مبدأ نساء الصين: الأبناء أولاً وأخيراً

تعتبر نساء موظفات في الصين الأمومة محور الكون ومركزه، بخلاف الزواج الذي يرون أنه ليس بالأهمية نفسها. تُعيد الأربعينية تيو تياو، تعريف الأمومة بشروطها الخاصة التي نشرتها على حسابها في موقع "ويبو".

أطلقت تياو مشروعاً للملابس في سن الخامسة والعشرين، وأنجبت طفلها الأول في الثلاثين، وعانت من اكتئابَ ما بعد الولادة، وهذه الصدمة خلقت فجوة عاطفية بينها وبين زوجها. بعدها أنجبت طفلها الثاني في سن الـ34، ووسّعت نطاق عملها إلى التجارة الإلكترونية، ورغم نجاحها استمرت في الشعور بالاكتئاب، وتفاقمت الخلافات الزوجية فانفصلت عن زوجها الذي اتهمها بأنها أم سيئة بسبب التزاماتها المهنية.

لاحقاً تحسنت حياتها بعدما تحررت مما وصفته بأنه "شريك يخلط بين الاستحقاق والمسؤولية"، وتلاشت التوترات في المنزل. تدرس ابنتها الكبرى الآن في مدرسة دولية داخلية، وتعود أسبوعياً، بينما يذهب ابنها إلى روضة أطفال دولية، وتقول إن كلا الطفلين في حالة نفسية جيدة.

تمثل قصة تيو توجهاً لدى شريحة من النساء العاملات في المجتمع الصيني، حيث تبرز ظاهرة "الاحتفاظ بالأطفال على حساب الأب"، وتعطي النساء الناجحات في المناطق الأكثر ثراءً مثل شنغهاي وشينزن، أولوية للأطفال على حساب الشراكات العاطفية.

وتقبل هؤلاء النساء الأمومة رغم جداول أعمالهن المرهقة، لأنهن مقتنعات بأن الأمهات وحدهن يستطعن تأمين رفاهية الطفل ورعايته، وأن ذلك ليس ضرورياً أن يحصل تحت مظلة الرجل المنهمك بطبيعة الحال في أشغاله بعيداً عن الإطار الأسري.

وأكثر ما يميز هذه الفئة من نساء المجتمع أن قبولهن الشركاء الذكور محدود للغاية، لأنهن اعتدن على غياب الأزواج والتحرر من أعباء الأبوة. ولا تشتكي غالبيتهن من قيود الأمومة أو تضحياتها، بل يسعين إلى إبراز المعنى الذي أضفاه أطفالهن على حياتهن، والقوة والبصيرة التي اكتسبنها من تربية الأبناء بعيداً عن سطوة الرجل.

اكتسبت صينيات قوة من تربية الأبناء، 22 ديسمبر 2023 (Getty)

تتحدث لين جيانغ، أم لطفلين، ومديرة لشركة سياحية في مدينة شينزن جنوب الصين، عن تجربتها لـ "العربي الجديد"، وتخبر أنها منذ أن كانت حاملاً بطفلها الأول في شهرها الثالث، حتمت ظروف عمل زوجها أن يكون بعيداً عنها، وجعلت اللقاء مرتين في العام الواحد، في عطلة عيد الربيع، والأسبوع الذهبي الذي يطلق على إجازة اليوم الوطني في البلاد. هذا الواقع دفعها إلى تعزيز قدراتها في مجال تخصصها الأكاديمي، وقد حققت نجاحات تُوِّجت بتأسيس شركتها الخاصة قبل عامين. وتقول إن استقلالها المادي ومدخراتها ساعداها على جلب مدبرة منزل لرعاية طفليها، كما سجلتهما في مدارس خاصة ووفرت حياة رغيدة لهما من دون أي اعتماد على الزوج. وتؤكد أنها اعتادت على غياب زوجها وتحرره من مسؤولية رعاية الأبناء، وهي لا تشعر اليوم بأي عاطفة تجاهه، ولولا أنها لا تريد أن تحرم طفليها من حقهما في قضاء بعض الوقت مع والدهما لطلبت الطلاق.

وعن نظرتها إلى مفهوم الأسرة، تقول لين إن "دخول المرأة إلى معترك العمل ومزاحمة الرجل في الوظائف منحها مساحة للتعبير عن ذاتها وإبراز قدراتها بعد عقود من التهميش والتبعية لسلطة الزوج وهيمنته. وهذه المساحة جعلتنا نعيد تعريف العديد من المفاهيم، مثل مفهوم الحياة والأسرة والزواج والشراكة، فلا قيمة للمشاعر والعواطف حين تكون باردة وعلى حساب حق الطفل في رعاية أسرية مكثفة من كلا الأبوين. فالأطفال لا يدركون لماذا يتغرّب الآباء، ولا تهمهم المبررات مهما كانت منطقية. لأن شعور الحرمان يعطل الحواس، لذا انسحاب الزوج من هذه الشراكة، هو حكم بالموت على الأسرة، وهنا تأخذ الأم زمام المبادرة وتنفذ مهمات مزدوجة لتعويض غياب الأب.

في تعليقه على الظاهرة، يقول الباحث في المعهد الصيني للعلوم الاجتماعية، دا بينغ مو، لـ"العربي الجديد": "نتحدث عن نساء رائدات نجحن في المزاوجة بين واجبات الوظيفة والأمومة ومهماتهما من جهة، ومن جهة أخرى جمعن بين دور الأب والأم من دون التخلي تماماً عن كونهن إناثاً ولديهن من الاهتمامات، ما يبقيهن في حالة من الاشتعال والنشاط والحيوية. لكن، مع ذلك، يجب عدم تعميم هذه الظاهرة، لأنه لا يمكن لكل امرأة أن تتمتع باستقلال مادي، ومن ثم يكون لديها القدرة على تحمل أعباء الأسرة والأبناء ومسؤولياتهم من دون الاعتماد على الزوج. وقد تنتشر الظاهرة في الطبقة الوسطى من المجتمع، لكنها تقتصر على نساء نجحن في مجال عملهن، ما شكل حافزاً لهن في تحدي القيم والمعايير والأسس الاجتماعية المتعلقة بمفهوم الزواج والرعاية الأسرية.

يضيف: "ينتمي معظم النساء في المجتمع الصيني إلى الطبقة العاملة المغلوب على أمرها، ويكابدن لتوفير حياة كريمة للأبناء، علماً أن التباعد الجغرافي يحصل بالتوافق مع أزواجهن، لأن هناك قناعة وحقيقة بأن تربية الأبناء تحتم على كلا الزوجين العمل ولا شيء سوى العمل.