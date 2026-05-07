ما نعرفه عن فيروس "هانتا" وخطورته

- اشتبه بوجود فيروس "هانتا" على سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، مما دفع منظمة الصحة العالمية للتحقيق لتجنب انتشار العدوى بين البشر، وأكدت المنظمة على ندرة انتقال العدوى بين البشر. - يُعتبر "هانتا" مجموعة من الفيروسات التي تصيب القوارض وتنتقل للبشر عبر ملامسة إفرازات القوارض، مسببة أمراضاً خطيرة مثل "متلازمة هانتا القلبية الرئوية" و"حمى نزفية مصحوبة بمتلازمة كلوية". - يصعب التشخيص المبكر للفيروس بسبب تشابه الأعراض مع أمراض أخرى، ولا يوجد علاج محدد له، وتعتمد الوقاية على تقليل الاحتكاك مع القوارض والحفاظ على النظافة.

قبل أيام، اشتُبه بأحد فيروسات "هانتا" على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، قبل أن تبدأ منظمة الصحة العالمية بمتابعة القضية والتحقيق فيها، في مسعى لتطويق كلّ انتشار محتمل للعدوى بين البشر. وقد لفت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، منذ اللحظة الأولى، إلى أنّ من غير الممكن استبعاد انتقال هذه العدوى ذات المنشأ الحيواني من إنسان إلى آخر، على الرغم من أنّ ذلك "أمر نادر"، في حين طمأنت مديرة قسم التأهب للأوبئة والجوائح لدى المنظمة ماريا فان كيركوف، في خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الخميس للإحاطة بهذه القضية، بأنّ تفشّي "هانتا" الأخير ليس "بداية وباء" ولا هو "جائحة".

وبعيداً عن المستجدّات المرتبطة برصد "هانتا" على متن سفينة "إم في هونديوس" الهولندية التي انطلقت في رحلة من الأرجنتين قبل نحو ثلاثة أسابيع، تُبيّن منظمة الصحة العالمية الفيروس في صحائف معلوماتها، التي نشرتها أمس في السادس من مايو/ أيار 2026، أنّ "هانتا" مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض والتي من الممكن أن تُسبّب أمراضاً خطرة لدى البشر وقد تؤدّي إلى الوفاة، علماً أنّ الإنسان يُصاب بالعدوى عادةً عن طريق ملامسة القوارض المصابة بـ"هانتا" أو بول هذه القوارض أو برازها أو لعابها.

وعلى الرغم من عدم توفّر علاج بحدّ ذاته يشفي من الأمراض التي تتسبّب فيها الفيروسات، تفيد منظمة الصحة العالمية بأنّ الرعاية الطبية الداعمة المبكّرة أمر أساسي لتحسين فرص النجاة، وهي ترتكز على المراقبة السريرية الدقيقة وإدارة المضاعفات التي تطاول الجهاز التنفسي والقلب والكليتَين. كذلك تشدّد على الوقاية التي تعتمد خصوصاً على تقليل الاحتكاك بين البشر والقوارض المصابة.

Hantaviruses are zoonotic viruses that naturally infect rodents and are occasionally transmitted to humans.



فيروسات حيوانية المنشأ

وتوضح منظمة الصحة العالمية أنّ فيروسات "هانتا" حيوانية المنشأ تصيب القوارض بطريقة طبيعية، وتنتقل أحياناً إلى البشر. وقد تؤدّي العدوى لدى البشر إلى أمراض خطرة قد تكون مميتة، على الرغم من اختلاف الأمراض باختلاف نوع الفيروس والموقع الجغرافي. ويرتبط كلّ واحد من الفيروسات بنوع معيّن من القوارض، مع عدوى طويلة الأمد من دون ظهور أعراض مرضية واضحة. وعلى الرغم من تحديد أنواع عديدة من فيروسات "هانتا" حول العالم، فإنّ عدداً محدوداً منها فقط معروف بتسبّبه في أمراض لدى البشر.

في الأميركيّتَين، تؤدّي العدوى إلى "متلازمة هانتا القلبية الرئوية" التي تُعَدّ مرضاً تنفسياً حاداً (إتش سي بي إس) والتي تتفاقم سريعاً وتصيب الرئتَين والقلب، لتصل نسبة الوفيات بها إلى 50%. ويُعَدّ فيروس "أنديز" المرصود في أميركا الجنوبية من فيروسات "هانتا" الشائعة راهناً، وقد رُصدت عدوى محدودة به من إنسان إلى آخر بين مخالطي المصابين به، وخصوصاً في الأرجنتين وتشيلي.

