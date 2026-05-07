ما بال الأشجار تموت فجأة؟

- في قرية أم دفيس بالسودان، أثار موت شجرة "أم صفافير" المعمّرة صدمة كبيرة، حيث كانت رمزاً للذاكرة الشعبية، وارتبطت بحادثة تاريخية مع الحملة الإنكليزية عام 1919 التي أدت إلى حفر بئر مستدامة. - يشترك البشر والأشجار في بعض الآليات الجينية للتعامل مع الإجهاد البيئي، مما يعكس ارتباطاً بيولوجياً عميقاً، حيث يمكن أن يحدث الموت المفاجئ لكليهما بسبب عوامل بيئية وصحية. - تواجه الأشجار المعمرة ضغوطاً بيئية متزايدة، مثل تملّح التربة وتغير المناخ، مما يجعل موتها جرس إنذار لصحة البيئة والمجتمع.

كان أسلافنا يدونون الأحداث في ذاكراتهم ربطاً بتاريخ موت الأفراد على طريقة "سنة مات فلان"، فلما زادت أعداد البشر، أضحى الموت حدثاً شبه يومي. ومنذ نزحت إلى قريتنا مئات الأسر بعد اندلاع الحرب في السودان، بات الناس يزورون المقبرة كل يوم تقريباً للدفن، وأحياناً أكثر من مرة في اليوم الواحد، ومن بين من تجري مواراتهم من يدخلون في قوائم الموت الفجائي.

في قرية أم دفيس غربي السودان، كانت "أم صفافير" أشهر أشجار التبلدي المعمّرة (130 سنة)، وصدم موتها المفاجئ الذاكرة الشعبية. عاشت الشجرة أكثر من 13 عقداً، لكنها ماتت فجأة. ويروي العجائز أنه في عام 1919، مرّت الحملة الإنكليزية المتجهة إلى إقليم دارفور بالقرية، وبلا سبب أطلق قائد الحملة قذيفة نحو جذع الشجرة الضخم، فأفرغت من جوفها عشرات البراميل من الماء الذي كانت تخزنه لفصل الجفاف، فما كان منه إلا أن أمر، تكفيراً عن ذنبه، بحفر بئر أصبح مصدراً مستداماً للمياه في المنطقة.

ورغم الاختلافات الكبيرة بين الإنسان والأشجار، يقول الخبراء إن ما بين 15 إلى 50% من جينات الكائنات الحية متشابهة، أو ذات وظائف متقاربة، خاصة تلك المسؤولة عن العمليات الحيوية الأساسية مثل التمثيل الضوئي (إنتاج الطاقة)، وإصلاح الحمض النووي، وانقسام الخلايا. ويتشارك الإنسان مع الأشجار في بعض الآليات الجينية للتعامل مع الإجهاد البيئي، ما يجعلنا مرتبطين بيولوجياً بالأشجار على مستوى أعمق مما نتخيل.

ينتج الموت المفاجئ عند البشر في أغلب الأحيان عن أمراض القلب التي لم تُشخَّص، أو التسمُّم المرتبط بالعقاقير، أو جرعات المخدّرات الزائدة، أو الانسداد الرئوي، وحوادث الأوعية الدموية الدماغية، والتي زادت حدتها مؤخراً مصحوبة باتهام الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة.

ولموت الأشجار المفاجئ حكاية لا تقل قسوة، فالأشجار، مثل البشر تماماً، قد تبدو في الصباح واقفة بكامل عافيتها، ثم تنهار فجأة. ويصف علماء النبات هذا بـ"الذبول الهيدروليكي"، حين تعجز الجذور عن سحب الماء الكافي بسبب موجات الحر الطويلة أو تملّح التربة، أو تغيّر نمط الأمطار بسبب التغيرات المناخية، فحين يحدث انقطاع مفاجئ في تدفّق الماء إلى داخل الجذع، تتوقف الخلايا عن العمل، وتنهار الشجرة كما ينهار الإنسان.

وباتت الأشجار المعمرة تواجه ضغوطاً تفوق قدرتها على التكيّف، فالتربة أصبحت مُنهكة، وتراجع منسوب المياه الجوفية، ليصبح موتها جرس إنذار بيئي واجتماعي في آن، فالأشجار تعد مقياساً لصحة المكان، وصحتنا نحن البشر.

(متخصص في شؤون البيئة)