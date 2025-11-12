يونيسف: الوضع في السودان يشبه الإبادة الجماعية في رواندا

- يشبه مبعوث اليونيسف في السودان، شيلدون يت، الوضع الحالي في البلاد بالإبادة الجماعية في رواندا، حيث تُرتكب أعمال عنف مستهدفة ضد مجموعات عرقية مختلفة، مع انهيار كامل للنظام. - النزاع المستمر منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل نحو 150 ألف شخص، مع تصاعد العنف بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الكبرى. - يعاني نحو 260 ألف شخص في الفاشر من الجوع ونقص الأدوية، حيث تفشل محاولات إيصال المساعدات بسبب تعرض السائقين والشاحنات لإطلاق النار.

قارن مبعوث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في السودان، شيلدون يت، الوضع الراهن في البلاد بالإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في تسعينيات القرن الماضي. وقال يت في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "الكثير مما يحدث حالياً في أجزاء من السودان يذكرني بذلك. التقارير عن الهياج، والفرح بالقتل... تُرتكب أعمال عنف مستهدفة ضد مجموعات عرقية مختلفة".

وأضاف يت، الذي شهد بنفسه الإبادة الجماعية في رواندا خلال التسعينيات: "التقارير التي يرويها الناجون صادمة: قتل، ابتزاز، اغتصاب. البعض يدفع مبالغ طائلة للفرار. هناك انهيار كامل لكل أشكال النظام... السودان صار ساحة اختبار للحرب الحديثة". ويشهد السودان منذ أكثر من عامين حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتشير التقديرات إلى أن النزاع أسفر عن مقتل نحو 150 ألف شخص. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تصاعدت أعمال العنف مجدداً بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر الكبرى في إقليم دارفور.

„Sie essen Gras und Tierfutter. Viele sterben an Hunger oder weil Medikamente fehlen.“



Sheldon Yett @UNICEFSudan über die humanitäre Katastrophe im Sudan. https://t.co/MqzlZ57zxU — UNICEF Deutschland (@UNICEFgermany) November 12, 2025

وتُعد الأوضاع في البلد الواقع شرق أفريقيا أكبر أزمة إنسانية في العالم حالياً. ويواجه كل من الجيش وقوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما تنفيه الجهتان.

يأكلون العشب وعلف الحيوانات

وقال يت إن نحو 260 ألف شخص لا يزالون محاصرين في مدينة الفاشر ولا يستطيعون الفرار. وأضاف: "هم يأكلون العشب وعلف الحيوانات. كثيرون يموتون جوعاً أو بسبب نقص الأدوية"، مشيراً إلى أن محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر تفشل باستمرار بسبب تعرض السائقين والشاحنات لإطلاق النار. وأدى النزاع إلى عزل أجزاء من السودان عن العالم الخارجي. وتُعد يونيسف من بين المنظمات القلائل التي لا تزال تقدم مساعدات هناك.

يُذكر أن مليشيات الهوتو في رواندا قتلت خلال 100 يوم في عام 1994 ما لا يقل عن 800 ألف شخص من قبيلتي التوتسي والهوتو.

(أسوشييتد برس)