مبادرة علاج تشوهات الفك تُعيد البسمة إلى تلاميذ دمشق

- مبادرة تصحيح التشوهات الفكية وتقويم الأسنان في دمشق: تهدف لتقديم رعاية صحية شاملة لتلاميذ المدارس الحكومية عبر عيادتين متنقلتين، تقدم خدمات مجانية بإشراف كادر طبي متخصص بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأميركية ومنظمة "غراس النهضة". - قصص إنسانية وتأثير المبادرة: تؤثر المبادرة إيجابياً على الأطفال وعائلاتهم، مثل علاج تسوس الأسنان والتهاب اللثة للطفل يوشع، ورعاية الطفلة هيا رغم إعاقتها السمعية، وخطة علاجية للطفل علي لتصحيح التشوه الفكي. - استدامة وتطوير المبادرة: تهدف لتصبح سنوية لضمان خدمات صحية متكاملة، مع التركيز على التثقيف الصحي والتشخيص المبكر، وتقليص الفجوة الصحية بين الطلاب في المناطق المتضررة.

توفر مبادرة تصحيح التشوهات الفكية وتقويم الأسنان في العاصمة السورية دمشق رعاية متكاملة لتلاميذ المدارس الحكومية، ما يرسخ أهمية تعميمها.

يجلس الأطفال مبتسمين في صفوف مدارس حكومية بالعاصمة السورية دمشق، بعضهم يتفقد أسنانه أمام المرآة الصغيرة التي وزعتها العيادات المتنقلة، وآخرون يستمعون لنصائح الأطباء حول كيفية العناية بالفم. وخلف هذه الابتسامات قصص كبيرة من الألم، والإهمال، وصعوبات واجهها هؤلاء في حياتهم قبل أن يحظوا بفرصة تلقي رعاية صحية شاملة.

وانطلقت مبادرة طبية تجمع بين الفحص الطبي والعلاج الوقائي من خلال عيادتين متنقلتين مجهزتين بالكامل، تقومان بعلاج الأسنان، وتصحيح التشوهات الفكية، والتقويم، ضمن بيئة مدرسية آمنة، ومن دون أي تكلفة. يشرف على المبادرة كادر يضم 60 طبيباً من مديرية الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في سورية، إلى جانب فرق عمل من الجمعية الطبية السورية الأميركية "سامز" ومنظمة "غراس النهضة"، واللتين توفران الدعم اللوجستي والتوعوي لضمان وصول الخدمات للأطفال الأكثر حاجة.

وتتميز مبادرة تصحيح التشوهات الفكية وتقويم الأسنان بأنها أكثر من حملة طبية، كونها تهدف إلى استعادة ثقة الأطفال بأنفسهم، وتعزيز حصولهم على واقع صحي أفضل. وتشمل الخدمات الطبية فحوصاً وقائية وعلاجية، مع إمكانية تحويل الحالات التي تتطلب تدخلاً أكثر شمولية إلى مديرية الصحة المدرسية في منطقة المزة بدمشق.

حملت المبادرة قصصاً إنسانية عكست تأثير النتائج والعلاج على الأطفال وعائلاتهم. فقد وصل الطفل يوشع المحمد (10 سنوات) إلى العيادة المتنقلة وهو يعاني ألماً شديداً في أسنانه نتيجة الإهمال بسبب الظروف المعيشية لعائلته، وبعد الفحص، تبيّن أنه يعاني تسوّساً متقدماً في أسنان عدة، إضافة إلى التهاب في اللثة. وبادر فريق أطباء الأسنان إلى علاج التسوّس وتنظيف اللثة، فضلاً عن تقديم نصائح عملية للطفل ووالدته حول العناية اليومية بالأسنان، كما جرى توزيع حزمة من فرشاة ومعجون أسنان، إلى جانب كتيّب توعوي يوضح كيفية تنظيف الأسنان بشكل صحيح. خرج الطفل من العيادة مبتسماً، فيما عبّرت والدته عن ارتياحها لوجود متابعة مستمرة عبر مديرية الصحة المدرسية، معتبرةً أن المبادرة أعادت لطفلها طفولة بلا ألم، ووفّرت له الرعاية الصحية.

