصيلة رسمية، وأدت إلى إجلاء نحو ثلاثة آلاف من السكان، وخصوصاً في الأرياف، ترك متطوعون أنشطتهم المهنية والتجارية، واختاروا مواجهة النيران ميدانياً، ومساندة فرق الإطفاء والجيش ومصالح الغابات التي تجهد لإخماد الحرائق. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن "التحقيقات الأمنية تتواصل لتحديد أسباب الحرائق، بعدما تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، فيما ترتبط أخرى بعوامل طبيعية، وستُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة، فيما باشرت الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستُسلَّط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي".

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ولقيت صورة نُشرت لمتطوع يدعى عبد الرحمن باشوش، وهو مسؤول في لجنة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري، يحمل على ظهره عجوزاً لإجلائها من منطقة الحريق في بلدة برج خريص بولاية البويرة التي تبعد 120 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية، إشادة كبيرة بعمله الإنساني، ولفتت الانتباه إلى الجهد التطوعي باعتباره ظاهرة إيجابية، لوقوف متطوعين في ظل ظروف عصيبة جنباً إلى جنب مع قوات الحماية المدنية والجيش، في هبّة جماعية غير مسبوقة، لمواجهة حرائق الغابات التي التهمت مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.

يعلّق المتحدث باسم الدفاع المدني كريم بالفحصي بأن "مشاهد تدفق المواطنين والمتطوعين العزل الذين لا يملكون أي وسائل حماية، ويأتون لدعم جهود فرق الإطفاء والمساعدة في العمليات ترفع معنويات فرق الإطفاء وتشكل علامة فخر بالتضامن والوطنية". وعلى غرار عبد الرحمن، سارع آلاف المواطنين، من دون تنظيم أو انتماء إلى أجهزة محددة، إلى التطوع والالتحاق بمناطق وبؤر الحرائق في المحافظات الجزائرية لمساعدة فرق الحماية المدنية والغابات وأفراد الجيش ودعمهم في كفاحهم ضد ألسنة اللهب عبر الدعم بالمياه أو ما توفر من إمكانات بسيطة وعتاد شخصي، وتوجه بعضهم إلى الميدان بحكم معرفة سكان المنطقة بطبيعتها. وغداة الحريق الهائل في غابة بلدة سرايدي وأحيائها، الواقعة في أعالي مدينة عنابة شرقي الجزائر، قرر القائد في الكشافة الإسلامية الجزائرية حليم قندوز جمع قادة الأفواج الكشفية القريبة وجوالتها لتنظيم عملية تطوع ميدانية تساعد في مواجهة الحريق.

وانقسم القادة المتطوعون بين فرق تتولى الإسناد المادي المباشر والمشاركة في عمليات الإطفاء تحت أمرة فرق الإطفاء وتصرفها، التي تتبع الدفاع المدني لحمل الأنابيب والمساعدة في تحريك المعدات وغيرها، وأخرى ساعدت في عملية التموين وتوصيل المواد التموينية والمياه إلى العاملين في إخماد الحرائق، بينما تولت فرق أخرى جمع المساعدات التي تبرعت بها المحال التجارية والمحسنون وتوزيعها.

ويقول قندوز لـ"العربي الجديد": "جمعنا بعد الحريق الذي نشب الثلاثاء الماضي في سرايدي 50 متطوعاً من الكشافة الإسلامية الجزائرية، وانتقلنا متطوعين إلى جبال الإيدوغ وأعالي جبال سرايدي للمساهمة في إخماد النيران، استناداً إلى تصوّر عملي لضمان الفعالية. واهتم قادة متطوعون بالمساهمة الفعالة مع فرق الحماية المدنية والغابات والجيش والدرك في إخماد النيران، بينما نفذ البعض عمليات لتوزيع المياه الباردة على فرق الإطفاء، وتوجه متطوعون آخرون لتوزيع المياه والحليب والأدوية وحليب الأطفال والوجبات والطرود الغذائية على المتضررين من الحرائق".

دور المتطوعين مهم في إخماد الحرائق، 23 يوليو 2026 (بلال بن سالم/ Getty)

يساهم متطوعون آخرون بعتادهم الخاص، ويغامرون في ظروف صعبة لدعم فرق الإطفاء، ومن بينهم المزارع عبد القادر مصباح، من منطقة حمام ريغة التي تبعد 90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية، الذي تطوع في تقديم الدعم لمصالح الحماية المدنية، باستخدام جراره وصهريج لإطفاء الحريق الذي نشب في غابة في منطقة حمام ريغة. وهو يُخبر "العربي الجديد" أنه "بعد اندلاع الحريق حاولت تقديم المساعدة وتموين شاحنات الحماية المدنية بالمياه، وتلقيت اتصالاً من رئيس البلدية الذي طلب مني الإسراع في الالتحاق بموقع الحريق وتموين الفرق بالمياه، باعتبار أن الآبار الموجودة بعيدة عن موقع الحريق، فسارعت إلى الموقع وتنقلت ذهاباً وإياباً لجلب المياه للحماية المدنية، واستطعنا إخماد الحريق الذي قضى على أكثر من 10 هكتارات من الغابات".

وتكون مشاركة المتطوعين غالباً فعّالة جداً في ظروف الحرائق، خصوصاً إن كانوا من أبناء المنطقة الذين يعرفون البيئة والتضاريس والمداخل والمخارج والطرقات الجانبية. ويلعب بعضهم دور الدليل لفرق التدخل بسبب معرفتهم بشعاب الغابات التي تندلع فيها الحرائق والممرات التي يمكن استعمالها، وهذه عوامل مهمة في عمليات التدخل والسيطرة على الحرائق.

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ويؤكد المتحدث باسم الدفاع المدني لولاية تيبازة محمد ميشاليخ لـ"العربي الجديد" أن "المتطوعين من المواطنين يكونون في الصفوف الأولى ويؤدون واجبهم بكل جدارة. وهم يقدمون مساعدة فعّالة لفرق الإطفاء في السيطرة على الحرائق، وهذا التجنّد الميداني للمتطوعين يُقلل الكلفة والأضرار، ويعزز الالتحام بين المواطن والجهات الرسمية في أثناء الكوارث والأزمات. ومرات كثيرة لا تستطيع فرق الإطفاء السيطرة على الحرائق من دون مساعدة المتطوعين الذين يقدمون أحياناً المعلومات والتبليغات الفورية التي تساعد في تفادي كارثة كبيرة".