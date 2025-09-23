متضررو زلزال أفغانستان يخشون المستقبل

- تعرضت ولاية كُنر في أفغانستان لزلزال مدمر في 31 أغسطس، مما أدى إلى وفاة أكثر من 2500 شخص وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين، وتدمير حوالي ستة آلاف منزل، مع نجاح المرحلة الأولى من جهود الإغاثة رغم التحديات اللوجستية. - يواجه السكان المتضررون تحديات نفسية كبيرة ويعيشون في مخيمات مؤقتة تفتقر للاحتياجات الأساسية، مع قلق بشأن المستقبل وزيادة الضغط على الموارد بسبب عودة اللاجئين. - المناطق المتضررة تعاني من فقر شديد وتحتاج إلى مساعدات فورية تشمل الملابس والأدوية والأغذية، ودعم طويل الأمد لإعادة البناء وتحسين الحالة النفسية.

يعيش الآلاف من سكان ولاية كُنر شرقي أفغانستان تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب الولاية في 31 أغسطس/ آب الماضي، وأسفر عن أكثر من 2500 قتيل ونحو أربعة آلاف جريح، ونحو ستة آلاف منزل مدمّر. ولا شك أن المرحلة الأولى من أعمال الإغاثة والإسعاف التي نفذتها الحكومة الأفغانية بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، كانت ناجحة إلى حد كبير بشهادة كل من راقب الوضع من سكان المنطقة والزعماء القبليين.

يقول الزعيم القبلي شفيع الله صافي لـ"العربي الجديد": "كان الزلزال كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، وضرب منطقة جبلية ذات تضاريس صعبة لا تتضمن بعضها طرقات معبدة حتى للذهاب إليها في الأوقات العادية. وقد انهارت جبال حاولت السلطات الوصول إليها باستخدام مروحيات اعتبرت الوسيلة الوحيدة لبلوغها. واستدعت المهمات إنزال قوات كوماندوز خاصة احتار الناس في كيفية إنجازهم المهامات في شكل جيد باستخدام معدات بدائية".

يضيف صافي: "لا شك في أن عامة الناس كان لهم دور كبير في المهمات الميدانية، خاصة رجال القبائل. وقد توجه آلاف الشبان إلى المناطق المنكوبة، وقدمت القبائل الغالي والنفيس للمنكوبين. وحالياً انتهت هذه المرحلة بشكل جيد رغم المعوقات اللوجستية الكثيرة. أما المرحلة الثانية فهي الأكثر صعوبة وطولاً، وتحتاج إلى جهد ومال كثير".

ويتابع: "لا يمكن أن يبقى الناس في مخيمات مؤقتة أسستها الحكومة الأفغانية لأن احتياجات الحياة فيها غير مكتملة، كما أنهم لا يريدون البقاء في المخيمات مع اقتراب موسم البرد، وجميعهم بالتالي معنيون بإعادة بناء منازلهم بكل الوسائل المتاحة. أيضاً لن يستمر الاهتمام بهذه المخيمات فترة طويلة، خاصة أن أفواجاً من اللاجئين العائدين من باكستان وإيران تدخل يومياً إلى أفغانستان. من هنا كان الاهتمام بالمتضررين ضرورياً في المرحلة الأولى التي شهدت مهمات الإغاثة والإسعاف، لكنه لن يستمر في المراحل التالية لذا يعيش الناس في قلق كبير".

أحوال بائسة للمتضررين من الزلزال، 14 سبتمبر 2025 (فرانس برس)

ويقول الطبيب النفسي نور الله مجيب لـ"العربي الجديد": "التبعات النفسية للزلزال على المتضررين كبيرة، فإلى جانب فقدان كثيرين منازلهم وكل ما يملكونه، خسروا ذويهم. على سبيل المثال، أصيبت امرأة بكسر في رجلها وجرح اثنان من أبنائها، وجميعهم يحتاجون إلى العلاج، لكن همها الوحيد أنها فقدت زوجها وخسرت منزلها، وتفكر كيف ستتدبر الأمور حين تعود إلى المنطقة. حالياً يعيش أولادها في مخيم مع خالتها، في حين تمكث في المستشفى، ولا تستطيع النوم إلا بعد أخذ حبوب، ليس فقط بسبب ألم الجروح، ولكن أيضاً بسبب الخوف من المستقبل".

ويوضح نور الله أن عدد هؤلاء المنكوبين يقدر بعشرات الآلاف، وهم معنيون بإجراءات دفن ذويهم الموتى، ونقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والذهاب إلى المخيمات وأماكن الإيواء المؤقتة، لذا لا يفكرون كثيراً في هذه المرحلة في المنازل المدمّرة والخسائر المالية، لكن مع مضي الأيام سيفكرون في هذه الأمور المهمة، وهم في حاجة ماسة إلى دعم مستمر على المدى الطويل".

ويقول الناشط بركة الله قاضي، وهو من سكان ولاية كُنر، لـ"العربي الجديد": "المناطق المتضررة فقيرة للغاية، ولو شاهد أحد منازل المنكوبين وطريقة حياتهم لعرف مستوى معيشتهم، والأحسن حالاً منهم يعتبرون فقراء مقارنة بسكان المدن. هؤلاء المساكين بنوا هذه البيوت في سنوات، وفي العادة يبني الناس في المناطق الجبلية سوراً أو جداراً ثم غرفاً وحمامات وغيرها مما يحتاجون إليه بشكل تدريجي لأنهم لا يملكون المال، وغالبيتهم يبنون بأنفسهم، حتى إن النساء يشاركن في بناء المنازل".

يضيف: "الآن انهارت هذه المنازل بين عشية وضحاها، وهؤلاء المساكين ليسوا في العراء فقط، بل في حالة نفسية سيئة. موسم البرد قادم، والمناطق الجبلية باردة، والسؤال كيف يمكن أن يعيش هؤلاء من دون منازل؟ وهم يحتاجون إلى مساعدات آنية تشمل تقديم الملابس والأدوية والأغذية، ثم مساعدتهم في إعادة بناء منازلهم. نسبة قليلة من المنكوبين قد تستطيع إعادة إعمار المنازل، والباقون سيستمرون على هذه الحال، والبديل أن تتحوّل المخيمات المؤقتة إلى دائمة، ويتوفر فيها كل ما يحتاجون إليه حتى يخرجوا من تلك الحالة النفسية المرهقة".