أما الطفلة هيا موسى (8 سنوات) فهي صمّاء، وتعاني رضوضاً وجهية طفيفة نتيجة سقوط سابق، إضافة إلى بضع بقع نخرية على الأسنان الأمامية. وساعدها فريق مُترجمي لغة الإشارة على التواصل مع الأطباء، بينما قام الفريق الطبي بعلاج النخر وإجراء الفحص الوقائي للثة والفم. حصلت هيا على فرشاة ومعجون أسنان وأدوات تعليمية لتعزيز عادات نظافة الفم، وأعرب والدها عن امتنانه لوجود هذه الخدمة التي وفّرت لطفلته الرعاية الطبية والتعليمية، خصوصاً في ظل الظروف التي تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية المنتظمة.

كان الطفل علي المحمود (8 سنوات) يعاني تشوّهاً فكيّاً أعاقه عن المضغ وأثّر على نطقه. وبعد فحصه في العيادة التخصصية، وُضعت خطة علاجية شاملة تشمل التدخل الجراحي الطفيف، وتصحيح الوضعية الفكية، إضافة إلى متابعة تقويمية لضمان نمو الفك بشكل سليم. وقد أبدى والده ارتياحه لهذه المبادرة التي وفّرت لطفله العلاج المبكر، والذي كان مستحيلاً بسبب التكاليف المرتفعة للعيادات الخاصة، ويقول لـ"العربي الجديد": "لأول مرة أشعر أن ابني سيحصل على فرصة حقيقية لحياة طبيعية وصحية".

الصورة عيادة متنقلة للخدمات الطبية في إدلب، 22 يناير 2025 (هبة الله بركات/ فرانس برس)

بدورها، توضح الطبيبة ميسون دشاش أن إطلاق هذه العيادات يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الصحة المدرسية، مشيرةً إلى أن العيادات المتنقلة توفر فرصة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لكل طالب في المدارس الحكومية، مع التركيز على التشخيص المبكر والمعالجة الوقائية والتقويمية. وتضيف لـ"العربي الجديد" أن التجربة تهدف إلى تقليص الفجوة الصحية بين الطلاب، خصوصاً في المناطق المتضررة، وتضمن متابعة الطلاب بشكل دوري.

وتكشف دشاش أن "مبادرة تصحيح التشوهات الفكية وتقويم الأسنان ستصبح سنوية لضمان وصول خدمات صحية متكاملة إلى كل جيل من الطلاب، مع تطوير برامج التثقيف الصحي لتعزيز الوعي بأهمية الفحص الدوري والعناية بالأسنان والفك. ستقوم العيادات بإجراء العمليات اللازمة لتصحيح التشوّهات الفكية، وتقديم خدمات تقويم الأسنان بشكل مجاني، لتشكل تجربة متكاملة تهدف إلى تحسين الصحة العامة للطلاب".

وحول أهمية المبادرة، يقول اختصاصي طب أسنان الأطفال، عبد القادر الحسيني، إنّ التدخل المبكر لمعالجة التشوّهات الفكية والأسنان لا يحسن المظهر فقط، بل يحمي من مشكلات النطق والمضغ، ويعزز النمو السليم للفك والأسنان الدائمة. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن العيادات المتنقلة تتيح وصول الخدمات إلى الأطفال الذين يعانون صعوبة الوصول إلى المراكز الطبية الخاصة.

ويشير الحسيني إلى أن "الرعاية الوقائية والتقويمية المبكرة تقلل من الحاجة إلى تدخلات جراحية كبيرة في المستقبل. ويضيف الحسيني أن هذه المبادرة تشكل نموذجاً يُحتذى به في المدارس، لأنها تربط بين العلاج، والوقاية، والتثقيف الصحي، وتضمن متابعة مستمرة للطلاب طوال العام الدراسي. التأثير النفسي على الطلاب كبير، إذ تمنحهم الثقة بالنفس وتساعدهم على الاندماج الاجتماعي بسهولة أكبر، وهو جانب بالغ الأهمية، ولا سيّما للأطفال الذين يعانون من تشوّهات واضحة في الأسنان أو الفك".

ومع استمرار العيادات طوال العام الدراسي، ستتمكن الفرق الطبية من تقديم خدمات متكاملة تشمل الفحوصات الدورية، ومعالجة الأسنان، وتصحيح التشوهات الفكية، وخططاً تقويمية طويلة الأمد، ما يضمن نتائج صحية مستدامة للأطفال. وتمثل هذه التجربة، بحسب متابعين، خطوة نحو بناء نموذج دائم للرعاية الصحية المدرسية يمكن تكراره سنوياً، لتعميم الفائدة من هذه المبادرة على كل تلامذة سورية، وضمان حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية والتعليمية.