أمّا في أوروبا وآسيا، فمن المعروف أنّ فيروسات "هانتا" تسبّب "حمّى نزفية مصحوبة بمتلازمة كلوية" (إتش إف آر إس)، الأمر الذي يطاول بصورة أساسية الكلى والأوعية الدموية، مع نسبة وفيات تتراوح ما بين أقلّ من 1% و15%. يُذكر أنّ أيّ انتقال للعدوى من إنسان إلى آخر لم يوثَّق في هذه المنطقة من العالم.

تؤكد منظمة الصحة العالمية أنّ عدوى فيروسات "هانتا" نادرة نسبياً على مستوى العالم، وتشير التقديرات إلى ما بين 10 آلاف وأكثر من 100 ألف إصابة سنوياً على مستوى العالم، مع تركّز العبء الأكبر في آسيا وأوروبا.

هكذا تنتقل عدوى "هانتا"

تنتقل فيروسات "هانتا"من الحيوان إلى الإنسان عن طريق ملامسة بول القوارض المصابة الملوّث أو برازها أو لعابها، وفقاً لما تشرحه منظمة الصحة العالمية. وقد تحدث العدوى كذلك، وإن كان ذلك أقلّ شيوعاً، عن طريق لدغات القوارض. وتزيد الأنشطة التي تنطوي على ملامسة القوارض، من قبيل تنظيف الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، وكذلك الزراعة، والأعمال في الغابات، والنوم في مساكن موبوءة بالقوارض، من خطر تعرّض البشر للعدوى.

وحتى الآن، لم يُوثَّق انتقال العدوى من إنسان إلى آخر إلا من خلال فيروس "أنديز" في الأميركيّتَين، مع العلم أنّ هذا الانتقال ما زال نادراً، بحسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية. وتشرح أنّ العدوى تقع بين الأشخاص من خلال التواصل الوثيق والمطوّل، لا سيّما بين أفراد الأسرة الواحدة أو الشركاء الحميمين. ويبدو ذلك أكثر احتمالاً خلال المرحلة المبكّرة من المرض، عندما يكون الفيروس أكثر قابلية للانتقال.

هذه أعراض "هانتا"

قد يكون التشخيص المبكّر لعدوى فيروسات "هانتا" صعباً، بحسب منظمة الصحة العالمية، إذ تتشابه الأعراض المبكّرة مع أعراض أمراض أخرى مصحوبة بالحمّى أو أمراض الجهاز التنفسي، من قبيل الإنفلونزا وكوفيد-19 والالتهاب الرئوي الفيروسي وداء البريميات وحمّى الضنك أو الإنتان. لذا، تُعَدّ مراجعة التاريخ المرضي للمصاب بدقّة أمراً بالغ الأهمية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتمال تعرّضه للقوارض، والمخاطر المهنية والبيئية، وتاريخ سفره، ومخالطته مصابين جرى تأكيد حالاتهم في المناطق التي تنتشر فيها فيروسات "هانتا".

وتبدأ أعراض العدوى لدى البشر في العادة بعد فترة تمتدّ من أسبوع إلى ثمانية أسابيع من التعرّض للفيروس، وذلك بحسب نوعه، وتشمل عادةً الحمّى والصداع وآلام العضلات وأعراضاً تطاول الجهاز الهضمي من قبيل ألم البطن والغثيان والقيء.

وفي "متلازمة هانتا القلبية الرئوية"، قد يتطور المرض سريعاً ليشمل السعال وضيق التنفّس، مع تراكم السوائل في الرئتَين. أما في "الحمّى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية"، فقد تشمل المراحل المتأخّرة انخفاضاً في ضغط الدم ونزيف وفشل كلوي.

"هانتا" بلا علاجات

لا يتوفّر علاج مضاد لفيروسات "هانتا" ولا لقاح مرخّص، وتقتصر الرعاية على الدعم، مع التركيز على المراقبة السريرية الدقيقة وإدارة مضاعفات الجهاز التنفسي والقلب والكليتَين. وتشدّد منظمة الصحة العالمية على أنّ الحصول المبكّر على العناية المركّزة، عند توفّر مؤشّرات سريرية إلى العدوى، من شأنه أن يحسّن النتائج، لا سيّما بالنسبة إلى المصابين بـ"متلازمة هانتا القلبية الرئوية".

وترى المنظمة أنّ من الأمور بالغة الأهمية للحدّ من انتشار العدوى عند رصدها أو عند الاشتباه بها، الكشف المبكّر عن الحالات وعزلها، ومراقبة المخالطين، وتطبيق تدابير الوقاية القياسية من العدوى.

الوقاية من "هانتا" ومكافحتها

وتعتمد الوقاية من "هانتا" بصورة أساسية على الحدّ من الاحتكاك بين البشر والقوارض. تشمل التدابير الفعالة ما يأتي: