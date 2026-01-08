ما "السيريوليد" الذي دفع "نستله" إلى سحب منتجات حليب الأطفال؟

- قامت شركة نستله بسحب منتجات حليب الأطفال في عشرات الدول بسبب احتمال تلوثها بمادة السيريوليد، مما يسبب التسمم الغذائي القيئي، حيث أن المادة مستقرة حرارياً ولا تتأثر بالطهي. - أعلنت نستله عن السحب الاحترازي في أوروبا بعد اكتشاف مشكلة في الجودة، مؤكدة عدم تسجيل حالات مرضية، وتعاونها مع السلطات، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 5.7%. - دولياً، سحبت البرازيل وأستراليا والصين المنتجات المتأثرة، بينما نفذت مصر والسعودية سحباً احترازياً لضمان سلامة المستهلكين.

سلطت عمليات السحب الواسعة التي باشرتها شركة نستله السويسرية لدفعات من منتجات حليب الأطفال في عشرات الدول حول العالم، وامتدت إلى أفريقيا والأميركتين وآسيا، بما في ذلك الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، بسبب احتمال تلوثها بمادة السيريوليد (Cereulide)، الضوء حول ماهية المادة، ومدى خطورتها، والأعراض الصحية المحتملة الناتجة عن التعرض لها، لا سيما لدى الرضّع، بوصفهم الفئة الأكثر هشاشة أمام المخاطر الغذائية.

يُعد السيريوليد سماً تنتجه بكتيريا العصوية الشمعية (Bacillus cereus)، وهو المسؤول عن التسمم الغذائي القيئي الذي يسبب قيئاً حاداً قد يستمر حوالي 24 ساعة. ويعمل السيريوليد وفقاً لموقع ScienceDirect، على تحفيز مستقبلات السيروتونين 5-HT3 وتنشيط العصب المبهم والمراكز الكيميائية في النخاع، ويتميز بأنه مستقر جداً ولا يتأثر بالحرارة أو الحموضة أو إنزيمات الهضم، مما يجعله خطراً حتى دون وجود البكتيريا نفسها في الطعام. وبحسب المصدر نفسه، هناك أشكال مختلفة من السيريوليد تختلف في شدّة سمّيتها، ويعزى هذا إلى نشاطها على الغشاء الخلوي، وهو ما يحدد تأثيرها البيولوجي.

وبحسب وكالة المعايير الغذائية البريطانية، فإن السيريوليد مستقر حرارياً بشكل كبير، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يجري وقف نشاطه أو تدميره بالطهي أو الماء المغلي أو عند تحضير حليب الأطفال. وأضافت الوكالة أنه إذا جرى تناول المادة، يمكن أن تظهر الأعراض بسرعة بما فيها ‌الغثيان والقيء وتقلصات ‌بالبطن.

الأعراض المحتملة

بحسب الهيئات الصحية، قد يؤدي التعرض للسيريوليد إلى: غثيان مفاجئ، قيء شديد خلال ساعات قليلة، آلام وتقلصات في المعدة. وفي حالات نادرة جداً، خصوصا عند التعرض لكميات كبيرة، قد تحدث مضاعفات أخطر.

أسباب السحب الاحترازي

أعلنت شركة نستله السويسرية، الاثنين، سحب دفعات من حليب الأطفال في العديد من الدول الأوروبية، خصوصاً ألمانيا والنمسا والدنمارك وإيطاليا والسويد، في إجراء احترازي. وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت "مشكلة في الجودة" في أحد المكونات الذي جرى الحصول عليه من أحد مورديها الرئيسيين.

وأضافت "أجرت نستله اختبارات على كل زيوت حمض الأراكيدونيك وخلطات الزيوت المقابلة المستخدمة في إنتاج منتجات تغذية الرضع التي يحتمل أن تكون متأثرة". وأشارت إلى أنه "لم يجر تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المعنية حتى الآن".

وقالت نستله إنها على اتصال مع السلطات في البلدان المعنية "لضمان اتخاذ الخطوات اللازمة". وأضافت أن الشركة "تؤكّد للأهالي ومقدمي الرعاية أنها تتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك سحب المنتج عند الضرورة".

وقد أصدرت 37 دولة على الأقل، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، تحذيرات صحية بشأن احتمال تلوث حليب الأطفال.

وتزيد عملية السحب من الضغوط على الشركة المصنعة لمنتجات شهيرة مثل كيت كات ونسكافيه، ورئيسها التنفيذي الجديد فيليب نافراتيل، الذي يسعى إلى إنعاش النمو من خلال مراجعة محفظة الشركة بعد الاضطرابات الإدارية، إذ انخفضت أسهم نستله بحوالي 5.7% هذا الأسبوع.

وتفرض القوانين الدولية لسلامة الغذاء، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الرضع، مبدأ الحيطة القصوى، أي إن مجرد احتمال وجود مادة سامة بآثار ضئيلة يستوجب السحب الفوري.

إجراءات احترازية دولياً وعربياً

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن السحب هو إجراء وقائي بعد اكتشاف المادة السامة في منتجات منشأها هولندا. وأعلنت نستله في أستراليا أن الدفعات التي تقرر سحبها هناك جرى تصنيعها في سويسرا، بينما قالت نستله بالصين إنها قررت سحب دفعات حليب الأطفال المستوردة من أوروبا.

وأوضحت اللجنة الوطنية للمستهلكين في جنوب أفريقيا، أن حليب الأطفال (نان) الذي تقرر سحبه أُنتج في يونيو/حزيران 2025، وتمتد صلاحيته لحوالي 18 شهراً، وجرى تصديره أيضاً إلى ناميبيا وإسواتيني. وفي النمسا، قالت وزارة الصحة إن عملية السحب طاولت أكثر من 800 منتج من أكثر من 10 مصانع، وهي الأكبر في تاريخ الشركة.

عربياً، أعلن مجلس الوزراء المصري أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء نفذت سحباً احترازياً لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج نستله، بعد رصد آثار لمادة قد تصيب الأطفال بالغثيان والقيء الشديد. وأكدت الهيئة أن الإجراء يأتي احترازياً لضمان سلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال. وأضافت أن تنفيذ السحب الاحترازي سيبدأ على الفور اعتباراً من اليوم الأربعاء، مع متابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله.

من جهتها حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، أمس الثلاثاء، من استهلاك منتجات محددة من حليب الأطفال من إنتاج نستله، وقالت إنها اتخذت إجراءات من بينها "إصدار قرار سحب فوري، ومتابعة عملية سحب تلك المنتجات بالتنسيق مع الشركة".

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)